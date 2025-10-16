Nguyên đơn 'tố' bị đơn tẩu tán tài sản, né nghĩa vụ trả nợ 18 tỉ đồng

Ngày 16.10, TAND khu vực 5 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm lần 2 vụ tranh chấp thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất; tranh chấp hợp đồng vay tài sản, và hợp đồng thuê nhà giữa nguyên đơn là ông Đỗ Quốc Phong và bị đơn là ông Nguyễn Hồng Huy (mất năm 2025, người kế thừa quyền và nghĩa vụ là ông Nguyễn Minh Quang - con trai ông Huy).

2 căn nhà 282/6, 282/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, TP.HCM dù đang tranh chấp, nhưng bị đơn vẫn làm hợp đồng tặng cho con trai ẢNH: PHAN THƯƠNG

Trong phiên tòa sáng nay, ông Đỗ Quốc Phong nộp đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện, nêu trong quá trình tòa chuẩn bị xét xử, ông đã thu thập được hồ sơ, tài liệu. Qua đó, thể hiện 2 căn nhà 282/6, 282/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận dù đang tranh chấp, và giấy tờ chính liên quan căn nhà hiện ông Phong đang giữ, nhưng năm 2017, ông Huy đã thực hiện các thủ tục phân chia di sản thừa kế, tặng cho 2 căn nhà cho con trai là ông Quang.

Ông Phong trình bày, ngày 11.10.2016, 2 căn nhà trên là tài sản ông Huy đã thỏa thuận sẽ bán cho ông, để cấn trừ khoản nợ hơn 13,8 tỉ đồng.

“Nhưng 6 tháng sau, ngày 15.4.2017, ông Huy lại làm văn bản tặng cho 2 căn nhà trên cho con trai tại Văn phòng công chứng Thủ Đức, trong khi giấy tờ chính căn nhà tôi đang giữ. Hành vi này của ông Huy và gia đình có dấu hiệu tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ hoặc bán nhà cho tôi để cấn trừ nợ theo thỏa thuận”, ông Phong nêu tại tòa.

Từ đó, ông Phong khởi kiện bổ sung yêu cầu tòa tuyên vô hiệu các văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, hợp đồng tặng cho nhà giữa ông Huy và ông Quang.

HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa để xem xét tài liệu, yêu cầu của ông Phong.

Thế chấp 2 căn nhà để vay tiền, vàng

Về các yêu cầu khởi kiện trước đó, theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014 - 2015, ông Phong lần lượt thuê 2 căn nhà của ông Huy để kinh doanh. Sau đó, ông Phong cho ông Huy vay tiền, vàng nhiều lần.

Đến ngày 11.10.2016, các bên thống nhất lập hợp đồng vay tiền, nêu rõ tiền vay 12 tỉ đồng, và ông Huy đồng ý thế chấp toàn bộ giấy tờ 2 căn nhà cho ông Phong. Theo thỏa thuận, nếu sau ngày 11.1.2018, ông Huy không trả được nợ thì sẽ bán 2 căn nhà cho ông Phong. Nợ gốc và lãi ông Huy nợ tại thời điểm 11.1.2018 là hơn 13,8 tỉ đồng. Hợp đồng vay có chữ ký của ông Huy và ông Phong.

Theo hồ sơ, khoảng cuối năm 2018, ông Huy không những không trả tiền mà còn làm đơn tố cáo ông Phong ra công an, cho rằng ông Phong lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi xác minh, Công an TP.HCM ra quyết định không khởi tố vụ án.

Sau đó, ông Phong khởi kiện yêu cầu ông Huy thực hiện theo thỏa thuận bán 2 căn nhà cho ông. Nếu không bán nhà, thì buộc ông Huy phải trả nợ gốc và lãi hơn 18 tỉ đồng.

Bị đơn là ông Huy trình bày, có ký tên trong các văn bản vay tiền nhưng ông không vay tiền, không thỏa thuận bán nhà cho ông Phong. Theo ông Huy, có giai đoạn ông nhờ ông Phong làm sổ hồng, lợi dụng lúc này, ông Phong yêu cầu ông Huy ký tên vào các tờ giấy trắng khổ A4. Ông Huy cũng phản tố, yêu cầu tòa tuyên hủy hợp đồng thuê nhà, buộc ông Phong phải trả nhà và tiền thuê nhà còn nợ.

Có chứng cứ trực tiếp xác định nghĩa vụ trả nợ

Tháng 1.2021, TAND Q.Phú Nhuận (nay là TAND khu vực 5) xét xử sơ thẩm lần 1 nhận định ông Huy thừa nhận ký tên xác nhận vay tiền nhưng cho rằng vì tin tưởng ông Phong nên ký khống vào các giấy A4 do ông Phong đưa để thuận tiện trong việc hợp thức hóa nhà nhưng lại không đưa ra được bất kỳ một chứng cứ nào chứng minh sự việc này.

Hơn nữa giấy vay tiền ngày 29.6.2015 và biên bản bàn giao giấy tờ nhà ngày 11.10.2016, ngoài chữ ký của ông Huy còn có chữ ký của ông Quang, nên đây là chứng cứ trực tiếp xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của ông Huy. Từ đó, tòa sơ thẩm tuyên buộc ông Huy phải trả nợ gốc và lãi cho ông Phong là hơn 18,2 tỉ đồng.

Đối với yêu cầu khởi kiện là nếu ông Huy không trả được tiền thì phải bán nhà theo thỏa thuận, tại tòa, ông Phong rút yêu cầu này nên tòa không xem xét.

Bên cạnh đó, tòa cũng chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn, buộc ông Phong thanh toán tiền thuê nhà còn thiếu cho ông Huy cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Tháng 11.2021, TAND TP.HCM xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, do cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm tố tụng, trong đó có việc không triệu tập con dâu ông Huy, cũng là vợ ông Quang, là bà Nguyễn Thị Thu Thủy.