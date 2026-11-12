Nhức nhối vấn nạn dàn xếp tỷ số bóng đá Việt Nam: Chung kịch bản, chung cái kết đắng

Phạm tội thế nào?

Trước khi cơ quan chức năng triệt phá đường dây dàn xếp tỷ số thể thao do Vũ Chí Công, tay cá độ chuyên nghiệp quốc tịch Ukraine cầm đầu (vụ án được công bố vào ngày 11.11), với sự liên quan của nhiều cầu thủ CLB Long An, bóng đá Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ tương tự.

Từ đại án Bacolod tại SEA Games 23 năm 2005, đến vụ việc tại CLB Ninh Bình năm 2014, rồi gần nhất là vụ các cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu bị phanh phui năm 2024, bóng đá Việt Nam đã không ít lần phải trả giá vì nạn dàn xếp tỷ số, cá độ bất hợp pháp. Dù những bản án nghiêm khắc được tuyên sau mỗi vụ việc, vấn nạn này dường như vẫn chưa thể bị dập tắt hoàn toàn, khi cứ sau một khoảng thời gian, lại có thêm một đường dây mới bị lật tẩy.



Nhìn chung, mô hình lặp lại ở hầu hết các vụ bê bối liên quan đến dàn xếp tỷ số xảy ra với bóng đá Việt Nam: có một người hoặc nhóm người hưởng lợi từ việc cá cược, tìm được đường tiếp cận cầu thủ, thường thông qua một cá nhân có vai trò nhất định trong chính đội bóng. Sau đó cầu thủ này rủ rê và cùng một hoặc vài đồng đội cùng đồng ý tác động đến diễn biến trận đấu theo kịch bản đã thỏa thuận, và tiền được chia nhau sau khi kèo cược thắng.

Để thu lợi bất chính, hậu vệ Nguyễn Anh Tài (áo đen) và thủ môn Lê Văn Hưng (áo vàng) đã chơi bóng hời hợt, tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn ẢNH: CHỤP TỪ VIDEO

Tuy nhiên, vai trò "người móc nối" không phải lúc nào cũng đến từ bên ngoài bóng đá. Có vụ việc, người đứng ra tổ chức là dân cá độ chuyên nghiệp, hoàn toàn đứng ngoài đội bóng, tiếp cận qua một thành viên ban huấn luyện hoặc cầu thủ có ảnh hưởng trong đội. Nhưng cũng có vụ việc, người cầm đầu lại chính là cầu thủ hoặc đội trưởng trong đội, tự đứng ra tổ chức đồng đội cùng tham gia, không có "ông trùm" bên ngoài giật dây rõ ràng.

Cách tác động đến trận đấu cũng không chỉ gói gọn trong việc cố tình thua. Có vụ việc đội bóng thua đậm theo đúng kịch bản; nhưng cũng có vụ việc đội bóng vẫn thắng, chỉ là phải thắng đúng cách biệt bàn thắng đã định trước, để khớp với kèo cá cược đã đặt từ trước. Điểm chung xuyên suốt, không có ngoại lệ, là cầu thủ luôn nhận được tiền, từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi người, ngay sau khi việc cá cược trót lọt.

Án phạt không nhẹ, nhưng vẫn chưa đủ?

Điều đáng suy ngẫm là những bản án đã tuyên trong các vụ việc trước đây không hề nhẹ. Gần đây nhất, một vụ dàn xếp tỷ số tại một CLB V-League bị phát hiện từ đầu năm 2024, cơ quan công an chính thức bắt giam nhóm cầu thủ liên quan vào tháng 6.2024. Đến giữa năm 2025, tòa án tuyên án với tổng cộng 38 năm tù cho 6 bị cáo, trong đó có người lãnh án đến 8 năm tù giam cho mỗi tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Thế nhưng, chỉ hơn một năm sau bản án đó, cơ quan điều tra lại tiếp tục phát hiện một đường dây dàn xếp tỷ số khác, với quy mô thậm chí còn lớn hơn: trải rộng nhiều tỉnh, thành, liên quan nhiều cầu thủ ở cả giải hạng nhất lẫn Cúp quốc gia. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu mức án phạt dù đã có những bản án lên đến nhiều năm tù giam có thực sự đủ sức răn đe, khi khoảng cách giữa vụ việc bị phát hiện gần nhất và vụ việc mới chỉ vỏn vẹn hơn một năm?

Những người phạm tội phải trả giá đắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Có thể thấy, số tiền cá cược mà các đối tượng cầm đầu thu được (lên đến hàng tỉ đồng mỗi vụ) vẫn đang tạo ra sức hấp dẫn đủ lớn để nhiều người sẵn sàng đánh đổi, bất chấp những bài học nhãn tiền từ các vụ việc trước. Trong khi đó, với không ít cầu thủ, khoản tiền vài chục triệu đồng nhận được có thể đủ hấp dẫn trước mắt, nhưng đổi lại là cả sự nghiệp, danh dự và nhiều năm tuổi trẻ sau song sắt.

Đây cũng là lời nhắc nhở cần thiết với các cầu thủ, đặc biệt là những người trẻ mới bước chân vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp: cần hết sức tỉnh táo trước mọi lời mời chào, móc nối từ bên ngoài, dù dưới bất kỳ hình thức nào. Một quyết định sai lầm trong vài phút trên sân cỏ có thể đánh đổi bằng cả sự nghiệp đang xây dựng, và không có khoản tiền nào bù đắp được cái giá phải trả sau đó.



