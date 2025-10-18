Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhóm người đánh nhau náo loạn trên đường phố TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
18/10/2025 20:32 GMT+7

Một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm người cự cãi, đánh nhau gây náo loạn trên đường Nguyễn Sơn (TP.HCM) nghi do mâu thuẫn giao thông.

Ngày 18.10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh nhóm người đánh nhau, gây náo loạn trên đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh (quận Tân Phú cũ), TP.HCM.

Xôn xao clip nhóm người đánh nhau náo loạn đường phố TP.HCM - Ảnh 1.

Nhóm người đánh nhau gây náo loạn trên đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong clip, một người đàn ông đội nón bảo hiểm chặn đầu nam thanh niên đi xe máy, dẫn đến cự cãi. Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện, dùng tay đánh vào vai nam thanh niên. Người đàn ông đội nón bảo hiểm tiếp tục đấm vào mặt nam thanh niên, khiến đôi bên lao vào ẩu đả.

Một người đàn ông khác xuất hiện, cố ôm chặt nam thanh niên đi xe máy nhưng bị hất ngã. Nhóm người sau đó tiếp tục đuổi đánh nhau, gây náo loạn khu vực.

Người dân chứng kiến cho biết, vụ đánh nhau này xảy ra vào sáng 17.10. Nguyên nhân được cho bắt nguồn từ mâu thuẫn va quẹt giao thông. Trong lúc hỗn loạn, có người cầm vật giống cây kéo của người bán hàng gần đó để dọa đối phương. Nhờ lực lượng an ninh cơ sở kịp thời có mặt, nhóm người đánh nhau đã tự giải tán. "May mắn chưa xảy ra án mạng," một nhân chứng chia sẻ.

Trước đó, chiều 16.10, tại giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Thị Hà, tài xế T.L.T (42 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe tải biển số 66H - 014.xx, lưu thông trên làn đường hỗn hợp (hướng từ vòng xoay An Sương về Tây Ninh). Trong lúc dừng đèn đỏ, giữa T.L.T xảy ra mâu thuẫn với T.K.L (34 tuổi, ở tỉnh Cà Mau), điều khiển ô tô con biển số 50E - 058.xx.

Sau mâu thuẫn, T. điều khiển xe tải đuổi theo, chèn ép buộc L. dừng ô tô bên lề trái. Tiếp đó, người này dùng vật giống thanh sắt đập vào kính bên trái xe của L., rồi rời đi. Qua theo dõi mạng xã hội, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã mời hai tài xế lên làm việc, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần ứng xử văn minh, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Mọi mâu thuẫn cần được giải quyết theo quy định, tránh hành vi cản trở giao thông hay đánh nhau gây mất an toàn. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

