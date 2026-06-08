Nhiều kỳ vọng về Đoàn trong kỷ nguyên mới

Tiếp tục truyền cảm hứng cho thanh niên

Với tôi, thanh xuân không chỉ là những năm tháng học tập, những ước mơ và hoài bão tuổi trẻ, mà còn gắn liền với màu áo xanh của Đoàn. Chính môi trường Đoàn đã giúp tôi trở nên tự tin, mạnh dạn hơn, dám nghĩ dám làm, giúp tôi có thêm nhiều người bạn mới.

Đại hội Đoàn toàn quốc là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn. Đại hội Đoàn giúp tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trước những yêu cầu mới.

Tôi tin tưởng đại hội sẽ đoàn kết, trách nhiệm, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới là những đại diện tiêu biểu trong các lĩnh vực, là người chính trực, nhiệt tình. Đại hội sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và tạo động lực để thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội và lòng yêu nước trong thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, tôi tin tưởng đại hội sẽ đề ra những phương hướng, nhiệm vụ sắp tới phù hợp với tình hình chung của đất nước cũng như của đoàn viên.

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đưa ra những chương trình giúp sinh viên và doanh nghiệp có sự kết nối hơn, giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp từ sớm. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực khởi nghiệp, tôi mong sẽ có thêm những quỹ hỗ trợ, mạng lưới cố vấn và không gian để người trẻ được thử nghiệm ý tưởng.

Nguyễn Trần Khánh Linh (Bí thư Liên chi đoàn Ngoại ngữ, Ủy viên BCH Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Đoàn tiếp tục đồng hành cùng sinh viên

Hướng về Đại hội, tôi xin được gửi gắm những suy nghĩ, kỳ vọng của mình - một người trẻ luôn mang trong mình khát vọng được cống hiến cho cộng đồng, cho Tổ quốc.

Người trẻ hôm nay có nhiều cơ hội lớn để học tập, tiếp cận thông tin và phát triển bản thân. Tuy nhiên, đi cùng với đó cũng là không ít áp lực về kỹ năng, ngoại ngữ, định hướng nghề nghiệp, khả năng thích ứng với thị trường lao động ngày càng cạnh tranh. Thanh niên trong kỷ nguyên số không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần bồi đắp nhiều năng lực cốt lõi như: tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, biết sống vì cộng đồng, dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Từ những trăn trở đó, tôi trân trọng gửi gắm niềm tin và kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục đổi mới cách tiếp cận và đồng hành cùng thanh niên. Tôi mong sẽ có thêm các không gian học thuật, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và hoạt động thực tiễn để sinh viên được trưởng thành từ chính những vấn đề của xã hội.

Nguyễn Hoàng Hiệp (Đoàn viên Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên)

Mong Đoàn tiếp tục là điểm tựa

Tuổi trẻ của tôi gắn liền với màu áo xanh thanh niên. Thông qua những hoạt động tình nguyện, phong trào học tập, văn nghệ, đến công tác Đoàn - Đội tại trường học, địa phương, tôi cảm thấy bản thân được rèn giũa và trưởng thành hơn trong nhận thức lẫn hành động. Với tôi, Đoàn không chỉ là nơi rèn luyện kỹ năng hay cống hiến sức trẻ, mà còn là nơi nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Tôi mong Đoàn sẽ tiếp tục là điểm tựa của thanh niên. Tôi kỳ vọng các hoạt động của Đoàn sẽ ngày càng gần gũi hơn với nhu cầu thực tế của người trẻ; chú trọng hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, chuyển đổi số, sức khỏe tinh thần và cơ hội cống hiến cho xã hội.

Đặc biệt, tôi mong muốn Đại hội sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn hình ảnh người trẻ sống trách nhiệm, bản lĩnh, nhân ái và dám dấn thân. Bởi thanh niên hôm nay không chỉ cần nhiệt huyết, mà còn cần được trao niềm tin, cơ hội và môi trường để phát huy giá trị của mình.

Hồ Đoàn Ngọc Trinh (Bí thư Chi đoàn Anh SPK22B, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế)

Trường học lớn của thanh niên

Chúc đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, lựa chọn được những cán bộ đoàn phù hợp với từng vị trí để phát huy tối đa vai trò của Đoàn thanh niên, xứng đáng là trường học lớn của hàng triệu thanh niên cả nước cùng rèn luyện và trưởng thành.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết, vai trò tiên phong của thanh niên phải được phát huy tối đa, tiên phong trong công cuộc đổi mới của đất nước. Kỳ vọng Đại hội lần này sẽ có những quyết nghị, giải pháp, hành động cụ thể hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên tích cực học tập làm chủ KH-CN, theo dòng chảy của chuyển đổi số vươn mình ra thế giới.

Võ Minh Thành (Bí thư đoàn Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)