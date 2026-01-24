Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Người hùng Quốc Việt nói lời đặc biệt, U.23 Việt Nam về nước khi nào?

Nam Nhi
Nam Nhi
24/01/2026 01:25 GMT+7

Người hùng với bàn mở tỷ số góp phần đem về tấm HCĐ lịch sử cho U.23 Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã có chia sẻ đặc biệt.

Người hùng Quốc Việt nói lời đặc biệt, U.23 Việt Nam về nước khi nào?- Ảnh 1.

Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số vào lưới U.23 Hàn Quốc

ảnh: Ted Trần

Chiến thắng lịch sử của U.23 Việt Nam

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước với chiến thắng nghẹt thở trước U.23 Hàn Quốc, với 2 lần dẫn trước và khi chỉ còn 10 người đã kéo đối thủ về loạt luân lưu 11 m trước khi kết liễu hoàn hảo với 100% cú sút thành công.

Đó là trận đấu Nguyễn Quốc Việt đã được HLV Kim Sang-sik sắp đá chính và có bàn mở tỷ số bằng cú sút góc hẹp không thể cản phá, làm tung nóc lưới U.23 Hàn Quốc.

Cao Văn Bình xuất thần cản phá luân lưu, U.23 Việt Nam quả cảm đánh bại Hàn Quốc giành HCĐ châu Á 2026

Sau trận đấu, chân sút từng vô địch giải U.21 quốc gia 2021 trong màu áo Học viện Nutifood JMG chia sẻ: "Tôi rất tự hào về thành công của U.23 Việt Nam. Xin tặng món quà này cho tất cả người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng U.23 Việt Nam".

U.23 Việt Nam về nước

Người hùng Quốc Việt nói lời đặc biệt, U.23 Việt Nam về nước khi nào?- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam có chiến thắng quá quả cảm trước U.23 Hàn Quốc

ảnh: Ted Trần

Một chiến thắng quá tuyệt vời cho cá nhân Quốc Việt và U.23 Việt Nam, khi các cầu thủ đã đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại 0-3 trước U.23 Trung Quốc để đem niềm vui bất ngờ khó tin đến người hâm mộ nước nhà.

Dự kiến đêm 23.1 ở Ả Rập Xê Út sẽ là đêm không ngủ với thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng như rất đông CĐV Việt Nam ở quê hương, về một chiến thắng được bình luận viên VTV đánh giá "HCĐ giống như HCV".

Sau đó, toàn đội U.23 Việt Nam sẽ về nước trên chuyến bay số hiệu QR 984 của hãng Qatar Airlines, dự kiến hạ cánh lúc 19 giờ 45 ngày 24.1 tại ga quốc tế Sân bay Nội Bài.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

