Thời sự

Người phụ nữ tố bị chồng cũ hành hung dã man, phải nhập viện điều trị

Trần Hiếu
Trần Hiếu
15/10/2025 17:21 GMT+7

Một phụ nữ ở Gia Lai gửi đơn đến cơ quan chức năng, tố cáo bị chồng cũ hành hung dã man, gây thương tích phải nhập viện. Vụ việc đang được công an xác minh, xử lý.

Ngày 15.10, chị C.T.T (25 tuổi, ở xã Kbang, Gia Lai) đã gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng, tố cáo bị chồng cũ là tên là K. hành hung dã man, gây thương tích phải nhập viện.

Theo đơn tố cáo gửi Công an xã Kbang, chị T. cho biết bị anh K. đánh đập tàn nhẫn vào tối 10.10, khiến chị bị nhiều thương tích trên người, phải đến bệnh viện điều trị và chịu sang chấn tâm lý nặng nề.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là K. hành hung vợ cũ khiến cộng đồng mạng rất phẫn nộ. Trong video, K. không chỉ đánh đập chị T. mà còn đánh con trai 14 tuổi. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đựng trong khi người quay clip không dám can ngăn.

Hành hung vợ cũ dã man - Ảnh 1.

Chị T. bị chồng cũ dùng tay, chân đấm đá dã man

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo tìm hiểu, chị T. và anh K. kết hôn năm 2011, có một con trai chung. Anh K. làm nghề lái xe. Do nhiều lần bị chồng bạo hành, chị T. đã nộp đơn ly hôn và được tòa án chấp thuận vào năm 2024.

Tuy nhiên, sau ly hôn, mâu thuẫn giữa hai người vẫn chưa chấm dứt. Người nhà chị T. cho biết: "Dù đã ly hôn gần 2 năm, nhưng do còn vướng tài sản chung nên anh K. vẫn ở trong nhà. Anh ta có tính chiếm hữu, luôn giám sát, kiểm soát chị T. đi đâu, gặp ai cũng phải xin phép. Chỉ cần không vừa ý là anh ta lại hành hung".

Cũng theo người nhà chị T., vụ việc tối 10.10 xảy ra chỉ vì chị T. đi dự sinh nhật con của chị gái mà không xin phép K. Trước đó, đã nhiều lần chị T. bị đánh đến mức phải chạy về nhà bố mẹ đẻ lánh nạn, nhưng K. vẫn cầm hung khí đuổi theo, thậm chí đe dọa cả gia đình bên vợ.

Hiện vụ việc người phụ nữ ở Gia Lai bị chồng cũ hành hung dã man đã được Công an xã Kbang báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

