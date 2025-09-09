Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Nhặt 50 triệu đồng, một người Đà Nẵng mang đến công an tìm chủ nhân

Huy Đạt
Huy Đạt
09/09/2025 18:23 GMT+7

Nhặt 50 triệu đồng trên đường, một người Đà Nẵng đăng bài trên mạng xã hội tìm người đánh rơi nhưng không có kết quả, anh đã mang tiền đến công an nhờ xác minh.

Ngày 9.9, Công an phường Ngũ Hành Sơn cho biết đơn vị đang xác minh, tìm người đánh rơi 50 triệu đồng để trao trả. Trước đó, trưa 8.9, trên đường Nguyễn Đình Tứ (TP.Đà Nẵng), anh Tưởng Duy Hưng (47 tuổi), đảng viên chi bộ Mỹ Đa Tây 2 (phường Ngũ Hành Sơn) đã nhặt được một xấp tiền trị giá 50 triệu đồng.

Nhặt 50 triệu đồng, một người Đà Nẵng mang đến công an tìm chủ nhân - Ảnh 1.

Anh Tưởng Duy Hưng mang 50 triệu đồng nhặt được đến Công an P.Ngũ Hành Sơn, nhờ tìm trả người đánh rơi

ẢNH: Đ,X

Ngay sau đó, anh Hưng đăng tải thông tin lên trang Facebook cá nhân với mong muốn tìm lại chủ nhân của số tiền, nhưng sau 1 ngày đăng bài vẫn chưa có người đến nhận. Không muốn để người mất tiền thêm lo lắng, đến sáng nay (9.9), anh Hưng đã mang toàn bộ số tiền trên đến Công an P.Ngũ Hành Sơn để nhờ xác minh, trả lại cho người đánh rơi.

Nhặt 50 triệu đồng, một người Đà Nẵng mang đến công an tìm chủ nhân - Ảnh 2.

Hành động trung thực, nhân văn của anh Tưởng Duy Hưng được cộng đồng trân trọng, lan tỏa

ẢNH: Đ.X

Theo lãnh đạo Công an phường Ngũ Hành Sơn, hành động "nhặt được của rơi trả người đánh mất" của anh Hưng nhanh chóng lan tỏa, được cộng đồng đánh giá cao, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và xem đây là tấm gương sáng về lối sống trung thực, trách nhiệm, góp phần khơi dậy những giá trị tốt đẹp về sự trung thực trong đời sống.

"Hành động của anh Tưởng Duy Hưng rất đáng trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và phẩm chất tốt đẹp của một đảng viên. Đây là tấm gương để mỗi người dân noi theo, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương", lãnh đạo Công an phường Ngũ Hành Sơn nói.



