C HÙA LÀ CHỖ DỰA

Đại đức Đinh Hoàng Sự cho biết xuất phát từ lòng cảm thông với những gia đình nghèo không đủ điều kiện lo cho con ăn học, từ năm 2018, ông nhận các em về chùa chăm sóc, tạo điều kiện tiếp tục học tập. Hiện chùa cưu mang 9 em, trong đó 4 em học chương trình phổ thông, 5 em học nhạc ngũ âm. Các em được lo ăn uống, hỗ trợ chi phí học tập và rèn luyện kỹ năng.

Đại đức Đinh Hoàng Sự bên bữa ăn do các phật tử chung tay chuẩn bị cho các em học sinh Ảnh: Duy Tân

Mỗi em đến với chùa có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung nỗi thiệt thòi trong cuộc sống. Có em vừa được đón về, có em đã gắn bó với mái chùa từ khi còn rất nhỏ. Sơn Chí Cường (13 tuổi, học lớp 7) mới đến chùa trong năm nay. Cha mẹ em mưu sinh bằng nghề đi ghe biển ở khu vực Trần Đề, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. "Nhà em làm lưới, cha đi biển nên kinh tế khó khăn. Được sư cho vào chùa ở, lo ăn uống và tạo điều kiện đi học em mới có cơ hội tiếp tục đến trường", Cường chia sẻ.

Trong khi đó, Kim Văn Hào (học lớp 5) đã sống tại chùa từ năm 3 tuổi. Cha mẹ em làm việc tại một xưởng giày ở TP.HCM, không có điều kiện chăm sóc con thường xuyên. Đinh Hoài Phúc (học lớp 7) cũng được gửi vào chùa từ nhỏ do cha bỏ đi, mẹ đi làm xa còn Giang Hoàng Linh (10 tuổi, học lớp 5) mới đến chùa năm nay. Cha bị bệnh, mẹ bán cơm mưu sinh nên việc chăm lo học hành cho em gặp nhiều trở ngại. "Nhà con nghèo nên khi vào chùa, con được sư giúp đỡ chuyện ăn học. Sư còn cho học thêm, dạy nhạc ngũ âm để con hiểu hơn về văn hóa của đồng bào Khmer", Linh nói.

K HÔNG CHỈ HỌC CHỮ

Theo đại đức Đinh Hoàng Sự, nếu các em có năng lực và mong muốn học lên cao hơn, nhà chùa sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ trong khả năng của mình. Điều ông mong mỏi không chỉ là giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để các em có kiến thức, nghề nghiệp, từng bước tự lập trong tương lai.

Các em được nhà chùa thuê thầy hướng dẫn học nhạc ngũ âm Ảnh: Duy Tân

Suốt 8 năm qua, song song với việc chăm lo học tập, chùa Peam Buôl Thmây còn tổ chức dạy nhạc ngũ âm cho các em, không chỉ giúp các em có thêm kỹ năng mà còn gieo tình yêu văn hóa dân tộc. Khi trực tiếp thực hành, các em có cơ hội hiểu sâu hơn về loại hình nghệ thuật truyền thống, từ đó thêm tự hào và có ý thức gìn giữ những giá trị mà cha ông để lại.

"Sau thời gian học tập, nhiều em đã chơi nhạc khá thuần thục, có thể tham gia biểu diễn trong các dịp lễ tại chùa và phục vụ khách du lịch. Qua đó, các em không chỉ có thêm kỹ năng mà còn hiểu hơn về văn hóa, đời sống tinh thần và cội nguồn dân tộc. Tôi mong muốn các em không chỉ biết chơi nhạc mà còn có thể giới thiệu, quảng bá nhạc ngũ âm đến nhiều người", đại đức Đinh Hoàng Sự chia sẻ và bày tỏ kỳ vọng các em sau này trưởng thành, có công việc ổn định, tự lo được cho bản thân và đóng góp cho cộng đồng.

Từ mái chùa Peam Buôl Thmây, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ được tiếp sức đến trường mà còn được nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc, góp phần nối dài mạch nguồn bản sắc Khmer.