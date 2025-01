Người hay lo âu nên ăn những món nào?

Lo âu kéo dài là vấn đề tâm lý rất phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 8% dân số toàn cầu. Nhiều loại thực phẩm chứa các hợp chất giúp tăng cường chức năng não, từ đó làm giảm các triệu chứng lo âu, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Một số dưỡng chất trong ớt chuông có thể giúp giảm triệu chứng của lo âu mạn tính ẢNH: AI

Những món có thể giúp giảm triệu chứng lo âu có thể kể đến, gồm:

Hạt bí ngô

Dù có kích thước nhỏ bé nhưng hạt bí ngô lại chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Một khẩu phần hạt bí ngô chứa khoảng 30 gram magiê, tương đương 40% nhu cầu magiê hằng ngày. Magiê là loại khoáng chất giúp điều chỉnh các chất dẫn truyền thần kinh trong não.

Magiê đóng vai trò quan trọng với hoạt động của vùng dưới đồi trong não. Đây là vùng não kiểm soát tuyến yên và tuyến thượng thận, những tuyến nội tiết giúp điều chỉnh căng thẳng. Do đó, nạp đủ magiê sẽ giúp điều chỉnh phản ứng căng thẳng của não.

Ớt chuông

Ớt chuông rất giàu vitamin C. Thiếu loại vitamin này sẽ dễ dẫn đến cảm giác mệt mỏi, chán nản. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy những người nạp đủ vitamin C sẽ ít cảm thấy lo âu hơn. Nguy cơ bị rối loạn lo âu và trầm cảm của họ cũng giảm. Để đảm bảo sức khỏe, lượng vitamin C mỗi ngày nên nạp là từ 75 đến 90 mg.

Việt quất

Việt quất từ lâu được biết đến là nguồn cung cấp chất chống ô xy hóa dồi dào. Không những vậy, việt quất còn chứa vitamin C, khoáng chất và nhiều dưỡng chất quan trọng khác. Một số dưỡng chất trong việt quất có thể tác động tích cực đến hệ thần kinh, đặc biệt là các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine, giúp điều chỉnh tâm trạng và giảm cảm giác lo lắng.

Yến mạch

Yến mạch giúp giảm lo âu nhờ hàm lượng tryptophan chất lượng. Tryptophan là một loại a xít amin thiết yếu, góp phần tạo ra serotonin, chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng tăng cường chức năng não và giảm một số triệu chứng lo âu. Nhu cầu tryptophan mỗi ngày dao động từ 250 đến 425 mg. Trong khi đó, một chén yến mạch có thể chứa đến 150 mg tryptophan.

Hạt chia

Hạt chia là loại thực vật giàu a xít béo omega-3. A xít béo omega-3 có tác dụng điều chỉnh nồng độ chất dẫn truyền thần kinh, thúc đẩy chức năng não và giảm viêm toàn thân. Bằng các tác động này, a xít béo omega-3 có thể giúp giảm bớt các triệu chứng của lo âu, trầm cảm, theo Medical News Today.