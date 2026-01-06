Người phụ nữ mất hơn 7,4 tỉ đồng vì đầu tư tiền ảo

Ngày 6.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn (29 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đầu tư tiền ảo.

Nguyễn Đình Vấn bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đầu tư tiền ảo ẢNH: CTV

Theo điều tra, từ tháng 8.2025, khi chị L.T.T.D (ở phường An Nhơn, quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) đăng tin cho thuê nhà. Ngay sau đó, một người đàn ông lạ mặt tiếp cận chị D. qua mạng xã hội, lấy lý do hỏi thuê nhà để làm quen. Bằng những hình ảnh hào nhoáng về cuộc sống sang chảnh và sự quan tâm tinh tế, đối tượng này nhanh chóng chiếm được lòng tin của nạn nhân.

Khi mối quan hệ đã thân thiết, gã "chuyên gia" bắt đầu giới thiệu chị D. vào sàn giao dịch starslatme.com, quảng cáo đây là sàn đầu tư vàng và đầu tư tiền ảo quốc tế siêu lợi nhuận. Để làm tin, ban đầu đối tượng cho chị D. thao tác trên tài khoản của hắn và rút được tiền thật.

Tin tưởng, chị D. đã dốc hết vốn liếng, nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 7,4 tỉ đồng vào các tài khoản hệ thống chỉ định. Tuy nhiên, khi số dư hiển thị trên app lên đến 1,3 triệu USD, chị D. thực hiện lệnh rút thì bị thông báo "đóng băng" tài khoản, yêu cầu nộp thêm 10% phí xác minh. Lúc này, chị D. mới bừng tỉnh và trình báo công an.

Lộ diện đường dây vượt biên trái phép

Vào cuộc truy xét, PC02 xác định Nguyễn Đình Vấn là đối tượng trực tiếp tham gia vào việc chuyển nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, công an xác định, Vấn cũng chính là nạn nhân, đồng thời là kẻ tiếp tay cho đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Sau khi bị bắt giữ, Vấn khai nhận được Cao Bá Huy (52 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) môi giới vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các băng nhóm tại khu vực Bavet. Tại đây, Vấn được giao nhiệm vụ dùng tài khoản ngân hàng của mình để "rửa tiền" cho các đối tượng người nước ngoài. Đáng chú ý, trong quá trình này, Vấn và Huy còn bàn bạc "hack" lại tiền của chủ để chiếm đoạt riêng.

Hiện Cao Bá Huy đã bị Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Công an TP.HCM nhìn nhận, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, kết hợp giữa việc đánh vào tình cảm và lòng tham của nạn nhân, kết hợp với các đường dây tổ chức người ra nước ngoài bất hợp pháp để phục vụ hoạt động tội phạm.

Công an TP.HCM đưa ra các khuyến cáo, người dân không nên đầu tư vào các sàn giao dịch không được cấp phép, chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ trên mạng. Đối với các lời mời "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia, đây thực chất là cái bẫy cưỡng bức lao động, ép buộc phạm tội.

"Những ai đã lỡ cho thuê, mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng cần khẩn trương phong tỏa tài khoản và trình báo công an để được bảo vệ quyền lợi", Công an TP.HCM nêu.