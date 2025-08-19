Những bài học lịch sử to lớn

Kỷ niệm 80 năm là dịp tri ân các thế hệ

Tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn", diễn ra chiều 14.8 vừa qua, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa ôn lại hoàn cảnh trước mùa thu lịch sử năm 1945, khi đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ.

Người dân bên Quảng trường Ba Đình trong không khí tự hào 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 Ảnh: TTXVN

Hơn 80 năm dưới ách thống trị của thực dân Pháp đã đẩy dân tộc vào cảnh kiệt quệ, tiêu điều; các quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân bị chà đạp không thương tiếc.

Trong những ngày đen tối ấy, ngọn lửa cách mạng vẫn âm ỉ cháy. Tháng Tám năm 1945, khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, thời cơ "ngàn năm có một" xuất hiện. Chỉ trong 15 ngày, dưới ngọn cờ của Đảng và sự lãnh đạo của Bác Hồ, toàn dân tộc đồng loạt vùng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập…".

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Cách mạng Tháng Tám không chỉ mang ý nghĩa to lớn với dân tộc Việt Nam, mà còn có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Từ thắng lợi này, nhiều bài học lịch sử vô giá được đúc kết: vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi; biết nắm bắt thời cơ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tin tưởng tuyệt đối vào nhân dân. Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 là dịp tri ân các thế hệ tiền bối, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đã đóng góp, hy sinh cho cách mạng Việt Nam. Đây cũng là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Phát biểu tại hội thảo, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhìn nhận, Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định những bài học lịch sử to lớn. Trong đó, bài học đầu tiên và quan trọng nhất chính là vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng. Không có Đảng Cộng sản thì không có nước Việt Nam hôm nay. Đây chính là chân lý được thực tiễn khẳng định hùng hồn và không thể bác bỏ.

"Con đường phía trước dẫu có cả thời cơ lẫn thách thức, nhưng với tinh thần và ý chí của 80 năm qua, dân tộc ta nhất định sẽ chiến thắng mọi gian nan, tiếp tục vững bước tiến mạnh trên con đường xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cũng khẳng định, Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ ngàn năm có một, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, mà Hà Nội vinh dự, tự hào là nơi khởi nguồn và tạo tiền đề thành công của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Điểm lại hành trình lịch sử cùng đất nước 80 năm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thủ đô Hà Nội đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới để phát triển nhanh và bền vững hơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng thủ đô "văn hiến, văn minh, hiện đại", xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước.

Lực lượng vũ trang luôn gắn bó máu thịt với nhân dân

Thượng tướng - TS Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 khẳng định vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng, trong đó công tác xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng giữ vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.

Trong cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám, lực lượng vũ trang cách mạng tuy còn khiêm tốn nhưng đây thực sự là vốn quý ban đầu của cách mạng, đặt cơ sở nền móng cho sự trưởng thành của quân đội ta. Thực tiễn cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám 1945 đã cho thấy, việc tổ chức lực lượng vũ trang ba thứ quân là hình thức phù hợp nhất để làm nòng cốt phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc. Trên cơ sở đó, bước sang giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng và Nhà nước ta phát triển tổ chức lực lượng vũ trang ba thứ quân lên tầm cao mới, thực sự phát huy vai trò nòng cốt cho toàn dân đánh giặc.

Về quy mô, để đáp ứng yêu cầu kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhờ sự phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang ba thứ quân, quân dân ta làm nên những chiến công vang dội, "càng đánh càng mạnh, càng thắng lợi" với những Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (1972) và cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) lịch sử thống nhất đất nước.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Huy Vịnh, những bài học kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang trong Cách mạng Tháng Tám đã được vận dụng sáng tạo và trở thành nguyên tắc trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, trong đó có bài học về giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Ngày nay, phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng vũ trang nhân dân luôn nêu cao ý chí tiến công cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chung tay giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo... "Nhân dân cũng hết lòng ủng hộ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Mỗi bước trưởng thành của lực lượng vũ trang đều không tách rời công sức của nhân dân", Thứ trưởng Lê Huy Vịnh nói.