TP.HCM: Vì sao nhiều hộ dân 15 năm chưa nhận tiền bồi thường giải tỏa đường ĐT.744

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 đoạn qua các phường Tây Nam, phường Phú An (TP.HCM; thuộc thành phố Bến Cát trước đây) được UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng, bồi thường, giải tỏa từ năm 2008 với tổng số tiền trên 835 tỉ đồng.

Theo phản ánh của nhiều người dân, từ năm 2011 cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũ đã áp khung giá bồi thường, thu hồi đất để thực hiện dự án và đã có nhiều hộ dân được nhận tiền.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn hàng trăm hộ dân chưa được nhận tiền bồi thường giải tỏa và nhiều người tỏ ra hoang mang khi khung giá bồi thường từ năm 2011 đến nay chênh lệch quá lớn, không còn phù hợp.

Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.744 đang thi công ở những đoạn đã được giải tỏa ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Đinh Thị Nga (67 tuổi, ở khu phố Dòng Sỏi, phường Tây Nam, TP.HCM) cho biết gia đình bà có 201 m2 đất liền kề thổ cư được chính quyền thông báo thu hồi đất từ năm 2011 với mức giá đền bù là 495.000 đồng/m2.

"Thời điểm 2011, chúng tôi đồng thuận, ký biên bản, không một ai phản đối. Nhưng từ đó cho đến nay, không thấy ai kêu nhận tiền bồi thường hay giải quyết cho chúng tôi", bà Đinh Thị Nga phản ánh.

Còn bà Hà Thị Sao (71 tuổi, cùng ở khu phố Dòng Sỏi) bức xúc nói: "Từ năm 2011, gia đình tôi có gần 500 m2 đất bị thu hồi được áp giá là 550.000 đồng/m2, nhưng nay vẫn chưa được nhận tiền. Nếu vẫn áp mức giá này, chúng tôi không thể mua nổi 100 m2 đất ở hiện nay".

Nhiều đoạn đường ĐT.744 chưa được thi công do vướng bồi thường, giải tỏa ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đang rà soát bồi thường, hỗ trợ bổ sung

Liên quan đến những phản ánh của người dân, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.744 (đoạn qua thành phố Bến Cát cũ) có tổng dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ đất hành lang bảo vệ đường bộ là 848 hồ sơ tương ứng số tiền trên 207 tỉ đồng.

Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai đã xuất 530/848 bản vẽ, còn lại 318 hồ sơ thiếu pháp lý có liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bản vẽ. Do đó, Văn phòng Đăng ký đất đai chưa đủ cơ sở để phát hành trích lục bản vẽ thu hồi đất.

Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng đến nay có 171 hồ sơ chưa liên hệ được với chủ đất ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết cũng có đến 171 hồ sơ chưa liên hệ được với chủ sử dụng đất và một số hộ dân đề nghị áp dụng đơn giá bồi thường về đất theo thời điểm hiện tại…

Để giải quyết dứt điểm các trường hợp còn lại, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục áp giá hỗ trợ bổ sung với các hồ sơ còn lại để trình hội đồng bồi thường thông qua.

Bên cạnh đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 29 – TP.HCM và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nam sẽ tiếp tục rà soát, xác định việc biến động đối tượng sử dụng đất, làm cơ sở báo cáo hội đồng bồi thường, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với các hồ sơ đã đồng ý với dự thảo phương án.