Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn khế. Đặc biệt, người mắc bệnh thận cần chú ý đến loại quả này, theo trang Cleveland Clinic.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Khế chứa vitamin C, dưỡng chất cần thiết giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Vitamin C còn có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Khế có vị chua ngọt, ít calo và chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Bà Beth Czerwony, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết ăn khế không thể ngăn cảm lạnh. Tuy nhiên, bổ sung đủ vitamin C giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn.

Giúp da khỏe mạnh

Cơ thể cần vitamin C để sản xuất collagen, loại protein giúp duy trì cấu trúc và độ săn chắc của da. Ngoài ra, vitamin C còn giúp bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương nhờ khả năng chống oxy hóa.

Vì vậy, ăn khế có thể góp phần cung cấp vitamin C cần thiết để chăm sóc làn da.

Cải thiện tiêu hóa

Chất xơ trong khế giúp thức ăn di chuyển thuận lợi qua đường ruột và duy trì việc đi tiêu đều đặn. Dưỡng chất này còn nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Hệ vi sinh khỏe mạnh giúp tiêu hóa tốt hơn, hỗ trợ miễn dịch và duy trì sức khỏe đường ruột.

Có thể giúp kiểm soát cholesterol

Một số nghiên cứu cho thấy khế có thể mang lại lợi ích đối với mức cholesterol.

Người có cholesterol cao có thể bổ sung khế vào chế độ ăn tốt cho tim mạch. Dù vậy, loại quả này không thể thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị của bác sĩ.

Có thể giúp giảm viêm

Khế chứa các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước những tổn thương. Các hợp chất này cũng góp phần hạn chế tình trạng viêm trong cơ thể.

Người mắc bệnh thận cần tránh ăn khế

Khế chứa axit oxalic và caramboxin, một chất độc thần kinh. Thận khỏe mạnh có thể đào thải chất này ra khỏi cơ thể. Nhưng khi chức năng thận suy giảm, caramboxin có thể tích tụ và gây tổn thương não, hệ thần kinh.

Trường hợp ngộ độc nặng có thể gây co giật, thậm chí đe dọa tính mạng. Người mắc bệnh thận, sỏi thận hoặc suy thận phải chạy thận nhân tạo cần tránh ăn khế.

Ngoài ra, khế có thể làm thay đổi cách cơ thể phân giải một số loại thuốc, kể cả thuốc điều trị ung thư. Người đang dùng thuốc nên hỏi bác sĩ trước khi ăn loại quả này.