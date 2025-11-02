Người Hà Tĩnh dìu nhau qua những ngày chìm trong mưa lũ

"Nhìn bà con có nhà bị ngập mà thương"

Sáng 1.11, mưa lớn kéo dài kết hợp với hồ Kẻ Gỗ xả tràn khiến các xã ở vùng hạ du ngập sâu, trong đó hàng nghìn nhà dân ở các xã Cẩm Bình và Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) bị nước lũ bủa vây, cô lập hoàn toàn.

Xã Cẩm Duệ bị nước lũ bủa vây ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trước khi bị nước lũ chia cắt, chính quyền các xã này cũng đã chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Các lực lượng từ công an, quân đội, đoàn thanh niên… cũng lập tức phát huy tinh thần là lực lượng tuyến đầu, có mặt tại các "điểm nóng" để hỗ trợ di dời người và tài sản.

"Sống chung với lũ" đã quen, người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ sau khi kê dọn đồ đạc lên cao, họ cũng chủ động rời nhà ở vùng trũng thấp sang nhà hàng xóm hoặc nhà người thân có nhà cao tầng để xin ở nhờ. Nơi vùng "rốn lũ", bà con cưu mang nhau trong những ngày nước lụt, san sẻ cho nhau từng miếng cơm, manh áo.

Người dân ở xã Cẩm Duệ sang nhà hàng xóm cao hơn để ở nhờ khi nhà bị ngập sâu ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cụ Nguyễn Thị Lư (80 tuổi, ngụ tại thôn Ái, xã Cẩm Duệ) nói rằng, mưa lớn kéo dài suốt 3 ngày nay và hồ Kẻ Gỗ xả tràn nên ngôi nhà của cụ bị nước lũ tràn vào, ngập rất sâu. Không cần nhờ vả lực lượng cứu hộ, cụ qua nhà hàng xóm xin ở nhờ khi nước mới vào nhà mấp mé ở chân. Cụ được hàng xóm cưu mang gần 2 ngày qua.

"Dân ở đây sống chung với lũ quen rồi nên bà con rất chủ động. Những ngày sống chung với nhau chờ lũ rút, tình cảm làng xóm nhờ thế thêm phần gắn bó hơn", cụ Lư bộc bạch.

Là người sinh sống ở TP.Hà Tĩnh cũ (nay là P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), chị Trần Thị Lan Hương (38 tuổi) đọc báo, thấy người dân ở xã Cẩm Bình và Cẩm Duệ bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài nên không thể đứng yên.

Bếp ăn dã chiến do chị Hương và bạn bè lập ra để cứu đói cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh ẢNH: TÂN KỲ

Chị Hương lập tức kêu gọi người thân, bạn bè lập bếp ăn dã chiến ngay tại vùng lũ, với phương châm "không để ai bị đói".

"Nhìn bà con có nhà bị ngập mà thương. Ngay trong ngày 1.11, tôi cùng nhóm bạn đã nấu được 1.800 suất cơm để phân phát cho người dân ở vùng bị cô lập. Toàn bộ kinh phí được tôi kêu gọi người thân, bạn bè cùng nhau quyên góp. Trong sáng nay, tôi tiếp tục lập thêm một bếp ăn dã chiến, dự kiến nấu khoảng 3.000 suất cơm để chi viện cho bà con vùng lũ", chị Hương chia sẻ.

Chị Hương kể, trong trận lũ lịch sử xảy ra ở TP.Huế vừa qua, chị và nhóm bạn cũng đã có mặt tại địa phương này để lập bếp dã chiến, trong 2 ngày nấu được 4.500 suất cơm để chia sẻ khó khăn với người dân cố đô.

Đội cứu hộ sơ tán người dân

Khi nghe tin ở Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng, anh Trần Xuân Vũ (Trưởng nhóm thiện nguyện Beach Club Thiên Cầm) đang tham gia cứu trợ người dân ở TP.Huế tức tốc trở về quê nhà để hỗ trợ bà con.

Nhóm của anh Vũ tham gia hỗ trợ sơ tán người dân vùng lũ Hà Tĩnh từ ngày 1.11 ẢNH: TÂN KỲ

Trên trang Facebook cá nhân, anh đăng dòng trạng thái khiến nhiều người xúc động: "Có mệt không? Có chứ sao không mệt được khi 4 ngày ở Huế mới về tối qua, ngủ được 3 tiếng thì sáng nay anh em đã có mặt tại xã Cẩm Duệ rồi. Nhưng khi nhận được lời cảm ơn của bà con quê ta thì thật sự quên cả lại mệt luôn".

Anh Vũ cho biết từ chiều 31.10 nhóm của anh đã về tới Hà Tĩnh, sẵn sàng dùng xuồng hơi gắn động cơ tham gia sơ tán người dân tại vùng bị ngập lụt ở 2 xã Cẩm Bình và Cẩm Duệ.

Anh Vũ cõng một cụ già ở xã Cẩm Duệ lên xuồng hơi đưa đi sơ tán khỏi vùng bị ngập lụt ẢNH: TÂN KỲ

"Từ sáng 1.11, nhóm dùng 2 xuồng hơi đi vào sâu bên trong khu dân cư bị ngập nặng để hỗ trợ sơ tán người dân. Trong ngày, nhóm đã có hàng chục chuyến đưa người già, trẻ em và phụ nữ đến nơi an toàn. Nhóm cũng đăng tải thông tin lên mạng để bà con cần cứu trợ thì liên hệ, với phương châm khi người dân cần là có mặt, bất kể ngày hay đêm", anh Vũ tâm sự.

Nhóm thiện nguyện Beach Club Thiên Cầm dùng 2 xuồng hơi gắn động cơ để sơ tán người dân ẢNH: TÂN KỲ

Theo anh Vũ, trong những ngày dầm mình trong nước lũ hỗ trợ người dân, sức khỏe của anh và các thành viên cũng bị ảnh hưởng do mất ăn, mất ngủ. Nhưng "vì người dân quê ta" nhóm của anh vẫn điều khiển xuồng hơi lao vào vào tâm lũ, từng chuyến chở người dân ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn.