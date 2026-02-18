Vị khách 'không mời mà tới' ngày tết, chủ nhà phải nén cảm xúc

Những ngày đầu năm mới, việc đi chúc tết bà con, họ hàng đã trở thành truyền thống. Buổi chúc tết, dù xã giao hay thân mật, đều là niềm vui đối với gia chủ. Bởi với nhiều người, có thương nhau mới đến, mến nhau mới mời.

Vì thế mà chúng tôi khá bất ngờ khi từng chứng kiến một người quen của mình "nhăn mặt" than thở khi khách về. Bởi, sau màn tiếp đón vui vẻ là gia chủ phải cất công quét dọn, lau sạch lại nhà cửa. Mà theo phong tục đầu năm, ngày tết kiêng kỵ quét rác khỏi nhà, vì mang ý nghĩa quét tiền tài và vận may đi ra. Dù biết thế nhưng gia chủ... không làm không được.

Không cùng sở thích, sự xuất hiện của thú cưng sẽ làm ngày tết kém vui ẢNH: THANH DUY

Sở dĩ chủ nhà phải đành "phá lệ", vì vị khách kia đến chơi tết còn dẫn theo thú cưng là một chú chó. Chú cún dễ thương, bộ lông sạch sẽ, được xịt cả loại nước hoa dành riêng cho mình. Trước tết đã được chủ dắt đi spa "làm đẹp" và cắt tỉa móng chân gọn gàng. Chú cún năng động nhưng hiền, nên chủ đã thả tự do đi lại trong nhà. Và tất nhiên, sự tinh nghịch của nó đã khiến những sợi lông rơi vương vãi trên sàn.

Với khách, chú cún được gọi là "con cưng" và giống như "vật bất ly thân". Nhiều người bạn khác cũng tỏ ra thích thú, cưng nựng, chụp hình cùng chú cún. Việc sở hữu giống chó lạ so với ở quê khiến chủ nhân có phần tự tin. Không chỉ ngồi một mình, chủ nhân còn "đặt cách" cho nó ngồi trên bàn trong lúc ăn bánh mứt, trò chuyện với mọi người.

Song, tàn cuộc vui, đằng sau cái thở dài của chủ nhà đã cho thấy sự không hài lòng với vị khách, và chú cún kia chẳng khác gì là… "không mời mà tới".

Sự có mặt của chú cún trong một gia đình không nuôi thú cưng khiến cho sự có mặt của người khách bị "phản tác dụng". Nó không còn mang lại niềm vui, ý nghĩa nữa mà trở nên phiền hà, ngán ngẩm cho chủ nhà xung quanh chuyện mất vệ sinh và làm xấu phong thủy ngày tết.

Ở một góc nhìn khác, khách cũng không hẳn "vô ý vô tứ" khi trước đó đã chủ động hỏi gia chủ có thể mang chú cún vào nhà không.

Nhưng thiết nghĩ, câu hỏi này khá tế nhị, nhạy cảm và làm khó chủ nhà. Bởi nếu gia chủ nói "không" thì có nghĩa là không tôn trọng khách (vì thú cưng rất quan trọng với khách; còn nói "có" thì chẳng khác nào là gượng ép kiểu bằng mặt không bằng lòng.

Nhưng dù thế nào, việc kìm nén cảm xúc của chủ nhà cũng là điều dễ hiểu vì phép lịch sự và không để khách buồn lòng.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Lưu Thu Năm (50 tuổi, ở Cần Thơ) cho biết sở thích của mỗi người là khác nhau. Thú cưng đối với người này là dễ thương, đẹp đẽ nhưng với những người khác thì không hẳn thế.

Đặc biệt, đối với những người dị ứng với lông chó, mèo thì càng muốn chúng tránh xa. "Theo tôi, không nên mang thú cưng đi vào nhà mọi người chúc tết là an toàn nhất, để mọi cuộc gặp mặt đều đảm bảo được vui", bà Năm nói.

Trong khi đó, anh Vũ Trọng Nghĩa (24 tuổi, ở Cần Thơ) cho rằng, nếu chủ nhà có nuôi thú cưng thì việc mang theo những chú chó, mèo ngoan ngoãn có thể sẽ mang đến nhiều câu chuyện thú vị, tươi vui hơn trong ngày tết.

Hoặc, khi đi chơi ngoài nơi công cộng thì việc mang theo thú cưng cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, khi chúc tết tại nhà riêng thì không nên mang theo, vì những người không thích chó, mèo có thể cho rằng bạn là người bất lịch sự, không tôn trọng gia đình của họ.

"Tất nhiên chủ nhà sẽ khéo léo không nói ra điều này. Nhưng họ sẽ có ấn tượng xấu và không muốn bạn đến chơi nữa. Vì vậy, trước khi dẫn thú cưng đi cùng, cần tìm hiểu sở thích của chủ nhà để kẻo làm gia chủ phiền lòng và cuộc hội ngộ ngày tết kém vui", anh Nghĩa bộc bạch.