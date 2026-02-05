Nhiều người có thể bảo lãnh viện phí cho một người khi chi trả lớn

TS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết, Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định nhằm giảm phiền hà cho người bệnh.

Theo đó, người có bảo hiểm y tế không phải tạm ứng viện phí; quy trình khám bệnh đã được cắt giảm; bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện cũng quy định rõ việc thu viện phí phải thuận tiện, công khai, minh bạch.

Tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, cổng bảo lãnh viện phí và các thủ tục khám chữa bệnh được số hóa giúp giảm phiền hà cho bệnh nhân và người nhà ẢNH: THÀNH NAM

Nhưng thực tế, người bệnh, kể cả có bảo hiểm y tế, vẫn phải tạm ứng tiền. Với bệnh nhân điều trị nội trú, trong một đợt điều trị có thể phải nộp viện phí nhiều lần, là nhiều lần chờ đợi, làm thủ tục. Viện phí có thể chi phí lớn, nếu mổ, có thể vài chục triệu đồng nhưng nếu can thiệp tim mạch, đột quỵ, thì có thể lên đến vài trăm triệu đồng.

Ông Lương cũng chia sẻ tình huống, có trường hợp, có tài khoản ngân hàng cả tỉ đồng, nhưng khi ốm nằm đó, thì không thể nào xác thực tài khoản để rút tiền, khó khăn cho việc chi trả.

"Bộ Y tế cũng đã quy định, bệnh viện cần đảm bảo công khai minh bạch chính xác; người bệnh được cấp tài khoản để nộp viện phí một lần và có thể tín chấp bằng thẻ tín dụng nhưng thực tế rất ít bệnh viện thực hiện. Do đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã chính thức triển khai Cổng bảo lãnh viện phí", ông Lương cho biết.

Thuận lợi, nhân văn

Tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội), đơn vị đầu tiên trong số các bệnh viện triển khai Cổng bảo lãnh viện phí do Cục Quản lý khám chữa bệnh công bố, anh Nguyễn Hoàng (ở Hà Nội), đưa người nhà đi khám, chia sẻ, trước đây, mỗi lần đưa người nhà đi khám chữa bệnh, nhiều người nhà phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tạm ứng tiền viện phí trước khi người bệnh được điều trị.

Với bảo lãnh viện phí, thay vì phải xếp hàng nộp tiền tạm ứng trước khi nhập viện, rồi sau đó lại xếp hàng chờ đợi làm thủ tục và nhận lại tiền thừa khi ra viện, bây giờ, người nhà người bệnh chỉ cần đăng ký bảo lãnh ngay từ khâu tiếp đón, không còn phải bận tâm về xếp hàng hoặc đóng tiền lắt nhắt.

Về thủ tục bảo lãnh viện phí, người nhà một bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, cho biết, nếu người bệnh đã có người thân đăng ký hạn mức, hệ thống sẽ xác thực thông tin và ngân hàng tự động "quản lý" số tiền tương ứng.

Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân không cần nộp thêm bất kỳ khoản phí nào. Khi xuất viện, hệ thống tự động trừ các khoản viện phí thực tế và hoàn phần tiền còn thừa trong tài khoản.

Theo người nhà bệnh nhân, "ngại" nhất khi đưa người thân đến bệnh viện là xếp hàng chờ đợi lâu, nhất là các bệnh viện lớn. Bảo lãnh viện phí giúp giảm giảm thủ tục này.

"Một người có thể bảo lãnh cho cả trăm người và ngược lại, một người có thể được cả trăm người khác bảo lãnh cho, do đó, có thể bảo lãnh chi phí điều trị lên đến cả tỷ đồng. Và Bệnh viện giảm áp lực thu ngân, giảm nhân lực phòng tài chính kế toán. Bộ Y tế, Cục quản lý khám khuyến khích các bệnh viện triển khai công bảo lãnh viện phí, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà", ông Lương cho biết thêm.

Bất kỳ người nào có tài khoản trong ngân hàng, có sổ tiết kiệm, có thẻ tín dụng đều có thể đăng ký để tham gia cổng bảo lãnh này và có thể đăng ký bảo lãnh cho rất nhiều người khác; hoặc nhiều người có thể bảo lãnh cho một người.