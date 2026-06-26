Những 'đại sứ' du lịch chân đất

Khi đồng ruộng trở thành "đặc sản" du lịch

Buổi sáng ở làng rau Trà Quế bắt đầu từ khi mặt trời còn chưa ló khỏi rặng dừa nước phía cửa sông Cổ Cò. Trong màn sương mỏng, những bóng người lom khom trên luống rau hiện ra như một nhịp sống đã tồn tại hàng trăm năm nay. Mùi rong từ đầm quyện cùng hương húng, hương quế tạo thành thứ hương vị rất riêng mà bất cứ ai từng ghé qua đều khó quên.

Bà Chrissy Oliver trải nghiệm cưỡi trâu Ảnh: Mạnh Cường

Giữa không gian ấy, từng đoàn khách nước ngoài đạp xe len qua những lối nhỏ, dừng lại xem nông dân tưới rau, bón đất rồi hào hứng xắn quần xuống ruộng tập cuốc luống, gánh nước. Có người cười vang khi đôi thùng tre chao đảo trên vai, có người ngồi hàng giờ chỉ để nghe nông dân kể chuyện về cách dùng rong sông Cổ Cò làm phân bón tự nhiên cho rau.

Ông Nguyễn Lợi, 64 tuổi, có hơn 40 năm gắn bó với nghề trồng rau ở làng Trà Quế, nói rằng trước đây cả làng chỉ quen "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", chưa từng nghĩ có ngày ruộng rau lại trở thành nơi đón khách quốc tế. "Ngày trước chỉ biết trồng rau bán chợ thôi. Mấy năm nay khách tới đông, họ không chỉ tham quan mà còn thích tự tay tưới rau, gánh nước. Thành ra nông dân tụi tui cũng phải học cách làm du lịch", ông Lợi cười hiền.

Du khách nước ngoài thích thú với du lịch cưỡi trâu Ảnh: Mạnh Cường

Những câu tiếng Anh đơn giản được ông và nhiều nông dân khác học từ chính các cuộc trò chuyện với khách du lịch. Không qua trường lớp bài bản, vốn ngoại ngữ được góp nhặt mỗi ngày từ ruộng đồng, câu được câu mất nhưng lại tạo nên sự gần gũi rất riêng.

Trên những cánh đồng Thanh Tây vùng ven Hội An, có "đặc sản" du lịch khác cũng đang hút khách quốc tế: cưỡi trâu giữa đồng lúa. Giữa những thửa ruộng xanh mướt, hình ảnh du khách nước ngoài ngồi trên lưng trâu, thử cày ruộng hay tập cấy lúa đã trở nên quen thuộc. Những con trâu vốn chỉ gắn với nghề nông, giờ nhận lãnh thêm vai trò khác: đưa du khách "bước vào" đời sống nông nghiệp VN.

Làng rau Trà Quế nhìn từ trên cao Ảnh: Mạnh Cường

Ông Lê Nhiên, 60 tuổi, trước đây sống bằng nghề cày ruộng thuê. Khi cơ giới hóa khiến nghề cày dần biến mất, chính du lịch đã mở cho ông một sinh kế mới, để rồi ông trải qua hơn 20 năm làm dịch vụ du lịch trên lưng trâu. "Ngày trước con trâu chỉ để kéo cày, ai nghĩ có ngày nó lại làm du lịch. Nhiều khách nước ngoài chưa từng thấy con trâu ngoài đời nên khi được ngồi trên lưng trâu đi giữa cánh đồng, họ thích lắm", ông Nhiên nói.

Vẻ hào hứng của những du khách nhỏ tuổi Ảnh: Mạnh Cường

Ở tuổi 65, ông Nguyễn Năm cũng đã có nhiều năm dắt trâu phục vụ du khách. Ông nói trước kia cánh đồng chỉ là nơi lao động, còn giờ đây lại biến thành không gian văn hóa - du lịch. "Mỗi lần hướng dẫn khách cưỡi trâu hay cày lúa, chúng tôi được họ trả tiền. Nhờ du lịch mà nông dân có thêm thu nhập để sống được với đồng ruộng", ông cho hay.

Điều đáng chú ý là cả Trà Quế lẫn các tour cưỡi trâu ở Thanh Tây đều không cố tạo ra những "sân khấu" nhân tạo. Người dân vẫn giữ nguyên nhịp sống thường nhật, chỉ mở cánh cửa làng quê để du khách bước vào trải nghiệm. Chính sự chân thật ấy lại trở thành điều khác biệt giữa thời điểm nhiều sản phẩm du lịch đang dần bị thương mại hóa.

Du khách trải nghiệm cày lúa Ảnh: Mạnh Cường

Hồn nông thôn giữa áp lực đô thị hóa

Theo ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND P.Hội An Tây, với mô hình du lịch cộng đồng ở Trà Quế, người dân không đánh đổi đất nông nghiệp. "Trong bối cảnh đất ven đô ngày càng có giá, việc người dân vẫn giữ ruộng rau, giữ nghề truyền thống là điều rất đáng trân trọng. Họ không chỉ sản xuất nông nghiệp mà còn biến chính nghề nông thành sản phẩm du lịch đặc sắc", ông Dũng nói.

Đoàn du khách quốc tế tìm đến làng rau Trà Quế để trải nghiệm. Ảnh: Mạnh Cường

Theo ông Dũng, nhiều năm qua địa phương kiên trì định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp hữu cơ và bảo tồn không gian làng quê truyền thống. Chính hướng đi này giúp đời sống người dân được cải thiện mà không phá vỡ cấu trúc văn hóa bản địa. "Người nông dân Trà Quế bây giờ không chỉ biết trồng rau mà còn biết quảng bá hình ảnh quê hương, giao tiếp với khách quốc tế và làm du lịch cộng đồng rất chuyên nghiệp. Họ thực sự là những "đại sứ du lịch" của địa phương", ông Dũng nhấn mạnh.

Không chỉ mang lại thu nhập, du lịch còn góp phần thay đổi cách nhìn của nhiều gia đình về nghề nông. Ông Lê Tâm, một hộ trồng rau lâu năm ở Trà Quế, kể trước đây con cái thường muốn bỏ ruộng để đi làm công ty vì nghĩ nghề nông cực nhọc và ít có tương lai. Nhưng khi khách du lịch tìm tới ngày càng đông, các con bắt đầu thấy công việc của cha mẹ cũng có giá trị riêng.

Ông David Brown “hóa thân” thành nông dân để gánh nước tưới rau Ảnh: Mạnh Cường

Ở Thanh Tây, những người từng đứng trước nguy cơ bỏ nghề vì ruộng đồng cơ giới hóa nay lại sống được nhờ chính con trâu của mình. Theo ông Trần Văn Khoa, Giám đốc điều hành Công ty du lịch Jack Trần Tours Hội An, điều du khách quốc tế tìm kiếm không đơn thuần là một hoạt động giải trí mà là cơ hội tiếp cận văn hóa lúa nước VN theo cách chân thực nhất. "Chúng tôi không biến nông thôn thành công viên giải trí. Điều quan trọng là giữ nguyên bản sắc và đời sống thật của người dân, sau đó tạo thêm những trải nghiệm để kết nối du khách với văn hóa địa phương", ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, sự hấp dẫn của du lịch nông nghiệp nằm ở cảm giác "được sống như người bản địa". Du khách được thực sự bước xuống ruộng, chạm vào bùn đất, trò chuyện với nông dân và cảm nhận nhịp sống làng quê bằng tất cả giác quan. Đó cũng là lý do nhiều du khách sau khi rời Hội An vẫn nhớ mãi những cuộc gặp gỡ rất đời thường ở Trà Quế hay Thanh Tây. Có người quay lại chỉ để gặp gia đình nông dân từng tiếp đón mình; có người vẫn giữ liên lạc, gửi thư và quà từ phương xa.

Ông Lê Tâm hướng dẫn du khách quốc tế cách xới đất để trồng rau Ảnh: Mạnh Cường

Những luống rau xanh, những con trâu trên đồng lúa hay hình ảnh người nông dân đội nón lá, nói tiếng Anh bập bẹ đang trở thành phần hồn đặc biệt của Hội An. Và có lẽ chính những điều bình dị ấy mới là thứ khiến du khách quốc tế cảm thấy họ đã thật sự "chạm" vào VN.