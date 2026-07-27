Nhận định, dự đoán tỷ số Indonesia - Campuchia: Khó bùng nổ bàn thắng

Indonesia mạnh hơn nhưng Campuchia sẽ chơi kiên cường

Ở loạt trận đầu tiên của bảng A tại ASEAN Cup 2026, Indonesia là đội tuyển duy nhất không thi đấu. Đó được xem là thuận lợi cho thầy trò HLV John Herdman khi được "xem giò" các đối thủ, trong đó có Campuchia. Mục tiêu hàng đầu của đội bóng xứ vạn đảo là cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé vào bán kết và đối thủ số 1 là đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Campuchia (áo xanh) quyết tâm tạo bất ngờ cho Indonesia khi chạm trán ở bảng A, ASEAN Cup diễn ra hôm nay ẢNH: LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ CAMPUCHIA

Để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia rèn quân tại Bali và có trận giao hữu, thắng CLB Bali United với tỷ số 3-0 hôm 21.7. Phong độ của đội tuyển Indonesia cũng khá ấn tượng khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có Oman (3-0), Mozambique (1-0). Về lực lượng, đội tuyển Indonesia thiếu vắng một số gương mặt như thủ môn Audero, Paes, hậu vệ Justin Hubner, Jay Idzes, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks hay bộ đôi tiền đạo Ole Romeny, Miliano Jonathans nhưng vẫn còn đó những tài năng như Thom Haye, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen.

"Chúng tôi đã xem Campuchia thi đấu. Họ là một đội bóng có tổ chức và kỷ luật cao nên khó chơi. Campuchia cũng đã đá một trận ở ASEAN Cup nên có nhịp độ tốt và sẽ sẵn sàng hơn khi gặp chúng tôi", HLV Herdman chia sẻ.

Trong khi đó đội tuyển Campuchia cho thấy lối chơi khá khó chịu, chỉ chịu thua sít sao 1-2 trước Singapore ở phút bù giờ 90+11. Bên cạnh phát huy khả năng triển khai tấn công nhanh sắc bén, đội tuyển Campuchia cần khắc phục điểm yếu thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự mới có thể đứng vững trước Indonesia được đánh giá mạnh hơn hẳn so với Singapore.

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, đội tuyển Indonesia thắng 3, thua 1 trước Campuchia. Lần đối đầu gần đây nhất vào tháng 12.2022, đội tuyển Indonesia thắng chật vật Campuchia với tỷ số 2-1. Lần này với ưu thế sân nhà, Indonesia sẽ tạo thế trận áp đảo nhưng nhiều khả năng họ cũng không tạo "cơn mưa" bàn thắng trước Campuchia.

Dự đoán tỷ số: Đội tuyển Indonesia thắng Campuchia 2-0.

Đội hình ra sân dự kiến:

+Indonesia: Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri.

+ Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Iago Bento, Alisher Mirzaev; Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly, Sa Ty.

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