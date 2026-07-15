Nguy cơ từ tán cây xanh lấn đường

Trên tuyến đường Lưu Đình Lễ, P.An Khánh (trước đây thuộc P.An Phú, TP.Thủ Đức), TP.HCM, nhiều cây xanh ven đường đang có cành nhánh phát triển um tùm, vươn dài và xòa ra lòng đường, đặc biệt tại khu vực làn dành cho xe 2 bánh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều cành cây thấp và tán rộng chiếm gần hết phần đường dành cho xe máy, buộc người đi đường phải né tránh hoặc lấn sang làn ô tô để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông. Không chỉ cản trở lối đi, cành cây còn che khuất tầm nhìn tại các đoạn giao cắt, khiến người tham gia giao thông khó quan sát phương tiện từ nhiều hướng. Người dân sinh sống trong khu vực cho biết vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện qua lại đông đúc nên việc cây xanh lấn ra lòng đường càng khiến giao thông trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa, tầm nhìn hạn chế làm nguy cơ mất an toàn tăng cao.

Cây xanh ven đường Lưu Đình Lễ, P.An Khánh, phát triển um tùm, xòa ra lòng đường Ảnh: NHƯ THẢO

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên cầu Bưng, bắc qua kênh Tham Lương, trên đường Lê Trọng Tấn, đoạn nối P.Tây Thạnh với P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc Q.Tân Phú và Q.Bình Tân), TP.HCM. Tại đây, nhiều cành cây ven cầu lâu ngày không được cắt tỉa, xòa ra lấn vào làn xe 2 bánh, chiếm lối đi và che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện.

Cành nhánh vươn dài ra làn xe 2 bánh trên cầu Bưng, đường Lê Trọng Tấn Ảnh: NHƯ THẢO

Người dân kiến nghị đơn vị chủ quản sớm kiểm tra, cắt tỉa các cành cây vươn ra đường nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo sự thông thoáng cho các tuyến đường và góp phần bảo đảm an toàn giao thông.