Nhớ 30.4 qua ảnh của nghệ sĩ Lâm Hồng Long, Đoàn Công Tính

Mẹ con ngày gặp mặt và Bác bắt nhịp bài kết đoàn của nhiếp ảnh gia Lâm Hồng Long là hai tác phẩm được đặt trang trọng ngay lối vào của triển lãm nhân 30.4 có tên 51 năm - Bản hùng ca thống nhất. Ông đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh với những bức ảnh này. Triển lãm còn có những bức ảnh chụp ở thành cổ Quảng Trị của nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính.

Mẹ con ngày gặp mặt ẢNH: LÂM HỒNG LONG

Triển lãm do Báo Tiền phong tổ chức kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026) tại 45 Tràng Tiền (Hà Nội) này có gần 90 tác phẩm và cụm tác phẩm. Triển lãm chia thành 5 chương: Hiệp định Geneve Non sông chia cắt; Thành đồng lũy thép - Ý chí không khuất phục; Năm cánh quân - Thần tốc tiến về Sài Gòn; Khúc khải hoàn - Đất nước trọn niềm vui; TP.HCM hôm nay - Kiến tạo tầm vóc mới.

Tác phẩm Bác bắt nhịp bài kết đoàn ẢNH: LÂM HỒNG LONG

Ban tổ chức cho biết, các tác phẩm tại triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất được tuyển chọn công phu từ các nguồn tư liệu chính thống, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam, hãng thông tấn Associated Press (AP), tư liệu của Báo Tiền Phong cùng sự đóng góp của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.

Nụ cười chiến thắng ở thành cổ Quảng Trị ẢNH: ĐOÀN CÔNG TÍNH

Ký ức 30.4

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, cho rằng những bức ảnh lịch sử kỷ niệm 30.4 này không chỉ là tư liệu mà còn là ký ức sống của dân tộc với những thời khắc không thể lặp lại. Nhiều bức ảnh chiến tranh nhưng lại để thế hệ trẻ, để mỗi người không chỉ nhìn lại quá khứ, mà còn hiểu, trân trọng và ý thức rõ hơn về giá trị của hòa bình hôm nay.

Đoàn không quân Sao đỏ, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang góp phần quan trọng trong trận Điện Biên Phủ trên không hồi 1972 ẢNH: ĐOÀN CÔNG TÍNH

Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng gặp lại bức ảnh có mình trong đó. Đó là một tác phẩm của ông Đoàn Công Tính, chụp Đoàn không quân Sao đỏ, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang góp phần quan trọng trong trận Điện Biên Phủ trên không hồi 1972, để rồi sau đó mới có ngày 30.4 thống nhất. Trong bức ảnh ông Soát đang cười và khoát tay nói chuyện cùng đồng đội.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát cho biết: "Nhiều người đọc nhật ký của tôi nói rằng, không ngờ phi công mình lại không sợ Mỹ đến thế. Bức ảnh đó chụp lúc chúng tôi ngồi lại với nhau giữa hai trận đánh. Khi địch vào thì mình cất cánh, địch rút thì mình về. Chúng tôi rất bình tĩnh, tự tin và không hề biết sợ là gì".

Nhà báo nước ngoài ghi hình quân giải phóng tiến vào chiếm Dinh Độc Lập ẢNH: TTXVN

Về những bức ảnh trưng bày nhân 30.4 này, nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến nói tới đạo đức và tâm thế người cầm máy. Ông cũng nói về rủi ro và trách nhiệm của người phóng viên chiến trường khi những nhà báo như Đinh Quang Thành, Trần Mai Hưởng... đã tác nghiệp ngày 30.4 không hề tính toán quyền lợi hay giải thưởng mà chỉ muốn ghi lại khoảng khắc lịch sử của dân tộc. "Họ đã nhìn thấy hòa bình, thấy nụ cười giữa lằn ranh sinh tử. Đó chính là bản lĩnh của người cầm máy", ông Vũ Huyến nói.