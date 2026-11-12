Nhặt rác không phải là bao đồng, đi tình nguyện vì cuộc sống tốt đẹp hơn

Thanh niên là luôn sẵn sàng cống hiến

Hơn 8 năm tham gia đi nhặt rác, dẫu nhiều người nói "sao làm chuyện bao đồng", cô gái này vẫn chưa một lần chùn bước. Hay một nam sinh không ngại khó khăn, thậm chí hiểm nguy, ghi dấu ấn tình nguyện của sức trẻ từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đến các khu cách ly trong đại dịch Covid-19…

Talkshow Chuyện của người trẻ - Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn do T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: LÊ THANH HẢI

Khi được hỏi: "Điều gì đáng để các bạn không ngại cống hiến?", câu trả lời của cả hai đều là: "Vì cuộc sống này tốt hơn, vì những điều có ý nghĩa cho cộng đồng".

Đó là câu chuyện của Nguyễn Nguyệt Như Ngọc, Phó thủ lĩnh toàn quốc Cộng đồng Xanh Việt Nam; và Phan Phước Phi Long, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến. Cả hai đã cùng mang câu chuyện về hành trình cống hiến của mình góp mặt tại talkshow Chuyện của người trẻ - Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn, số thứ 4 với chủ đề "Điều gì đáng để mình cống hiến?" diễn ra vào sáng 11.11.

Nguyễn Nguyệt Như Ngọc ẢNH: NVCC

Trong suốt hành trình tình nguyện của mình, Long nhớ nhất là thời điểm cùng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Thời điểm đó Long là đoàn viên ở Đoàn xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh cũ), nay là xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM. Dù chỉ là cậu học sinh, tinh thần tình nguyện đã thôi thúc Long tham gia đi chống dịch. Từ hỗ trợ ở khu cách ly, đến việc mang nhu yếu phẩm hỗ trợ tận nhà cho người dân… không có công việc gì thời điểm đó mà cậu học trò từ nan.

Nhớ về hành trình thanh xuân của mình, Long bày tỏ: "Sau thời gian đó, mình cảm nhận quá trình tình nguyện không chỉ có nhiệt huyết, bản lĩnh mà còn mang đậm tinh thần cống hiến. Bởi mình là người trẻ, là thanh niên, và còn là đoàn viên của tổ chức Đoàn nữa thì luôn luôn sẵn sàng cống hiến với những gì mình có để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng".

Cũng mong muốn mang sức trẻ của mình giúp ích cho cộng đồng, Như Ngọc chọn đến với Cộng đồng Xanh Việt Nam để cùng những người trẻ khác tham gia bảo vệ môi trường. Hành trình đó của cô gái bắt đầu từ khi còn là học sinh THPT và duy trì đến bây giờ đã là 8 năm.

Phan Phước Phi Long ẢNH: LÊ THANH HẢI

Nghe câu chuyện của Long và Ngọc, anh Dương Trọng Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, cho biết một điều rất đáng trân quý ở cả 2 bạn là đều tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng từ khi còn là học sinh và duy trì suốt quãng thời gian sinh viên. Anh Phúc cho rằng đó chính là sự nối tiếp và cũng chính là tinh thần tiên phong của thanh niên.

Anh Phúc cho biết Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) xác định nội dung trọng tâm về phong trào tình nguyện thông qua phong trào hành động cách mạng "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", với trọng tâm "Tiên phong tình nguyện vì cộng đồng" đặt ra yêu cầu để thanh niên phát huy sức trẻ, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề của xã hội.

Phân tích cụ thể hơn về sự tiên phong trong tình nguyện, anh Phúc cho biết ngay trong chữ "tình nguyện" cũng đã có hơi hướng của sự "tiên phong". Tình nguyện là tự mình nhận lấy trách nhiệm để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó. Và sự "tự mình" thể hiện động lực nội sinh thôi thúc người thanh niên tiên phong.

"Thực tế hoạt động tình nguyện và sự tiên phong trong tình nguyện đã ăn sâu vào máu của mỗi thanh niên, và có thể nói đây là điều cốt yếu của phong trào thanh niên. Nói tới thanh niên là người ta hình dung về một lực lượng trẻ tình nguyện và xung kích", anh Phúc nhìn nhận.

Anh Phúc cho biết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đặt ra chỉ tiêu 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Để đạt được chỉ tiêu đó, tổ chức Đoàn liên tục có những nội dung, chương trình để thanh niên góp sức trẻ vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; bên cạnh đó còn có đề án về tăng cường năng lực quản lý điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội giai đoạn 2022 - 2030…

Từ thực tiễn đồng hành cùng với thanh niên, anh Phúc nhận thấy rằng các hoạt động tình nguyện của thanh niên đang chuyển dần từ câu chuyện "đông" và "nhiều", trở thành những nội dung mang tính chất thực tiễn hơn, thực tế hơn, giải quyết những vấn đề có chiều sâu hơn cho cộng đồng.

Anh Dương Trọng Phúc ẢNH: LÊ THANH HẢI

Cùng nhau làm những điều có ích cho cộng đồng

Tính tiên phong và sẵn sàng cống hiến của thanh niên thể hiện rõ trong 2 câu chuyện của Ngọc và Long. Điểm chung của các bạn là đều không chờ đợi ai giao nhiệm vụ mới bắt đầu, mà chủ động tìm thấy vấn đề và muốn góp sức giải quyết.

Ngọc kể trong những ngày đầu đi nhặt rác, cũng từng nghe rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng Ngọc bao đồng, rảnh rỗi, thậm chí có người nói đó không phải việc của mình mà là trách nhiệm của công nhân vệ sinh hay chính quyền địa phương.

Những lúc như vậy Ngọc cũng buồn, đôi khi chạnh lòng và tự hỏi liệu những gì mình đang làm có thực sự được mọi người đón nhận hay không. Nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy một con đường sạch hơn, một dòng kênh bớt rác hơn, hay nhìn thấy các tình nguyện viên vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động của Xanh, Ngọc lại có thêm động lực để tiếp tục.

"Mình nghĩ đơn giản thế này: Nếu nhìn thấy một bãi rác và mình có thể góp một chút sức để làm nơi đó sạch hơn, tại sao lại không làm? Mình không nghĩ nhặt rác là bao đồng, mà đó là cách mỗi người thể hiện trách nhiệm với nơi mình đang sống", cô gái trẻ bày tỏ.

Từ một nhóm nhỏ chỉ vài người ban đầu, đến nay Xanh Việt Nam đã kết nối hơn 200.000 tình nguyện viên trên khắp 34 tỉnh, thành phố và các đảo. Nhìn lại hành trình ấy, Ngọc thấy biết ơn vì bản thân đã không bỏ cuộc trước những lời hoài nghi.

Sau mỗi chiến dịch thu gom được hàng trăm tấn rác, điều khiến Ngọc hạnh phúc nhất không chỉ nằm ở số lượng rác được thu gom, mà là những thay đổi dù là rất nhỏ sau đó.

Đó là khi một người từng thờ ơ với môi trường bắt đầu cúi xuống nhặt một mẩu rác, một bạn trẻ từ người tham gia trở thành người chủ động tổ chức hoạt động xanh, hay một em nhỏ nhìn thấy việc làm của các anh chị tình nguyện viên và bắt đầu hình thành ý thức không xả rác…

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, ngoài các đội hình Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh của trường, Long còn tham gia tình nguyện tại đặc khu Côn Đảo. Mặc dù thời tiết trên đảo nắng nóng bất thường, gây khó khăn trong việc thực hiện các công trình, nhưng Long cho biết bằng nghị lực, ý chí, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, đội hình tình nguyện đã xông pha thực hiện, để lại những công trình thanh niên ý nghĩa trên đảo.

Qua các hoạt động tình nguyện, Long lại càng nhận thức sâu sắc hơn về sự cống hiến. Nam sinh nhắn gửi: "Chúng ta là những người trẻ, đừng chờ đợi khi đủ điều kiện, đủ năng lực mà hãy làm khi có thể".

Còn với Ngọc, điều cô gái mong muốn nhất khi xây dựng Cộng đồng Xanh Việt Nam là có thể kết nối được thật nhiều người cùng chung tình yêu với môi trường, cùng nhau làm những điều có ích cho cộng đồng và xã hội.

"Hy vọng lớn nhất của mình là một ngày nào đó, Xanh không còn phải kêu gọi mọi người đi nhặt rác nữa, bởi ai cũng đã có ý thức tự giác bảo vệ môi trường. Khi những hành động đẹp trở thành thói quen của mỗi người, mình nghĩ đó chính là thành công ý nghĩa nhất mà Xanh có thể tạo ra", Ngọc bộc bạch.