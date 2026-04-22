Nhật Bản rộng đường xuất khẩu vũ khí sau khi dỡ hạn chế
Nhật Bản rộng đường xuất khẩu vũ khí sau khi dỡ hạn chế

Trúc Huỳnh
22/04/2026 04:48 GMT+7

Nhật Bản ngày 21.4 công bố cuộc cải tổ lớn nhất về quy định xuất khẩu quốc phòng trong nhiều thập kỷ, bãi bỏ các hạn chế đối với việc bán vũ khí ra nước ngoài và mở đường cho việc xuất khẩu tàu chiến, tên lửa và các loại vũ khí khác.

Nhật Bản đang bãi bỏ các hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí. Đây là động thái đánh dấu một bước tiến lớn, vượt ra khỏi những hạn chế theo chủ nghĩa hòa bình đã định hình chính sách an ninh Nhật Bản thời hậu chiến, và cũng nhằm mục đích thúc đẩy mạnh mẽ nền công nghiệp quốc phòng.

Các công ty như Mitsubishi Heavy Industries có thể chế tạo các hệ thống vũ khí phức tạp bao gồm tàu ngầm, máy bay chiến đấu và tên lửa.

Nhưng trong nhiều thập niên, họ đã phải dựa vào một khách hàng duy nhất: Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Giờ đây, việc bán hàng ra nước ngoài có thể giúp các công ty này tăng doanh thu, giảm chi phí và tăng năng lực sản xuất.

Hai nguồn tin của Reuters cho biết một trong những thỏa thuận đầu tiên có thể là việc bán tàu chiến đã qua sử dụng cho Philippines. Các quốc gia khác, bao gồm cả Ba Lan, cũng được cho là đang tìm kiếm các thỏa thuận.

Mô hình tên lửa chống hạm Type-12 nâng cấp được trưng bày tại Triển lãm Thiết bị An ninh Quốc phòng Quốc tế (DSEI) Nhật Bản, ngày 21.5.2025

Tất cả diễn ra trong bối cảnh các cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine đang gây áp lực lên sản xuất vũ khí của Mỹ, tạo cơ hội cho Nhật Bản lấp đầy khoảng trống này.

Các đồng minh ở châu Âu và châu Á cũng đang tìm cách đa dạng hóa nhà cung cấp của mình, trong bối cảnh lo ngại về độ tin cậy của sự hỗ trợ từ Washington.

Những thay đổi được chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae thông qua vẫn giữ nguyên cam kết sàng lọc nghiêm ngặt, kiểm soát việc chuyển giao cho các nước thứ ba và cấm bán cho các quốc gia tham gia xung đột.

Chánh văn phòng Nội các Kihara Minoru cho biết: “Ngày nay, không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ hòa bình và an ninh của mình. Để bảo vệ hòa bình quốc gia và khu vực, điều quan trọng là phải thúc đẩy hơn nữa việc chuyển giao thiết bị quốc phòng và tăng cường khả năng răn đe, phản ứng của các đồng minh và các đối tác cùng chí hướng”.

Nhật Bản đã và đang thực hiện các bước để tăng cường sức mạnh quân sự, tăng chi tiêu và mua tên lửa, máy bay phản lực và máy bay không người lái.

Nước này cũng đang phát triển một loại máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo với Anh và Ý để triển khai vào giữa những năm 2030.

Nhật Bản nới lỏng xuất khẩu vũ khí, khách hàng tiềm năng lộ diện

Lo ngại trước những động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đồng minh của Mỹ đang theo dõi sát sao đợt mở cửa lớn nhất của thị trường vũ khí Nhật Bản kể từ Thế chiến thứ 2.

