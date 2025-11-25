Nhà Trắng bác nguy cơ Mỹ rơi vào suy thoái trong năm sau

Con số này ít hơn ước tính 20 tỉ USD theo tính toán của ông Chris Sununu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc các hãng hàng không Mỹ, theo Đài ABC News. Tuy nhiên, ông Bessent vẫn bày tỏ sự lạc quan về viễn cảnh tăng trưởng kinh tế năm 2026, dựa trên việc cắt giảm lãi suất và thuế.

Nhà Trắng dự đoán lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ trong năm 2026 Ảnh: Reuters

Theo ông Bessent, nhiều phần của nền kinh tế Mỹ khá nhạy cảm trước lãi suất, bao gồm lĩnh vực nhà ở, nhưng ông không nhận thấy toàn bộ nền kinh tế đối mặt nguy cơ tăng trưởng âm. Không dừng lại ở đó, bộ trưởng Mỹ đổ lỗi cho kinh tế dịch vụ chứ không phải các chính sách thuế quan tăng mạnh và bao trùm của Tổng thống Donald Trump là nguyên nhân dẫn đến lạm phát. Ông cũng thêm rằng việc giảm giá năng lượng sẽ giúp kéo mặt bằng chung của giá cả đi xuống.

"Tôi vô cùng lạc quan về năm 2026. Chúng tôi đã thiết lập nền tảng cho một nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhưng không gây lạm phát", ông Bessent nói và cho biết thêm rằng chính quyền liên bang đang tiếp tục tìm cách giảm lạm phát, hiện ở mức 3%/năm.

Về phần mình, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Kevin Hassett chia sẻ với Đài Fox News rằng ông kỳ vọng năm 2026 sẽ là "một năm thực sự bùng nổ", dù thừa nhận quý 4 năm nay sẽ gặp trở ngại nhỏ do nước Mỹ trải qua đợt đóng cửa chính phủ lâu nhất lịch sử. Ông Hassett dự đoán tăng trưởng quý 4 sẽ giảm một nửa, chỉ còn khoảng 1,5 - 2%, nhưng số việc làm trong ngành sản xuất dự kiến tăng sẽ giúp cải thiện triển vọng kinh tế năm 2026.

Ông Trump khoe mình là cựu đầu bếp thức ăn nhanh đầu tiên trở thành tổng thống Mỹ

Trong một diễn biến khác, Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) đã âm thầm bị giải tán trước thời hạn đến 8 tháng so với hợp đồng, chấm dứt chiến dịch gây tranh cãi với hành động đột ngột can thiệp vào các cơ quan liên bang và khiến hàng ngàn viên chức bị sa thải. "Ban đó đã không còn tồn tại", tờ The Guardian hôm qua dẫn lời Giám đốc Văn phòng Quản lý nhân sự Scott Kupor khi được hỏi về tình trạng của DOGE.

Lời xác nhận trên đã củng cố thêm hoài nghi lâu nay về việc DOGE, cơ quan do Tổng thống Donald Trump thành lập bằng sắc lệnh hành pháp, đã bị khai tử. Từ ngày đầu, tỉ phú Elon Musk và ông Vivek Ramaswamy được giao nhiệm vụ dẫn dắt cơ quan này thực thi sứ mệnh thúc đẩy "nỗ lực cải tổ quy mô lớn" cho đến ngày 24.7.2026. Đến đầu mùa hè năm nay, tờ POLITICO đưa tin các nhân viên của DOGE đã thu dọn đồ đạc rời khỏi trụ sở, theo sau cuộc khẩu chiến trên mạng giữa ông Trump và ông Musk.

Trong khi đó, trang Axios hôm qua đưa tin "một cuộc nội chiến" đang âm thầm nhen nhóm giữa hai siêu PAC (Ủy ban hành động chính trị) của đảng Dân chủ cho cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2028. Điều này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ về cách thức vận động cử tri cho cuộc bầu cử kế tiếp tại Mỹ.