Đời sống Cộng đồng

Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam

Diệp Thiện
Diệp Thiện
19/02/2026 11:09 GMT+7

Giữa trời Âu lạnh giá, một gia đình Việt ở Thuỵ Sĩ đã kỳ công chuẩn bị trọn vẹn mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam. Đó là cách họ giữ gìn hương vị quê nhà và trao truyền ký ức tết cho con trẻ nơi đất khách.

Mỗi món ăn là một miền ký ức, mỗi hương vị là một phần quê hương. Năm nay nhà mình đặc biệt hơn, bạn bè gia đình đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, hội tụ quanh bàn ăn nơi đất khách. Vì thế mình quyết định làm trọn vẹn mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Không chỉ để đãi khách, mà để mỗi người tìm thấy một phần quê nhà trong từng món ăn. Và quan trọng hơn, để các con nhỏ được nhìn, được nếm, được hiểu thế nào là tết cổ truyền Việt Nam qua mâm cỗ tết 3 miền.

Suốt một tuần qua là những ngày tất bật nhưng đầy háo hức… Mâm cỗ miền Bắc có bánh chưng xanh, miến xào, thịt đông, nem rán, gà luộc vàng ươm. Mâm cỗ miền Trung lại không thể thiếu chả bò, tré trộn, cá thu kho, củ kiệu, thịt ngâm mắm. Mâm cỗ miền Nam vẫn là thịt kho trứng, canh khổ qua, gỏi tài lộc, tôm khô, củ kiệu, bánh tét và tráng miệng bằng chè dưỡng nhan - như một lời chúc năm mới an lành, thanh mát.

Có những món phải chuẩn bị trước vài ngày, có những món nấu sát giờ để giữ được trọn vị. Có những công đoạn nhỏ mà nếu không làm bằng cả sự kiên nhẫn thì sẽ không ra đúng "vị tết". Ở xa quê, mình càng hiểu rằng: tết không chỉ là ngày tháng trên lịch. Tết là khi mình cố gắng giữ lại những điều thuộc về cội nguồn. Mình muốn các con biết rằng: quê hương Việt Nam không chỉ có một hương vị mà mỗi miền có một bản sắc riêng, nhưng tất cả đều chung một chữ: gia đình! Một bàn ăn – ba miền – một quê hương.

Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 1.

Không khí tết sum vầy của người Việt ở Thuỵ Sĩ

ẢNH: DIỆP THIỆN

Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 2.

Dù bận rộn nhưng vẫn sắp xếp gói bánh chưng dịp tết

ẢNH: DIỆP THIỆN

Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 3.
Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 4.

Trang phục áo dài Việt rực rỡ nơi đất khách

ẢNH: DIỆP THIỆN

Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 1.
Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 2.

Những ngày này không khí tết ngập tràn trong gia đình Việt ở Thuỵ Sĩ

ẢNH: DIỆP THIỆN

Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 7.

Mâm cỗ tết có các món truyền thống

ẢNH: DIỆP THIỆN

Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 3.
Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 4.

Mâm cỗ tết 3 miền để con trẻ hiểu hơn về Tết Nguyên đán của quê hương

ẢNH: DIỆP THIỆN

Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 10.

Các em nhỏ háo hức chụp hình cùng bánh chưng

ẢNH: DIỆP THIỆN

Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 11.

Các món mứt được bày biện vào dịp tết

ẢNH: DIỆP THIỆN

Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 5.
Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 6.
Người Việt ở Thuỵ Sĩ: Kỳ công mâm cỗ tết 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 7.

Tiểu cảnh trang hoàng tết

ẢNH: DIỆP THIỆN

Khám phá thêm chủ đề

mâm cỗ tết 3 miền mâm cỗ Tết Nguyên đán
Xem thêm bình luận