Nếu nước trên mái hiên rớt xuống rồi chảy thành dòng trôi hết ra vườn thì mừng thầm, chút nữa sẽ tạnh thôi, chuẩn bị áo quần đi uống cà phê hay ăn bánh xèo với bạn. Còn hễ thấy mưa rớt lộp độp, tạo thành "bong bóng phập phồng" thì lại như má ngày xưa, chắt lưỡi than thầm, chắc mưa tới nửa đêm không ngừng nghỉ. Đêm nằm trong phòng, lóng tai nghe ngoài khu vườn nhỏ, tiếng ếch nhái ễnh ương uỗm à uỗm ệch, hòa với tiếng mưa khuya, tạo thành bản nhạc quen thuộc vang vọng một góc trời, làm kẻ thiên di hơn phần tư thế kỷ vẫn cồn cào ruột gan xúc động.

Trưa nay, chị đi chợ mua được mấy con cá hố, một nửa chiên giòn, một nửa kho tiêu chấm với rau sống và dưa chua. Trời mưa lạnh, ta nói ăn ngon thấy mấy ông trời ông đất.

Cá hố thân dài gần một thước, như sợi dây nịt, mình dẹp lép dẹp lơ. Ít thịt mà xương lại to. Nhưng bù lại dễ lóc xương, thịt chắc, ngọt và ngon vô cùng. Chị làm sạch, xếp cá vô xoong, thêm nước mắm, bột ngọt, mỡ, tiêu, hành. Đặc biệt phải kho với đường tán nước mới ngon, chứ đường cát sẽ trớt quớt. Ướp chừng mười phút cho thấm, rồi bắc lên bếp, để lửa liu riu, khi bắt đầu sôi là chế thêm nước lạnh vô cho ngập. Nhớ để lửa thiệt nhỏ nha, cho gia vị thấm dần dần từng thớ thịt. Nửa tiếng sau, cá chín đều vàng ươm màu đường. Nước cá kho keo keo, thơm lựng mùi tiêu, chan vô cơm ăn không cũng đã là hảo hạng.

Cá hố chiên với mỡ heo mới ngon, dầu ăn không thể nào sánh được. Chảo nóng, mỡ bắt đầu sôi, quăng vô tép tỏi đập dập tao cho thơm rồi gắp từng miếng cá bỏ vào. Tiếng xèo xèo vang lên vui tai. Mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Cái mùi cá hố chiên thơm ngất thơm ngây, thơm hơn kỳ hoa dị thảo trên đời này. Chị quay qua giã ớt xiêm cay xé lưỡi, trộn với mấy tép tỏi nhỏ, pha với nước mắm nhỉ, kèm thêm chút chanh. Bên cạnh là rổ rau sống đủ thứ xanh tươi, chút dưa leo mát lành với mớ cải, môn và đu đủ chua giòn rụm.

Cá chín, hai mặt óng vàng. Chị gắp ra, bỏ vô dĩa lót giấy, bưng lên nhà trên. Còn cái chảo đầy mỡ và lớp da kia, tôi tần ngần một hồi rồi mang ra ang nước để. Hai chị em nhìn nhau, bất giác cười buồn. Ngày xưa thì cái chảo ấy chẳng được yên đâu. Ba má thì nghèo, nhà lại đông con, nên luôn tận dụng tất cả những gì có thể ăn được để qua cơn đói. Tụi tôi múc ngay ba vá cơm bỏ vô, lấy chai mắm xịt xịt lên, rồi lấy muỗng cào lớp da cá dính bên dưới, sau đó trộn đều chia nhau ăn. Xúc một miếng đưa lên miệng nhai. Mỡ nóng bám vào từng hạt cơm, ánh lên màu bạc long lanh quyện vào mùi nước mắm thơm nồng, giản đơn nhưng tưởng như đang ăn sơn hào hải vị.

Giờ thì khác, chiên cá xong, phải gắp bỏ lên hai lớp giấy cho thấm bớt dầu. Lớn tuổi rồi, nhìn dầu mỡ là sợ. Ăn cho đã miệng, bữa nào đi bác sĩ kiểm tra ổng lại la. Mới hay, tuổi thơ thiếu đói ngày xưa cũng có những dư vị hạnh phúc riêng. Giờ có ít của tiền, gặp lại vài món thân quen, dẫu vẫn rất ngon, nhưng không còn vui như năm cũ.