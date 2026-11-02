Thể Công Viettel sa sút, Lương Chí Khải rất khó lên đội tuyển Việt Nam: Tuấn Tài, Văn Khang thì sao?

Những ngôi sao gây thất vọng

Đầu mùa giải này, có 2 cầu thủ thuộc CLB Thể Công Viettel nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam, đó là trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải và tiền vệ Doãn Ngọc Tân. Nhiều người kỳ vọng 2 gương mặt nói trên sẽ thể hiện tốt trong màu áo CLB, qua đó tìm cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Lương Chí Khải (2) chưa đủ hay để tranh chấp vị trí với nhiều trung vệ hàng đầu Việt Nam hiện nay Ảnh: Minh Tú

Đặc biệt, sau FIFA ASEAN Cup 2026, các trung vệ như Ngọc Bảo, Adou Minh, các tiền vệ Hoàng Hên, Tài Lộc, Minh Khoa gây thất vọng, người ta càng nhắc đến Lương Chí Khải và Doãn Ngọc Tân nhiều hơn. Dù vậy, màn trình diễn mờ nhạt của họ trong màu áo CLB Thể Công Viettel ở các vòng đấu gần đây tại V-League và Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2), khiến cho Lương Chí Khải và Doãn Ngọc Tân mất điểm đáng kể.

Văn Lâm, Trung Kiên, Lê Giang hay Nguyễn Filip HLV Kim Sang-sik sẽ lựa chọn ai

Trung vệ Lương Chí Khải có ưu thế về mặt thể hình (1,88 m), nhưng khả năng đọc tình huống của anh không tốt. Kỹ thuật tranh cướp bóng của Lương Chí Khải cũng chưa thể sánh với các trung vệ hàng đầu Việt Nam như Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Việt Anh. Nếu 3 cầu thủ vừa nêu đạt thể lực tốt nhất trong những ngày FIFA Days tháng 11 (đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan ngày 11.11 và gặp Kyrgyzstan ngày 15.11), rất khó để Lương Chí Khải chen chân vào trung tâm hàng hậu vệ của đội tuyển quốc gia. Thậm chí, khi các trung vệ khác gồm Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Hiểu Minh hồi phục chấn thương, Lương Chí Khải càng khó có cơ hội tham dự Asian Cup 2027 (dự kiến từ 7.1.2027 – 5.2.2027).

Doãn Ngọc Tân (25) chưa lấy lại phong độ như hồi ASEAN Cup 2024 Ảnh: Ngọc Linh

Còn với Doãn Ngọc Tân, tiền vệ này vẫn chưa thể lấy lại phong độ như ở thời điểm anh cùng với đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Năng lực đánh chặn từ xa lẫn năng lực điều tiết tuyến giữa của Doãn Ngọc Tân không tốt như chính anh cách đây 2 năm. Doãn Ngọc Tân kém Hoàng Đức, Quang Hải và Thành Long ở nhãn quan chiến thuật. Ngọc Tân kém Xuân Bắc (23 tuổi), Quốc Cường (22 tuổi) ở sức trẻ.

Những gương mặt vẫn còn cơ hội

Dù vậy, ngay cả khi Thể Công Viettel chơi không tốt trong thời gian qua, vẫn có những cầu thủ thi đấu ổn định, nhiều cơ hội góp mặt ở đội tuyển Việt Nam trong những ngày tới. Đáng kể nhất là Phan Tuấn Tài và Khuất Văn Khang. Khác với nhiều cầu thủ còn lại ở CLB Thể Công Viettel, Tuấn Tài và Văn Khang vẫn giữ được giá trị riêng của từng người.

Phan Tuấn Tài là cầu thủ có khả năng tạt bóng từ cánh trái tốt hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chỉ cần đối thủ mất cảnh giác, Tuấn Tài có thể tung ra những pha tạt bóng rất chuẩn, đặt tiền đạo đội nhà vào thế có thể dứt điểm ghi bàn. Đấy chính là lý do mà HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ trao cơ hội cho Tuấn Tài ở đợt tập trung tới đây. Ông Kim cần 1 cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt, kiến tạo tốt như Tuấn Tài.

Phan Tuấn Tài vẫn được đánh giá cao ở khả năng tạt bóng từ cánh trái Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Còn với Khuất Văn Khang, HLV Kim Sang-sik cần đến sự đa năng của cầu thủ này. Văn Khang có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau: Hậu vệ cánh trái, tiền vệ cánh trái, tiền vệ cánh phải, tiền đạo cánh trái, tiền đạo cánh phải, tiền vệ tổ chức, tiền đạo lùi. Có Văn Khang trong tay, ông Kim có một phương án dự phòng cho rất nhiều vị trí ở trên sân, trong trường hợp những vị trí này gây thất vọng, sa sút thể lực hoặc dính thẻ phạt.

Chưa hết, Khuất Văn Khang rất hiểu ý HLV Kim Sang-sik, nhờ thời gian dài khoác áo đội tuyển Việt Nam (tại ASEAN Cup 2024) lẫn U.23 Việt Nam (U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 năm 2025, U.23 châu Á 2026), nên ông Kim sẽ không tốn thời gian để đặt Khuất Văn Khang vào hệ thống chiến thuật do ông xây dựng.

Nhìn chung, khác biệt giữa Tuấn Tài và Khuất Văn Khang so với Lương Chí Khải và Ngọc Tân, ở chỗ Tuấn Tài và Khuất Văn Khang có nét riêng, có giá trị riêng. Ngay cả trong bối cảnh CLB chủ quản của họ là Thể Công Viettel sa sút, Tuấn Tài và Khuất Văn Khang vẫn có thể tỏa sáng ở đội tuyển quốc gia.