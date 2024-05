Nhận làm 'cò' bán nhà đất rồi đem cầm cố, bán, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

Ngày 16.5 TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Vinh (44 tuổi, ở H.Long Hồ, Vĩnh Long) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thị Vinh tại tòa NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7.2022, Vinh nhận đứng tên giùm thửa đất ở khóm 5, P.5, TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) trị giá hơn 1 tỉ đồng và nhận thêm 850 triệu đồng để cất một ngôi nhà cấp 3 trên thửa đất này. Sau khi chuyển nhượng được lời, Vinh sẽ có tiền "cò".

Đến tháng 11.2022, sau khi ngôi nhà đã hoàn thành, Vinh kêu chủ đất đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 6 triệu đồng sang tên qua cho mình có thông tin về nhà ở trên đó.

Sau khi thủ tục đã hoàn thành, Vinh vẫn nói dối với chủ đất và nhà là thủ tục chưa xong. Lúc này, do cần tiền trả nợ, Vinh đã đem nhà đất thế chấp cho bà N.T.X. (ngụ xã Hiếu Phụng, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) vay 1 tỉ đồng với lãi suất 3%/tháng.

Sau đó, Vinh bán luôn thửa đất và nhà trên cho bà X. lấy thêm 650 triệu đồng nữa. Đến ngày 5.3.2023, sợ chủ đất phát hiện, Vinh bỏ trốn lên TP.HCM sinh sống. Mất liên lạc với "cò" đang đứng tên nhà đất của mình, ngày 20.3.2023, chủ đất đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Thị Vinh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời ra quyết định truy nã bị can. Đến ngày 3.10.2023, Vĩnh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Kết quả giám định, thửa đất và ngôi nhà trên có trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.

Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, ăn năn hối cải... HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Vinh 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.