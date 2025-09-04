Nhiều người muốn vóc dáng đẹp 'cấp tốc', nhưng đã làm sai những điều này...

Thế nhưng, nghịch lý là thay vì cải thiện sức khỏe, không ít người trẻ lại rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" khi đầu tư sai cách: luyện tập quá sức, ăn uống cực đoan, tin vào chế độ thần tốc. Và rồi, họ nhận lại không phải cơ thể săn chắc, tinh thần minh mẫn. Thay vào đó là chấn thương, rối loạn và sự hụt hẫng.

Khi "khỏe đẹp" được tính bằng ngày

Vũ Thị Thanh Thảo, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, kể cách đây 2 tháng đã lao vào một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với mục tiêu "giảm 5 kg trong 1 tháng". Thảo cho biết bỏ hoàn toàn cơm, chỉ ăn ức gà và rau củ hấp.

"Mới đầu thấy xuống ký nhanh, mình mừng lắm. Nhưng sau 3 tuần thì người mệt rũ, chóng mặt, tóc rụng nhiều. Đi khám, bác sĩ bảo mình bị thiếu máu, rối loạn nội tiết do ăn uống thiếu chất", Thảo kể.

Không chỉ Thảo, nhiều người trẻ đang tin rằng có thể "mua" sức khỏe bằng một gói tập cấp tốc hoặc thực đơn khắc nghiệt.

Lê Minh Quân (25 tuổi, làm việc tại 2A - 4A Tôn Đức Thắng, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước đây là P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) từng chi 7 triệu đồng đăng ký gói tập gym 2 tháng với cam kết "giảm mỡ, tăng cơ cấp tốc".

Quân kể: "Tôi tập liên tục ngày nào cũng 2 – 3 tiếng. Kết quả là đau khớp gối, bác sĩ chẩn đoán viêm gân do tập quá sức. Thân hình chưa thấy đâu, chỉ thấy nằm nghỉ cả tháng".

Sức khỏe bền vững không đến từ "giải pháp thần tốc" mà từ sự siêng năng và kiên trì ẢNH: THANH NAM

Theo chuyên gia lĩnh vực thể hình và sức khỏe Đỗ Mạnh Khôi (làm việc tại CLB Push Fitness & Yoga Vinhomes Grand Park, P.Long Bình, TP.HCM; trước đây là P.Long Thạnh Mỹ, TP.HCM), nhiều người trẻ nghĩ rằng đầu tư nhiều tiền là sẽ nhanh chóng có vóc dáng đẹp. Nhưng chính sự nóng vội mới là rào cản lớn nhất.

"Họ tập quá tải, tập nặng, tập nhiều buổi liên tục mà không nghỉ khiến cơ bắp, xương khớp chưa kịp phục hồi dẫn đến việc dễ chấn thương. Bên cạnh đó, có người ăn kiêng cực đoan, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, chất béo, chỉ ăn một nhóm thực phẩm, hệ lụy là mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Ngoài ra, cũng có những trường hợp tin vào "thần dược" như dùng thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng trôi nổi, dẫn đến nguy cơ rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan thận. Cũng có người chạy theo kết quả nhanh, nghĩa là muốn đẹp cấp tốc cho đám cưới, kỳ nghỉ, buổi chụp hình… và chọn những giải pháp nguy hiểm, thiếu bền vững", ông Khôi nói.

Ông Khôi nhấn mạnh: "Đầu tư cho sức khỏe không sai, nhưng sai cách thì hậu quả còn lớn hơn cả việc… không đầu tư gì".

Giảm cân, tăng cơ hay rèn luyện sức khỏe cần ít nhất 3 – 6 tháng mới thấy kết quả rõ rệt ẢNH: THANH NAM

Đầu tư cho sức khỏe là hành trình dài hơi

Không ít người trẻ thừa nhận bản thân đã bị stress nhiều hơn kể từ khi bắt đầu "sống khỏe". Huỳnh Thị Lan Hương (24 tuổi, làm việc tại một công ty có trụ sở trên đường Phạm Ngọc Thạch, P.Nhiêu Lộc, TP.HCM; trước đây là P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) kể: "Ngày nào mình cũng tính toán từng gram thức ăn, sợ ăn dư một tí sẽ tăng cân. Đi ăn với bạn bè cũng không dám vì sợ phá chế độ. Cứ vậy nên lúc nào cũng căng thẳng".

Bác sĩ Dương Nguyên Hiền, làm việc tại Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương, phân tích: "Chăm sóc sức khỏe vốn là để cân bằng. Nhưng khi biến nó thành áp lực kiểm soát cơ thể, kết quả chỉ là stress. Tập luyện hay ăn uống cực đoan không những không giúp khỏe mà còn gây tổn thương tâm lý".

Huỳnh Nhật Nam (27 tuổi, ngụ ở đường Đặng Thùy Trâm, P. Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước đây là P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhớ lại: "Mình từng chi 10 triệu đồng cho gói giảm 7 kg/2 tháng. Kết quả là giảm được 3 kg thì khớp gối sưng, bác sĩ khuyên dừng tập. Tiền thì mất mà sức khỏe còn tệ hơn".



"Self-care" là một trong những xu hướng sống được giới trẻ quan tâm nhiều nhất vài năm trở lại đây ẢNH: THANH NAM

Theo chuyên gia lĩnh vực thể hình và sức khỏe Đỗ Mạnh Khôi khuyến nghị: "Sức khỏe không có "đường tắt". Sức khỏe bền vững không đến từ "giải pháp thần tốc" mà từ sự siêng năng và kiên trì. Hãy ăn uống cân đối, không loại bỏ hoàn toàn nhóm chất nào, thay vào đó ưu tiên thực phẩm tươi, nấu tại nhà. Nên tập luyện vừa sức, chẳng hạn 30 – 45 phút mỗi ngày, 3 – 5 buổi/tuần. Cường độ tăng dần, có ngày nghỉ cho cơ bắp phục hồi. Phải ngủ đủ giấc, tối thiểu 7 tiếng/ngày, đúng giờ. Cần phải kiên nhẫn. Giảm cân, tăng cơ hay rèn luyện sức khỏe cần ít nhất 3 – 6 tháng mới thấy kết quả rõ rệt".

Cũng theo ông Khôi: "Phải biết lắng nghe cơ thể. Khi mệt mỏi, đau bất thường, cần nghỉ ngơi hoặc đi khám, không nên cố gắng tập luyện quá sức. Sẽ không có loại thuốc hay khóa tập nào biến một người khỏe mạnh chỉ sau vài tuần. Muốn có vóc dáng đẹp, sức khỏe tốt, chỉ có con đường duy nhất là tập luyện khoa học và kiên trì lâu dài".

Bác sĩ Dương Nguyên Hiền nói thêm: "Tự chăm sóc sức khỏe không có lỗi, lỗi nằm ở chỗ nhiều người trẻ đầu tư sai cách, vội vàng, cực đoan, tin vào "lối tắt". Thay vào đó, một bữa cơm đủ chất, một buổi tập vừa sức, một giấc ngủ trọn vẹn… là những điều tưởng chừng giản dị lại chính là nền móng vững chắc cho sức khỏe. Đầu tư cho sức khỏe là hành trình dài hơi. Nếu nóng vội, cái kết dễ thấy chỉ là tiền mất, sức khỏe cũng chẳng được như mong".