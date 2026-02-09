Người tập gym: Ăn yến mạch buổi sáng liệu có đủ năng lượng?

Với người tập gym, ăn yến mạch liệu có đủ năng lượng cho buổi sáng không chỉ phụ thuộc vào món này mà còn vào cường độ buổi tập, thời gian tập, mục tiêu tập luyện và cách kết hợp các món trong bữa ăn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nếu chỉ ăn yến mạch vào buổi sáng có thể không cung cấp đủ calo cho người tập gym, đặc biệt là tập nặng ẢNH: AI

Yến mạch cung cấp năng lượng cho cơ thể chủ yếu nhờ hàm lượng tinh bột. Điểm khác biệt giữa tinh bột yến mạch với các loại tinh bột trắng khác là yến mạch có hàm lượng chất xơ hòa tan beta-glucan cao. Chất xơ này làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường glucose vào máu, giúp đường huyết tăng từ từ thay vì tăng đột biến.

Nhờ đó, cơ thể được cung cấp đường glucose trong thời gian dài. Điều này hoàn toàn khác so với các món nhiều đường bột, thường khiến đường huyết tăng nhanh rồi tụt nhanh.

Với người tập gym buổi sáng, một chén yến mạch thường đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho buổi tập nhẹ đến trung bình. Những buổi tập này gồm tập tạ ở mức vừa, cardio nhẹ hoặc buổi tập kéo dài khoảng 30-60 phút. Trong những trường hợp đó, lượng đường glucose được hấp thu chậm từ yến mạch giúp người tập không bị hụt sức giữa chừng và vẫn duy trì được tỉnh táo.

Tuy nhiên, nếu buổi tập có cường độ cao hơn, kéo dài lâu hơn hoặc tập theo hướng tăng cơ với khối lượng lớn, thì chỉ riêng yến mạch có thể không đáp ứng đủ năng lượng. Nhu cầu tinh bột sẽ tăng theo thời lượng và cường độ vận động. Trong nhiều trường hợp, bên cạnh yến mạch, người tập cần bổ sung thêm các nguồn tinh bột dễ tiêu hóa khác. Những món đó có thể là một ít cơm, chuối, cháo hay bánh mì trắng.

Ngoài ra, yến mạch còn mang lại một số lợi ích gián tiếp cho người tập gym. Yến mạch chứa các hợp chất phenolic và chất chống ô xy hóa. Nghiên cứu cho thấy ăn yến mạch trước buổi tập cường độ cao có thể giúp giảm một phần căng thẳng ô xy hóa sau tập, tức là giảm mức độ tổn thương do các gốc tự do sinh ra trong quá trình vận động nặng.

Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của yến mạch là lượng protein tương đối thấp. Một khẩu phần 40-50 gram yến mạch thông thường chỉ cung cấp khoảng 5-7 gram protein. Trong khi người tập gym, đặc biệt là tập gym, thường cần lượng protein cao hơn để hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp. Do đó, người ăn sáng bằng yến mạch cần ăn thêm khoảng 20-30 gram protein, theo Healthline.