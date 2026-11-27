Ngày 25.11, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, chia sẻ với truyền thông Đức về tình hình đàm phán liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine, theo tờ Politico.

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Sau gần 5 năm chiến sự, ông Kushner cho rằng hòa bình có thể được thiết lập nếu các bên ngừng chỉ trích và chú trọng vào cơ hội kinh tế trong tương lai. Theo nhà đàm phán Mỹ, xung đột đã trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm, "nơi châu Âu đang tài trợ và vũ trang cho Ukraine chống Nga" và "chỉ cần một chút tính toán sai lầm là tình hình có thể leo thang nghiêm trọng".

Phát biểu của ông Kushner tương đồng với cảnh báo lâu nay của Điện Kremlin rằng nguồn viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine làm gia tăng căng thẳng và biến các nước châu Âu thành bên liên quan của xung đột.

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Kyiv rạng sáng 26.11 ẢNH: AFP

Trong khi đó, giới chức Ukraine và một số quan chức châu Âu, mới nhất là Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cảnh báo về ý định xa hơn của Nga và cho rằng "việc ủng hộ Ukraine chính là ủng hộ và bảo vệ chính mình". Theo Đài RT, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không tấn công quốc gia thành viên NATO nào trừ khi bị tấn công trước. Ông Kushner cũng bác bỏ lo ngại từ các đồng minh và cho rằng "rất nhiều nỗi sợ tại châu Âu là vô căn cứ".

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine xác nhận tấn công tàu Nga ngoài khơi Libya ở Địa Trung Hải và tại biển Baltic, gọi đó là hành động tự vệ hợp pháp còn Moscow cáo buộc là hoạt động mở rộng chiến sự nguy hiểm.

Mục tiêu đàm phán

Ông Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff đã làm trung gian cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) trong tháng này. Con rể Tổng thống Trump tiết lộ hai bên đã đạt bước tiến lớn về các vấn đề liên quan cấu trúc an ninh hậu xung đột, điều mà ông cho là quan trọng nhất. Theo đặc phái viên Mỹ, các nhà đàm phán đang tập trung giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột và đạt được các thỏa thuận đảm bảo an ninh cho cả Nga lẫn Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine tại tỉnh Donetsk ngày 24.11 ẢNH: AP

"Nếu bạn là Nga, bạn không muốn Ukraine và châu Âu tập trung quân ở biên giới. Và nếu bạn là Ukraine, bạn không muốn kết thúc cuộc xung đột này theo cách mà Nga sẽ tập trung quân ở biên giới, tấn công bạn một lần nữa, trong khi bạn không có đủ khả năng phòng thủ và sự đảm bảo để ngăn chặn điều đó", ông Kushner nói.

Sau cuộc gặp với 2 đặc phái viên Mỹ trong tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã gợi ý về việc để Ukraine gia nhập NATO; đổi lại, Kyiv phải rút quân khỏi vùng Donbass. Tổng thống Zelensky đã bác bỏ ý tưởng đó. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại lời của Tổng thống Vladimir Putin rằng Moscow luôn sẵn sàng đàm phán nhưng chừng nào chưa đạt được các mục tiêu đã đề ra, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo TASS.