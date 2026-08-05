Nhắc nhở du khách nước ngoài điều khiển xe máy chạy lên cổng Tò Vò

Chiều 5.8, ông Ngô Đình Mẫn, Phó chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết các lực lượng chức năng đã làm việc với một du khách nước ngoài có hành vi điều khiển xe máy lên vòm đá cổng Tò Vò - di tích quốc gia, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Du khách nước ngoài điều khiển xe máy lên cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, chiều 4.8, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Lý Sơn phối hợp với Đồn biên phòng và Công an đặc khu tiến hành xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Z.X.D (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29B1-415.70 chạy trực tiếp lên vòm đá cổng Tò Vò, mặc dù khu vực này đã được lắp đặt biển cảnh báo cấm tác động lên di tích.

Tại buổi làm việc, du khách D. thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng lập biên bản ghi nhận vụ việc, yêu cầu ký cam kết không tái phạm, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở nghiêm các quy định về bảo vệ di tích. Sau khi xem xét tính chất vụ việc, các đơn vị thống nhất xử lý theo hướng nhắc nhở, giáo dục tại chỗ.

Qua vụ việc, UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân và du khách nghiêm túc chấp hành các biển báo, nội quy tại các di tích, danh lam thắng cảnh; không thực hiện các hành vi gây tác động đến hiện trạng di tích, góp phần bảo tồn các giá trị di sản của Lý Sơn.

Cổng Tò Vò là thắng cảnh nổi tiếng của Lý Sơn, được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích quốc gia vào tháng 9.2025 ẢNH: HẢI PHONG

Cổng Tò Vò là thắng cảnh nổi tiếng của Lý Sơn, được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích quốc gia vào tháng 9.2025. Công trình được hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Giếng Tiền và quá trình bào mòn của sóng biển qua hàng nghìn năm, tạo nên vòm đá bazan độc đáo dài khoảng 9 m, cao 2,5 m.

Không chỉ có giá trị nổi bật về địa chất, cổng Tò Vò còn nằm trong không gian di sản văn hóa biển đảo Lý Sơn, gắn với hệ thống di tích, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian và lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo.