Nhiều sai phạm tại dự án chợ Đầm Nha Trang

Hiền Lương
Hiền Lương
06/10/2025 07:00 GMT+7

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề đối với dự án chợ Đầm Nha Trang, chỉ ra nhiều sai phạm và bất cập khiến dự án kéo dài, gây bức xúc cho tiểu thương.

Dự án chợ Đầm Nha Trang được cấp phép từ năm 2013, do Công ty CP Sông Đà - Nha Trang làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 156 tỉ đồng. Theo thiết kế, chợ mới gồm 3 tầng, diện tích hơn 21.000 m², xây dựng ngay bên cạnh chợ Đầm tròn truyền thống đã gắn bó với người dân Nha Trang từ năm 1972.

Tuy nhiên, dự án lại được cấp phép không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, vi phạm quy định của luật Đầu tư 2005. Ngoài ra, việc bố trí ngành hàng và vị trí cho tiểu thương không đúng phương án đã được UBND TP.Nha Trang (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 21.9.2015. Thanh tra cũng chỉ ra khu chợ tươi sống và chợ truyền thống chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư; nhiều hạng mục như quảng trường, vườn hoa, sân bãi đến nay vẫn chưa triển khai.

Từ tháng 3.2021, UBND TP.Nha Trang (cũ) thông báo đóng cửa chợ Đầm tròn, yêu cầu tiểu thương di dời sang chợ mới. Tuy nhiên, quyết định này không được dư luận đồng thuận. Nhiều tiểu thương cho rằng các sạp hàng ở chợ mới không phù hợp, quyền lợi của họ chưa được đảm bảo. Không ít người cũng lo ngại việc phá bỏ chợ Đầm tròn sẽ gây lãng phí lớn, thất thoát ngân sách, đồng thời đề nghị tỉnh Khánh Hòa giữ lại và chỉnh trang chợ cũ, kết hợp với chợ mới để ổn định hoạt động kinh doanh lâu dài.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, cơ quan này đề xuất Ban Chỉ đạo 751 và Thủ tướng Chính phủ xem xét cho áp dụng cơ chế đặc thù, tương tự quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15, nhằm tháo gỡ vướng mắc của dự án, đảm bảo quyền lợi tiểu thương và ngân sách nhà nước.

Khám phá thêm chủ đề

chợ Đầm Nha Trang sai phạm Nha Trang Khánh Hòa Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
