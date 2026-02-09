Nhạc sĩ Tiến Long với những ca từ gợi nhớ quê hương

Huế mãi trong tim

"Huế mờ sương, buồn vương mắt ai

Bao ngày trở lại, ngắm nhìn dòng nước sông Hương

Huế giận ai, chiều buông thẫn thờ

Câu đợi câu chờ, vang vọng ngày sau ước mơ"…

Tôi đã từng thổn thức khi nghe ca sĩ Tố My trình bày những ca từ sâu lắng trong ca khúc Trách Huế sao đành, nhưng hôm nay được nghe chính tác giả là Trần Tiến Long hát, tôi cảm nhận sâu lắng hơn về thành phố Huế thơ mộng bên bờ Hương Giang.

Long nói: "Mình rời Huế đã lâu, nhưng vẫn luôn đau đáu nhớ về quê hương. Huế là mảnh đất mình có quãng thời gian đẹp nhất, Huế nhẹ nhàng, nên thơ, Huế rất tình người", nên "trách Huế sao đành".

Trần Tiến Long trên sân khấu ẢNH: NVCC

Viết về Huế, Long còn có nhiều ca khúc gây ấn tượng như Quê mình miền Trung (do Vân Khánh, Quốc Đại, Quỳnh Hoa, Việt Hùng trình bày) hay Chiều xuân quê hương (do Lý Thu Thảo thể hiện).

Long cũng rất tinh tế khi viết về tà áo dài Huế qua ca khúc Thẹn thùng áo hoa, thường được vang lên trong những dịp có chương trình trình diễn áo dài tại đất cố đô.

Là người gốc Huế, nhưng sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình, nên Trần Tiến Long cũng viết rất hay về mảnh đất thân yêu này. Những ai từng nghe ca khúc Về thăm quê mình sẽ hiểu hơn về mảnh đất đầy nắng gió, nhưng luôn có những con người vượt khó vươn lên.

Đưa gia đình vào sinh sống tại TP.HCM, Long cũng luôn biết ơn về mảnh đất hào sảng, nghĩa tình. Chính vì thế, anh đã đau đáu trong những ngày TP.HCM đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Khi thành phố mở cửa trở lại sau đại dịch, Long xách chiếc xe cà tàng rong ruổi khắp nơi và thế là ca khúc Sài Gòn sáng thôi với những lời như động viên, như cổ vũ thành phố sẽ bừng lên mạnh mẽ, ra đời:

"Giông gió qua rồi/Sài Gòn sáng thôi

Đường ngược đường xuôi/Đông vui tưng bừng

Tay bắt tay mừng/Nụ cười thấm môi

Âu lo tan biến/Ánh mắt rạng ngời"…

Nhạc sĩ Trần Tiến Long làm giám khảo ở một cuộc thi âm nhạc ẢNH: NVCC

Chơi hết mình, dạy cũng hết mình

Bạn bè của tôi thường bảo, ngồi với Long rất sướng. Long luôn sống, luôn chơi, luôn hết mình với bạn bè. Là nhạc sĩ, ca sĩ, Long rất thích hát, nhất là hát với bạn bè. Mỗi khi hào hứng, khi tâm đầu ý hợp là Long ôm đàn hát liên tu bất tận. Long mê những ca khúc của Lam Phương, nhưng có thể hát bất cứ bài hát nào về quê hương, đất nước mà bạn bè yêu cầu. Biệt tài của Long là nhớ trọn lời của rất nhiều bài hát, nên giọng anh luôn truyền cảm, da diết qua từng bài hát mà anh thể hiện. Đặc biệt, chúng bạn và tôi thường yêu cầu Long hát nhạc của chính anh vì… mỗi khi hát về "những đứa con tinh thần của mình", Long như trổ hết tài, hát rất nhập tâm và dĩ nhiên là… nghe rất sướng.

Bước chân vào TP.HCM với tấm bằng thạc sĩ thanh nhạc, Long được mời dạy thanh nhạc ở một vài trường đại học tại TP.HCM. Đứng trên bục giảng, anh luôn là người thầy nghiêm túc, bởi luôn quan niệm sẽ truyền đạt tất cả kiến thức mình tích lũy cho thế hệ trẻ. Những sinh viên có tài năng, luôn được Long tạo cơ hội, giúp họ thử sức ở các sân khấu vừa sức để tự tin hơn khi bước ra trường đời.

Tết đến xuân về, người người nô nức hướng về quê hương, những ca từ của Trần Tiến Long lại vang lên, da diết, yêu thương:

"Huế mờ sương, buồn vương mắt ai

Bao ngày trở lại, ngắm nhìn dòng nước sông Hương

Huế giận ai, chiều buông thẫn thờ

Câu đợi câu chờ, vang vọng ngày sau ước mơ...".