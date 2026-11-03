Người thay HLV Popov lần đầu lên tiếng về Thể Công Viettel, mong vượt qua nghịch cảnh

CLB Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khó khăn khi không thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 6). Tại AFC Champions League Two 2026 - 2027, đội bóng áo lính mới có 1 điểm sau 3 lượt trận, đứng cuối bảng E. Ở V-League, họ cũng vừa thua Nam Định 1-3 hôm 31.10. Khó khăn càng lớn khi Thể Công Viettel phải làm khách của FC Seoul, đội bóng từng đánh bại họ 5-0 ở lượt đi hôm 28.10.

Đây cũng là thử thách đầu tiên của tân HLV trưởng Guilherme Almeida kể từ khi được trao quyền dẫn dắt đội bóng áo lính thay ông Velizar Popov từ ngày 1.11. Nhà cầm quân người Brazil vốn đã gắn bó với CLB Thể Công Viettel từ tháng 7.2024, từng đảm nhiệm vai trò trợ lý và phụ trách huấn luyện thủ môn. Tuy nhiên, ông có rất ít thời gian để tạo ra những thay đổi trước trận đấu quan trọng này.

HLV Guilherme Almeida (trái) trong buổi họp báo trước trận đấu với FC Seoul ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận, HLV Guilherme Almeida thẳng thắn nhìn nhận sức mạnh của đối thủ: "Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn khi phải đối đầu với đội bóng vô địch K-League. Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch thi đấu và sẽ cố gắng chơi kỷ luật để có một trận đấu tốt".

Dù đánh giá cao FC Seoul, tân HLV Thể Công Viettel vẫn đặt mục tiêu giúp đội bóng cải thiện tình hình sau chuỗi kết quả không như mong đợi. Ông Almeida bày tỏ: "Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào trận đấu và mong có thể thay đổi tình hình khó khăn hiện tại".

Không chỉ ban huấn luyện, các cầu thủ CLB Thể Công Viettel cũng thể hiện quyết tâm trước chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn. Tiền vệ Wesley Nata, một trong những gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ, khẳng định đội bóng đã sẵn sàng cho thử thách tại Hàn Quốc.

Wesley Nata chia sẻ: "Chúng tôi đang đối diện với một thử thách lớn và đây chắc chắn là trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, toàn đội đã sẵn sàng. Thể Công Viettel luôn ra sân với mục tiêu hướng đến chiến thắng".

Sau ba lượt trận tại bảng E, CLB Thể Công Viettel mới giành được một điểm, đứng cuối bảng sau trận hòa Melbourne Victory 1-1 và hai thất bại trước Persib Bandung (0-1), FC Seoul (0-5). Trong khi đó, FC Seoul đang có 3 điểm, đứng thứ 3 bảng E.

Lương Chí Khải (bìa trái) cùng CLB Thể Công Viettel phải thua 0-5 ngay trên sân nhà ở trận gặp Seoul tại lượt đấu thứ 3 ẢNH: MINH TÚ

HLV FC Seoul muốn tiếp tục giành chiến thắng trước Thể Công Viettel

Ở phía đối diện, HLV Kim Gi-dong của FC Seoul cũng thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Thể Công Viettel. Sau khi đăng quang K-League 1 sớm 5 vòng đấu, đội bóng Hàn Quốc đang hướng sự tập trung vào AFC Champions League Two 2026 - 2027, với mục tiêu giành quyền vào vòng 16 đội.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận, HLV Kim Gi-dong cho biết: "Chúng tôi đã chơi tốt trong trận đấu trước. Ngày mai là trận đấu trên sân nhà. Toàn đội cần tạo được chuỗi chiến thắng để xây dựng nền tảng cho mục tiêu tiến vào vòng 16 đội. Các cầu thủ đều nhận thức được điều này và chúng tôi muốn đền đáp người hâm mộ bằng một chiến thắng trên sân nhà".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận FC Seoul đã không có sự tập trung tốt nhất ở hai trận đầu tiên tại giải đấu do phải phân chia lực lượng cho cuộc đua vô địch quốc nội. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành mục tiêu tại K-League 1, các cầu thủ đang có thêm động lực ở đấu trường châu lục.

HLV Kim Gi-dong đánh giá: "Sau trận đấu với Incheon United, chúng tôi nhận được ý kiến cho rằng sự tập trung của toàn đội chưa bằng đối thủ. Tuy nhiên, động lực thi đấu sẽ mạnh mẽ hơn khi đối đầu với những đội bóng mạnh ở đấu trường châu lục. Ở trận gặp Thể Công Viettel, tôi cảm nhận được các cầu thủ đang hướng sự tập trung vào AFC Champions League Two”.

HLV Kim Gi-dong (trái) cho biết mục tiêu của FC Seoul vẫn là chiến thắng ẢNH: MINH TÚ

HLV FC Seoul cho rằng cơ hội đi tiếp vẫn nằm trong tầm tay nếu đội bóng biết tận dụng những trận đấu còn lại. Ông Kim Gi-dong khẳng định: "Chúng tôi vẫn còn khoảng ba trận đấu nữa. Nếu giành quyền vào vòng 16 đội, FC Seoul sẽ trở thành một đội bóng có khả năng cạnh tranh. Khi đó, tôi tin rằng những cơ hội mới sẽ đến".

Theo lịch thi đấu, CLB Thể Công Viettel sẽ gặp FC Seoul lúc 17 giờ ngày 4.11 (giờ Việt Nam) trên sân Seoul World Cup (Hàn Quốc).