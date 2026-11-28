Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Lan Hùng Tú ở Tây Ninh chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 11 tờ vé số độc đắc và nhiều tờ an ủi xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11, tổng trị giá 22,1 tỉ đồng cho nhiều người sống cùng xóm ở xã Bến Cầu (Tây Ninh).

Nhiều vé trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 25 tháng 11 đài Đồng Nai được chị Lan đổi thưởng cho bà con ở Bến Cầu (Tây Ninh) ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé trúng giải đặc biệt có dãy số may mắn là 279577, mở thưởng xổ số Đồng Nai ngày 25 tháng 11. Nhiều trường hợp đại lý rút tiền mặt, chở tận nhà đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng số.

Theo chia sẻ từ chị Lan, ngay trong tối 25.11, chị đã đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc. Hôm sau, chị tiếp tục đổi thưởng cho nhiều trường hợp khách khác. "Lần này, giải đặc biệt về khu vực Bến Cầu. Đại lý cũng chia sẻ những hình ảnh đổi thưởng cho khách và những tờ vé may mắn lên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm lớn.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11 hôm nay.

Trước đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ đã hỗ trợ đổi thưởng 6 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 11 cho 5 khách. Cụ thể, các vé có dãy số 230178, trúng giải đặc biệt xổ số Cần Thơ ngày 24 tháng 11. Đại lý tiết lộ khách nhận tiền qua hình thức chuyển khoản, hiện đã chia sẻ hình ảnh của những tờ vé may mắn lên mạng xã hội để chúc mừng.

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 830055, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 108625 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 122039.