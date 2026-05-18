Nhà hàng nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM thông báo ngừng hoạt động, thực khách nuối tiếc

Mới đây, trên fanpage chính thức tại Việt Nam, nhà hàng Crystal Jade Palace Tôn Đức Thắng (nằm trong khách sạn LOTTE Sài Gòn) thông báo chính thức thức ngừng hoạt động sau hơn 2 thập kỷ. Nội dung thông báo như sau:

Nhà hàng Crystal Jade Palace Tôn Đức Thắng chính thức ngừng hoạt động ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Sau một hành trình đầy dấu ấn cùng biết bao khoảnh khắc sum vầy đáng nhớ, Crystal Jade Palace Tôn Đức Thắng xin chính thức nói lời tạm biệt và ngừng hoạt động trong thời gian tới. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã luôn yêu thương, tin tưởng và lựa chọn Crystal Jade Palace là nơi đồng hành trong những buổi gặp gỡ, tiệc thân mật và các dịp đặc biệt suốt thời gian qua... Xin cảm ơn vì đã trở thành một phần trong hành trình đáng nhớ ấy. Crystal Jade Palace hẹn gặp lại quý khách trong một phiên bản mới trọn vẹn hơn trong tương lai", thông báo viết.

Phía nhà hàng cho biết từ thời điểm ra thông báo ngày 16.5, nhà hàng đã chính thức ngừng hoạt động, không còn phục vụ khách. Như vậy thời điểm hiện tại, Việt Nam chỉ còn duy nhất nhà hàng Crystal Jade Palace Lý Nam Đế (Hà Nội).

Thực khách bất ngờ, nuối tiếc

Trong nhóm Saigon Reviews có hơn 37.000 thành viên trên Faceboook là nơi tập hợp các câu chuyện thú vị về ẩm thực, food blogger Tân Nhân đã chia sẻ thông tin về thông báo ngừng hoạt động của Crystal Jade Palace Tôn Đức Thắng kèm theo sự bất ngờ.

Anh Tân Nhân bày tỏ: "Khuya đọc cái tin chấn động. Dù lâu rồi không ghé khách sạn LOTTE Sài Gòn nhưng ký ức mấy chục năm qua thì vẫn còn nguyên. Có đợt nghe nhà hàng mở lại thấy mừng vì một nhà hàng lâu năm vẫn trụ được qua bao khó khăn. Hy vọng Crystal Jade Palace sẽ sớm trở lại".

Trên các hội nhóm ẩm thực, nhiều thực khách cũng bày tỏ sự nuối tiếc trước thông tin trên. Nhiều người cũng nhắc nhớ về những kỷ niệm đã có với nhà hàng này khi đã hơn 2 thập kỷ phục vụ khách.

Tài khoản Vân Nhi bình luận: "Sốc quá luôn!". "Thời 2009 - 2010 mình làm ở LOTTE Sài Gòn, tên cũ là khách sạn Legend Saigon, lúc đó Crystal Jade Palace rất đông khách", chị Annie Thanh Hằng chia sẻ.

Nickname An Lê bày tỏ: "Lại mất đi một nơi đầy kỷ niệm". "Mười mấy năm trước chỗ này là 1 trong 2 chỗ mình thích ăn dimsum nhất luôn. Giờ nghe nhà hàng đóng cũng buồn ghê", tài khoản Aline Cao Khanh chia sẻ.

Trong nhóm Saigon Reviews, food blogger Tân Nhân đã chia sẻ thông tin về thông báo ngừng hoạt động của Crystal Jade Palace Tôn Đức Thắng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Được biết Crystal Jade Palace có mặt tại Việt Nam vào năm 2001 trong khách sạn 5 sao Legend Saigon. Nơi đây là một trong những lựa chọn hàng đầu của giới sành ăn tại TP.HCM khi muốn thưởng thức ẩm thực Trung Hoa cao cấp, đặc biệt là các món dimsum.

Crystal Jade Palace là thương hiệu ẩm thực nổi tiếng Singapore của tập đoàn Crystal Jade, có thâm niên 35 năm. Theo Tripadvisor, nền tảng thông tin du lịch lớn nhất thế giới, thương hiệu này từng được nhận 1 sao Michelin, xuất hiện trong các danh sách giải thưởng Bib Gourmand và Michelin Recommendation List.