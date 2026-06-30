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Đời sống Cộng đồng

Nhà thờ Khúc Tréo, nơi cha Trương Bửu Diệp an nghỉ 23 năm trước khi về Tắc Sậy

Gia Bách
Gia Bách
Trước khi hài cốt được đưa về nhà thờ Tắc Sậy năm 1969, linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp đã an nghỉ suốt 23 năm tại nhà thờ Khúc Tréo. Những ngày cận lễ tuyên phong Chân phước, nơi đây trở thành điểm nhiều tín hữu tìm về cầu nguyện và tìm hiểu lịch sử.

Trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp ngày 2.7, nhà thờ Khúc Tréo (xã An Trạch, tỉnh Cà Mau) là địa điểm được nhiều tín hữu tìm về. Đây là nơi an nghỉ đầu tiên của cha Trương Bửu Diệp suốt 23 năm.

Cách nhà thờ Tắc Sậy (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) khoảng 8 km, nhà thờ Khúc Tréo nằm bên kênh Xáng Cà Mau – Bạc Liêu. Đây không chỉ là họ đạo có lịch sử hơn một thế kỷ mà còn là địa điểm gắn với một dấu mốc đặc biệt trong hành trình của linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Khúc Tréo nơi an nghỉ đầu tiên của cha Diệp trước lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 1.

Nhà thờ Khúc Tréo ở ấp Thành Thưởng, xã An Trạch, huyện Đông Hải, Bạc Liêu (cũ), nay là xã An Trạch, tỉnh Cà Mau

ẢNH: G.B

Theo hồ sơ của họ đạo, Khúc Tréo được thành lập năm 1920, thuộc giáo phận Cần Thơ. Toàn bộ khuôn viên rộng khoảng 8.000 m2 với nhà thờ chính, phòng thánh, tháp chuông, nhà sơ cùng các công trình phục vụ sinh hoạt mục vụ.

Khúc Tréo nơi an nghỉ đầu tiên của cha Diệp trước lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 2.

Khuôn viên nhà thờ rộng khoảng 8.000 m²

ẢNH: G.B

Khúc Tréo nơi an nghỉ đầu tiên của cha Diệp trước lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 3.

Từ quốc lộ 1, khách hành hương phải đi qua phà để đến nhà thờ khúc Tréo. Toàn khu nhà thờ gồm tòa nhà thờ chính, phòng thánh nơi chôn thi hài của linh mục Trương Bửu Diệp đầu tiên; tháp chuông, sân và một số khu chức năng khác

ẢNH: G.B

Khúc Tréo nơi an nghỉ đầu tiên của cha Diệp trước lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 4.

Phòng thánh rộng khoảng 300 m² tại Khúc Tréo chính là nơi yên nghỉ đầu tiên của cha Diệp suốt 23 năm (từ năm 1946 đến năm 1969), trước khi linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch (Cha sở họ đạo Tắc Sậy lúc bấy giờ) chủ trì cuộc di dời hài cốt ngài về lại nhà thờ Tắc Sậy ngày nay

ẢNH: G.B

Từ quốc lộ 1, khách hành hương phải qua phà mới đến được nhà thờ. Không gian nơi đây vẫn giữ nét cổ kính sau nhiều biến cố. Nhà thờ chính có diện tích hơn 200 m2, nổi bật với gam màu kem chủ đạo và 3 cây thánh giá màu đỏ trên đỉnh.

Khúc Tréo nơi an nghỉ đầu tiên của cha Diệp trước lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 5.

Ngoài phòng thánh là các khu nhà thờ, tháp chuông, nhà sơ, sân và các công trình phục vụ sinh hoạt mục vụ của họ đạo

ẢNH: G.B

Bên trong thánh đường là những hàng ghế nguyện dài, mang kiến trúc đặc trưng của Công giáo. Chân dung linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp được đặt trang trọng tại khu vực cử hành phụng vụ. Trong khuôn viên còn có tượng của ngài để các tín hữu đến cầu nguyện.

Khúc Tréo nơi an nghỉ đầu tiên của cha Diệp trước lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 6.

Trải qua nhiều biến cố, nhà thờ Khúc Tréo vẫn giữ được nét cổ kính, tôn nghiêm

ẢNH: G.B

Khúc Tréo nơi an nghỉ đầu tiên của cha Diệp trước lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 7.

Tòa nhà thờ nằm bên trái khu đất với diện tích hơn 200 m², với thiết kế màu kem chủ đạo, nổi bật bởi 3 cây thánh giá màu đỏ trên đỉnh

ẢNH: G.B

Tháng 3.1930, linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm chánh xứ Tắc Sậy, đồng thời coi sóc họ đạo Khúc Tréo và các giáo dân sinh sống rải rác trong vùng.

Giai đoạn 1945 - 1946, khi chiến tranh diễn biến ác liệt, nhiều giáo dân tản cư. Dù được khuyên rời nhiệm sở, cha Trương Bửu Diệp vẫn ở lại với giáo dân. Ngày 12.3.1946, ông bị bắt cùng một số giáo dân tại Tắc Sậy, sau đó bị sát hại. Thi hài của ông được đưa về an táng tại phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo.

Khúc Tréo nơi an nghỉ đầu tiên của cha Diệp trước lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 8.

Thánh đường bên trong nhà thờ với hàng ghế nguyện dài

ẢNH: G.B

Khúc Tréo nơi an nghỉ đầu tiên của cha Diệp trước lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 9.

Ảnh chân dung linh mục Trương Bửu Diệp được đặt trang trọng tại nơi làm lễ

ẢNH: G.B

Phòng thánh rộng khoảng 300 m2 trở thành nơi yên nghỉ đầu tiên của cha Diệp trong suốt 23 năm (1946 - 1969). Đến năm 1969, linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, khi đó là cha sở họ đạo Tắc Sậy, chủ trì việc di dời hài cốt của ngài về nhà thờ Tắc Sậy, nơi hiện là điểm hành hương của đông đảo tín hữu.

Khúc Tréo nơi an nghỉ đầu tiên của cha Diệp trước lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 10.

Tượng linh mục Trương Bửu Diệp tại nhà thờ Khúc Tréo

ẢNH: G.B

Tháng 8.2024, linh mục Clêmentê Đỗ Hoàng Nhân được bổ nhiệm và nhậm sở tại họ đạo Khúc Tréo.

Khúc Tréo nơi an nghỉ đầu tiên của cha Diệp trước lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 11.

Nhân sự kiện thánh lễ tuyên phong chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp vào ngày 2.7, nhà thờ Khúc Tréo cũng đang tất bật sửa sang, trang trí để đón các tín hữu khắp nơi đến tham quan, cầu nguyện

ẢNH: G.B

Những ngày cận lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp, khuôn viên nhà thờ được sửa sang, trang trí để đón các tín hữu từ nhiều nơi đến tham quan, cầu nguyện. Bên cạnh nhà thờ Tắc Sậy, Khúc Tréo tiếp tục là điểm dừng chân mang giá trị lịch sử, bởi nơi đây lưu giữ ký ức về quãng thời gian thi hài của cha Trương Bửu Diệp được an táng trước khi trở về nơi ông từng coi sóc mục vụ.

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