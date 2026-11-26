Hôm nay, BTC giải marathon TP.HCM Eximbank công bố mùa giải 2027 thu hút sự quan tâm của cộng đồng chạy bộ. Theo đó, giải diễn ra ngày 17.1.2027, xuất phát và về đích tại công viên 30.4 (phường Sài Gòn, TP.HCM). Giải dự kiến chào đón hơn 12.000 VĐV trong nước và quốc tế, tranh tài 3 cự ly là 42 km, 21 km, 10 km.

Ông Nguyễn Trung Hinh chia sẻ những nét mới chuyên môn của giải marathon TP.HCM Eximbank 2027 ẢNH: BTC

Đáng chú ý, ở giải đấu có tổng giá trị tiền thưởng là 1 tỉ đồng. Ngoài ra BTC còn treo thưởng cho VĐV Việt Nam phá kỷ lục quốc gia ở cự ly marathon (42 km) nam và nữ với phần thưởng 200 triệu đồng/VĐV. Kỷ lục 42 km nam hiện tại là 2 giờ 18 phút còn kỷ lục của 42 km nữ là 2 giờ 39 phút 49 giây.

Ông Nguyễn Trung Hinh - Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết tại giải marathon TP.HCM Eximbank 2027, thời gian giới hạn (cut-off time) cự ly marathon được điều chỉnh xuống còn 6 tiếng, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, tối ưu công tác hậu cần, tăng độ an toàn y tế và giảm thời gian phong tỏa giao thông tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Các VĐV, khách mời tại lễ công bố mùa giải 2027 ẢNH: BTC

Nhằm hưởng ứng, khuyến khích phong trào marathon trong cộng đồng, BTC còn tạo nên cuộc thi đường chạy trực tuyến với cự ly 5 km với thời gian diễn ra từ ngày 25.11 đến 24.12. Ở cuộc thi này, người tham gia có thể chạy ở bất kỳ nơi đâu, kết quả được ghi nhận qua các ứng dụng chạy bộ quen thuộc.

Mùa giải 2027, BTC còn mang đến trải nghiệm thú vị cho các VĐV cự ly 42 km và 21 km tham gia thử thách bứt tốc 200 m ngay trên đường chạy với những phần thưởng hấp dẫn. "Chúng tôi muốn mỗi cung đường là nơi VĐV chinh phục giới hạn của mình, đồng thời là không gian để giao lưu, khám phá thành phố và kết nối cộng đồng", ông Phạm Bá Dũng, Giám đốc điều hành Pulse Active chia sẻ về định hướng tổ chức mùa giải.

Giải marathon TP.HCM Eximbank 2027 hứa hẹn thành công nhờ nhiều nét mới tạo đột phá ẢNH: BTC

Bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc Eximbank chia sẻ: "Trong marathon, khoảnh khắc về đích có thể chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng phía sau đó là hàng trăm giờ tập luyện, là những nỗ lực vượt qua mệt mỏi và giới hạn của bản thân. Thành công không chỉ đến từ những khoảnh khắc bứt phá, mà được tạo nên bởi sự kiên trì và quyết tâm trên suốt chặng đường. Đồng hành cùng giải đấu, chúng tôi mong muốn cùng lan tỏa khát vọng vươn lên, kết nối cộng đồng và thúc đẩy lối sống tích cực".