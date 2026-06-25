Nha Trang luôn mới qua góc nhìn Trần Anh Khoa

Trần Anh Khoa thuộc thế hệ 9X, sinh ra và lớn lên tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Vì thế, đề tài sáng tác của Trần Anh Khoa tuy rất phong phú nhưng nhiều nhất và ấn tượng nhất chính là đề tài về vẻ đẹp của phố biển Nha Trang.

Nha Trang qua nghệ thuật nhiếp ảnh của Trần Anh Khoa luôn đẹp từ sự kiện đến phong cảnh thiên nhiên, cảnh quan, lễ hội, làng nghề, con người, cảnh sinh hoạt… Tất cả đều được tác giả khai thác ở góc độ văn hóa thẩm mỹ. Ấn tượng nhất là ảnh về biển Nha Trang, chùa Long Sơn, nhà thờ Đá, tháp Po Nagar, cầu Trần Phú, quảng trường 2 Tháng 4, cụm danh thắng Hòn Chồng - Hòn Đỏ...

Sở trường của Trần Anh Khoa là bao quát vẻ đẹp của Nha Trang trong ánh nắng ban mai (bắt đầu một ngày mới), lễ chào cờ tại quảng trường 2 Tháng 4 (bắt đầu một tháng mới), cảnh vật lúc giao mùa (bắt đầu một mùa mới), mùa xuân (bắt đầu một năm mới). Điều đó luôn tạo ra cái nhìn mới mẻ, thú vị và tích cực cho người thưởng lãm.

Tác phẩm Lễ thượng cờ tại quảng trường 2 Tháng 4, Nha Trang ẢNH: TRẦN ANH KHOA

Trần Anh Khoa khiêm tốn chia sẻ: "Có thể, tôi không phải là người chụp về Nha Trang đẹp nhất, nhưng có lẽ, tôi là người chụp về Nha Trang nhiều nhất. Mục tiêu tôi phấn đấu là chụp ảnh Nha Trang đẹp hơn mỗi ngày".

Tác phẩm Ban mai tinh khôi ẢNH: TRẦN ANH KHOA

Muốn có tác phẩm mỗi ngày, Anh Khoa phải dậy sớm hơn mọi người, phải có nghị lực để duy trì thói quen và nhịp độ sáng tác. Vì thế, ảnh của anh luôn mang đến cảm giác tươi mới từng ngày. Vẫn là biển Nha Trang, chùa Long Sơn, nhà thờ Đá, tháp PoNagar, những tia nắng ban mai trên vịnh Nha Trang hay cây cầu Trần Phú…, nhưng qua mỗi lần bấm máy, Trần Anh Khoa lại đem đến một góc nhìn khác, ghi lại những khoảnh khắc không lặp lại khiến người xem vừa bất ngờ vừa ngỡ ngàng.

Dần dần, hình thành một thói quen của nhiều cư dân phố biển: mỗi buổi sáng tìm trang Facebook của Trần Anh Khoa để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật về không gian quen thuộc, thân thương của quê hương.

Nhiếp ảnh gia Trần Anh Khoa hiểu rằng vai trò của người làm nghệ thuật là không ngừng tìm tòi, phát hiện để mang đến cho công chúng những cách nhìn mới về thế giới. Bởi vậy, Nha Trang trong ảnh của anh luôn rực rỡ và giàu sức sống qua từng thời khắc. Những cảnh vật vốn thân quen trở nên vừa gần gũi vừa lạ lẫm, khiến người thưởng lãm thêm rung động.

Đặc biệt, với những người lớn tuổi sống xa quê, tác phẩm của Trần Anh Khoa gợi lại những ký ức ngọt ngào về những nơi chốn thân quen, nhưng được nhìn thấy trong một vẻ đẹp mới mẻ, độc đáo hơn. Còn với người trẻ, đó là sự thích thú trước cách anh khai thác góc máy, độ cao và những khung hình toàn cảnh.

Nhiếp ảnh gia Trần Anh Khoa ẢNH: TGCC

Ảnh nghệ thuật của Trần Anh Khoa đã và đang được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ, nhận được sự đồng cảm, yêu mến của người dân Nha Trang. Tác phẩm của anh cũng xuất hiện tại nhiều triển lãm ảnh nghệ thuật, không gian trưng bày, phòng khánh tiết cơ quan và phòng khách tư nhân…

Đặc biệt, nhiều tác phẩm của Trần Anh Khoa đã được Tỉnh ủy Khánh Hòa lựa chọn để in lịch treo tường chào mừng năm mới. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những sáng tạo của người nghệ sĩ, mà còn cho thấy hình ảnh Khánh Hòa qua góc nhìn của anh ngày càng trở nên gần gũi, có sức lan tỏa với người dân địa phương và những người yêu mến xứ Trầm Hương.