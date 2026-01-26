Cá khô là thực phẩm quen thuộc trong nhiều bữa ăn nhờ hương vị đậm đà, dễ bảo quản và giàu protein. Tuy nhiên, quá trình ướp mặn và phơi sấy khiến cá khô chứa lượng natri cao, nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng huyết áp, gây gánh nặng cho tim và thận.

Bên cạnh đó, nguy cơ nhiễm kim loại nặng và mất an toàn vệ sinh thực phẩm cũng khiến cá khô tiềm ẩn nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đặc biệt với những người có bệnh nền hoặc hệ miễn dịch yếu.

Nhóm người nào nên hạn chế ăn cá khô?

Theo các chuyên gia của Healthline (Mỹ), một số nhóm người như người mắc bệnh tim mạch, thận, người dị ứng cá hoặc có hệ miễn dịch yếu cần đặc biệt thận trọng và hạn chế cá khô trong khẩu phần ăn để tránh những ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe.