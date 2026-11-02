'Nhà leo núi' này ghi điểm với khán giả sau chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Từ vị trí cuối cùng trở thành á quân Đường lên đỉnh Olympia 2026

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, Nguyễn Huy Quang Minh đã có khởi đầu không như ý. Chỉ trả lời được 1 câu hỏi trong phần khởi động riêng và không đưa ra được đáp án nào chính xác cho phần khởi động chung, Quang Minh đứng cuối "đoàn leo núi" sau phần thi đầu tiên, chỉ với 10 điểm khiêm tốn, để người dẫn đầu bỏ xa với 75 điểm.

Đến phần thi vượt chướng ngại vật, Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa; là Ninh Thuận) nhanh chóng giải mã được từ khoá, trong khi Quang Minh chỉ có thêm 10 điểm.

Trải qua hai phần thi chỉ có 20 điểm, nhiều khán giả xem truyền hình không nghĩ Quang Minh sẽ kết thúc cuộc thi với một số điểm cao. Nhưng Quang Minh đã khiến nhiều người bất ngờ với cú lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục.

Quang Minh tạo hình trái tim hướng về khán giả sau khi trả lời câu hỏi ở phần thi về đích của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quang Minh đã thật sự tỏa sáng ở phần thi tăng tốc khi liên tiếp là thí sinh có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Đáng chú ý, Quang Minh là người duy nhất trả lời đúng cả 4/4 câu hỏi phần thi tăng tốc, có thêm 110 điểm (40, 40, 20, 10).

Những cách biệt với các thí sinh dẫn đầu dần được Quang Minh rút ngắn. Kết thúc cuộc thi, Quang Minh từ vị trí cuối cùng sau 2 phần thi đã giành giải nhì với 180 điểm.

Chính bản lĩnh trong thi đấu, không bị áp lực tâm lý khi bị các đối thủ bỏ xa đã làm nhiều người xem chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 thiện cảm với Quang Minh.

Trên mạng xã hội, không ít lời ngợi khen chàng trai này như: "Rất điềm tĩnh, chín chắn, không lo sợ hay hoang mang khi khởi động và vượt chướng ngại vật chưa tốt, biết chắt chiu từng điểm số để về đạt giải nhì chung cuộc, quá thích Quang Minh", "Cú lội ngược dòng để giành ngôi á quân của Quang Minh quá xuất sắc", "Quang Minh rất bản lĩnh và quá giỏi"...

Quang Minh để lại ấn tượng với khán giả ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Quang Minh còn "ghi điểm" với người xem bởi gương mặt điển trai, đặc biệt là thường nở những nụ cười "toả nắng" trong các trận thi tuần, tháng, quý. Và ngay cả trong cuộc thi căng thẳng như chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, Quang Minh cũng tạo hình trái tim dành cho khán giả khi trả lời xong câu hỏi cuối cùng.



Quang Minh cũng là thí sinh được rapper Đen Vâu gửi lời chúc trong trận chung kết. Cụ thể, biết được Quang Minh là người yêu thích nhạc Đen Vâu, ban tổ chức đã kết nối với rapper để gửi đến thí sinh những lời động viên trước thời khắc quan trọng.

Rapper Đen Vâu chia sẻ: "Nguyễn Huy Quang Minh ơi, ê kíp cho anh biết em là một fan của Đen. Điều đó khiến Đen rất hạnh phúc và bất ngờ vì không nghĩ một người học giỏi như em lại có thời gian nghe nhạc, đặc biệt là rap. Chúc Quang Minh bình tĩnh, tự tin và chúc em đạt được kết quả tốt nhất".

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn (trái) và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao giải nhì cho Quang Minh ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Đẹp trai, điềm đạm, sâu sắc và nhiều lời khen

Trước trận chung kết, MC Sơn Lâm, người dẫn tại điểm cầu Hà Nội, đánh giá cao về Quang Minh khi đã có 2 lần giải được từ khoá trong phần thi vượt chướng ngại vật (ở cuộc thi tuần và thi tháng – PV). Ngoài ra, MC Sơn Lâm cũng đặc biệt ấn tượng vì Quang Minh là người sở hữu điểm số thi tháng cao nhất trong số 4 thí sinh tham gia trận chung kết, với 345 điểm.

MC Khánh Vy nhận xét: "Quang Minh rất đẹp trai. Quang Minh là một người rất điềm đạm và hiền lành. Quang Minh cũng là chàng trai rất ấm áp".

MC Ngọc Huy chia sẻ: "Quang Minh là một thí sinh cực kỳ điềm tĩnh. Quang Minh cũng là chàng trai sâu sắc".

Quang Minh cho biết nếu phải chọn một từ để nói về hành trình tại Đường lên đỉnh Olympia 2026, thì đó là "kiên trì", bởi đã bắt đầu với chương trình trong khoảng thời gian gần hai năm.

Kể thêm về trận chung kết, Quang Minh cho biết dù có những thời điểm khó khăn, nhưng không quá run, vì bản thân đã rèn luyện được khả năng kiểm soát cảm xúc, giữ được sự bình tĩnh trước đám đông.

Có một điều thú vị mà nam sinh này tiết lộ, đó là dù trải qua 2 phần thi không như ý, nhưng bản thân vẫn có suy nghĩ sẽ "lội ngược dòng" để giành giải nhì. "Và điều đó đã xảy ra", Quang Minh nói.

Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 cũng chia sẻ về khoảnh khắc được rapper Đen Vâu gửi lời chúc mừng. "Em rất vui sướng và bất ngờ khi đã được một rapper nổi tiếng, cũng là thần tượng của em gửi lời chúc thân thương đến em trước phần thi về đích. Và em đã làm tốt ở phần thi về đích", Quang Minh nói.

Ngoài Quang Minh, 3 "nhà leo núi" còn lại cũng để lại những ấn tượng trong lòng khán giả. Như Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) đã có lần đầu tiên giải được từ khoá trong phần thi vượt chướng ngại vật. Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) đã có những phút giây đầy cảm xúc trong những câu trả lời. Còn Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) được nhắc đến nhiều khi là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026.