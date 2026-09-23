Người dân TP.HCM nhận hỗ trợ giải tỏa đường ĐT.744 do chậm trả, cao nhất 620 triệu

Ngày 22.9, UBND phường Tây Nam (TP.HCM) đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình nâng cấp mở rộng đường ĐT.744.

Theo danh sách, 108 hộ dân có đất, tài sản bị giải tỏa để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (đoạn qua phường Tây Nam) được nhận tiền hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng do chi trả chậm với tổng số tiền trên 19 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.744 đoạn qua phường Tây Nam đang được thi công ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, ngoài việc nhận tiền hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng trước đó, đến nay người dân được nhận thêm tiền hỗ trợ (theo từng đợt). Trong đó, có người dân ở khu phố An Thành (phường Tây Nam) được nhận nhiều nhất hơn 620 triệu đồng; người nhận ít nhất trên 22 triệu đồng.

Sau nhiều năm dự án bị gián đoạn, đến nay người dân mới được hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đường ĐT.744 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin trong bài viết Phường Tây Nam ở TP.HCM nói gì về đơn giá bồi thường 550.000 đồng/m2 đất?, đề cập đến việc lãnh đạo UBND phường Tây Nam cho biết nguyên nhân chậm chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đường ĐT.744 xuất phát từ lịch sử triển khai dự án và yêu cầu đảm bảo tính công bằng giữa các hộ dân.

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài, vào tháng 3.2025, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã thống nhất tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ đất thuộc hành lang bảo vệ đường bộ cho các hộ dân. Thời gian được tính hỗ trợ từ ngày 21.4.2014 đến ngày 21.3.2025.