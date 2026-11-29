Bà Rex cho biết ngay cả người đã khỏe về sức bền cũng có lợi khi bắt đầu từ từ. Bà gợi ý trước hết đi bộ thoải mái 20 đến 30 phút, đi nhanh dần, đến khi thấy sẵn sàng thì chạy một phút ở nhịp thư thả, đi bộ hai phút, và mỗi tuần tăng phần chạy thêm khoảng ba mươi giây.

Chương trình Couch to 5K của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, cũng khuyên bắt đầu tuần đầu bằng những quãng chạy 1 phút xen 1,5 phút đi bộ, 3 buổi mỗi tuần, có ngày nghỉ xen giữa, và sau 9 tuần hoặc lâu hơn, người tập chạy được 30 phút không dừng. Trước khi bắt đầu, có hai điều an toàn cần nhớ. Nếu lâu nay ít vận động hoặc đang lo về sức khỏe của mình, hãy hỏi bác sĩ trước. Và trong lúc chạy, theo Harvard Health Publishing, đau ngực, khó thở, choáng váng hay đau khớp là những dấu hiệu đỏ: hãy dừng tập và gọi cho bác sĩ, vì cố chạy tiếp có thể gây tổn thương tim hoặc cơ.