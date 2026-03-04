Những gen Z tuổi Ngọ xinh đẹp, tài năng

Cô gái gen Z mang tủ sách đến với trẻ em vùng cao

Cô giáo trẻ Lê Minh Ngọc (24 tuổi), đang học cao học tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) là người đưa tủ sách lên vùng cao qua dự án Tủ sách nuôi em. Cô nàng từng được vinh danh Nhân vật tử tế của Gala Việc tử tế. Ở tuổi 24, Ngọc đã có một hành trình thiện nguyện dài gần một thập kỷ. Ngọc kể, cơ duyên đến với hoạt động xã hội của mình bắt đầu từ năm lớp 10, với suy nghĩ giản dị là chỉ mong mình có thể giúp được nhiều người nhất có thể.

Khi ấy, Ngọc chưa nghĩ đến một mô hình hay chiến lược thiện nguyện cụ thể nào. Nhưng chính sự trưởng thành trong môi trường đại học và cơ hội gặp gỡ những người làm thiện nguyện chuyên nghiệp đã khiến cô nàng nhận ra một điều quan trọng: muốn đi đường dài, lòng tốt thôi chưa đủ, cần có cách làm bền vững.

Lê Minh Ngọc, chủ nhiệm dự án Tủ sách nuôi em ẢNH: NVCC

Từ nhận thức đó, dự án Tủ sách nuôi em được hình thành với phương châm không nhận tiền mặt, vận hành “không đồng”, chỉ đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa người tặng sách và điểm trường. Minh bạch trở thành nền tảng và niềm tin trở thành tài sản lớn nhất.

Theo Ngọc, cách làm này giúp người tặng sách biết rõ sách của mình đến đâu, đến với ai, và được cập nhật thường xuyên từ nhà trường. Đồng thời, dự án cũng đồng hành với giáo viên địa phương trong việc xây dựng văn hóa đọc, tổ chức giờ đọc định kỳ, theo dõi việc bảo quản và sử dụng sách, khuyến khích học sinh mượn đọc thường xuyên. Nhờ vậy, tủ sách không chỉ là vật phẩm trao tặng mà trở thành một phần đời sống học đường.

Ngọc cho biết đến cuối năm 2025, dự án đã đưa hơn 1.600 tủ sách và gần 1.000 tủ đồ chơi đến hơn 1.200 điểm trường. Nhưng với Ngọc, con số chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. “Thành tựu lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng sách, mà ở việc tạo được niềm tin giữa người trao và người nhận, đồng thời hình thành một mô hình thiện nguyện bền vững”, Ngọc nói.

Bước sang năm 2026, mục tiêu của cô gái này không phải là mở rộng thật nhanh số lượng tủ sách, mà là làm sâu chất lượng văn hóa đọc. “Trao tủ sách chỉ là bước khởi đầu. Điều khó hơn là làm sao để những cuốn sách ấy không nằm yên trên kệ mà được mở ra, được đọc, được thảo luận và trở thành một phần trong đời sống học đường”, Ngọc trăn trở.

Song song đó, cô nàng tiếp tục học cao học để theo đuổi sự nghiệp giảng dạy. Nhìn về trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng, Ngọc cho rằng điều đó không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn. “Khi mình có cơ hội học tập tốt, môi trường thuận lợi hơn người khác, thì trách nhiệm với cộng đồng cũng lớn hơn. Nhưng trách nhiệm không phải là hy sinh tất cả, mà là chủ động đóng góp trong khả năng của mình”, Ngọc bộc bạch.

VĐV trẻ tài năng của thể thao Việt Nam

Ở lĩnh vực thể thao, với những thành tích đạt được trong khoảng thời gian ngắn, Đặng Ngọc Xuân Thiện (24 tuổi) được xem là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của thể dục dụng cụ nam Việt Nam hiện nay. Trong thời gian gia nhập đội tuyển quốc gia, Thiện đã giành 3 HCV SEA Games, HCV Cúp Thế giới 2025 và HCĐ châu Á 2025. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cách Thiện nhìn nhận về sự thành công. “Mình hiểu rằng thành công không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ mà là kết quả của cả một quá trình tập luyện mỗi ngày”, Thiện chia sẻ.

Theo Thiện, trong thể thao yếu tố quyết định không hẳn nằm ở tài năng mà ở ba yếu tố chính: sự ổn định, kỷ luật và tâm lý thi đấu vững vàng. Thiện cho biết, khi bước vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp, anh chàng học cách đặt mục tiêu cho từng giải đấu, tập trung cải thiện từng chi tiết nhỏ và luôn lắng nghe ban huấn luyện.

VĐV trẻ Đặng Ngọc Xuân Thiện ẢNH: NVCC

“Năm 2025 là năm thi đấu khá thành công của cá nhân mình. Sang năm 2026, mình hy vọng giữ vững phong độ và đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCĐ ở châu Á để có cơ hội dự ASIAD và vào chung kết nội dung sở trường”, Thiện nói.

Đằng sau thành tích là không ít lần Thiện gặp chấn thương, điều gần như không thể tránh trong thể dục dụng cụ. Nhưng Thiện xem đó là một phần của đam mê. “Chấn thương gần như không thể tránh khỏi vì cường độ tập luyện cao. Mình học cách chấp nhận, chăm sóc cơ thể và xem mỗi lần vượt qua chấn thương là một bước ngoặt giúp mình trưởng thành hơn trong sự nghiệp”, anh chàng chia sẻ.

Từ những trải nghiệm của bản thân, Thiện chia sẻ: “Tuổi trẻ có nhiệt huyết nhưng con đường tới ước mơ luôn có thử thách, áp lực và cả những lần nghi ngờ bản thân. Điều quan trọng là đừng vội bỏ cuộc khi chưa làm hết khả năng của mình. Mỗi ngày cố gắng một chút cũng đưa chúng ta đến gần mục tiêu hơn”.

Nữ hoa khôi với mong muốn lan tỏa những giá trị văn hóa

Đoàn Ngọc Hân (24 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM được biết đến nhiều hơn với danh hiệu Hoa khôi Đại sứ Văn hóa ASEAN 2022. “Danh hiệu với này với mình không chỉ là kỷ niệm đẹp, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm lan tỏa giá trị văn hóa. Trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức văn hóa, đồng thời đầu tư nghiêm túc cho ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung để có thể tự tin hơn trong vai trò kết nối. Bên cạnh đó, mình mong được tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn, mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện kỹ năng giao tiếp để hình ảnh của mình không chỉ dừng lại ở một danh hiệu, mà là một hành trình của sự học hỏi và cống hiến”, Hân chia sẻ.

Bước sang năm 2026, điều cô nàng ưu tiên không phải là những hoạt động bên ngoài mà chú trọng phát triển bản thân. “Nếu những năm trước mình dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật và biểu diễn, thì năm 2026 mình chọn nhìn vào bên trong để phát triển năng lực cá nhân bền vững và vun đắp các mối quan hệ”, Hân chia sẻ.

Đoàn Ngọc Hân là Hoa khôi Đại sứ Văn hóa ASEAN 2022 ẢNH: NVCC

Với Hân, việc học không chỉ ở sách vở mà còn ở đời sống. “Mình luôn tâm niệm câu nói: ‘Học, học nữa, học mãi’. Với mình, việc mở rộng tri thức theo nhịp chuyển động của xã hội là điều thiết yếu để không ngừng trưởng thành. Mình mong muốn được hiểu biết nhiều hơn về những nét văn hóa đặc trưng, cập nhật những kiến thức học thuật cần thiết và rèn luyện kỹ năng qua chính trải nghiệm đời sống. Học không chỉ ở sách vở, mà còn ở con người và những điều bình dị xung quanh. Đó là cách mình chuẩn bị cho những bước đi dài hơn trên hành trình cộng đồng”, Hân chia sẻ.

Trong năm 2026, Hân cũng muốn trải nghiệm thêm nhiều điều mới: học nhạc cụ, cắm hoa, du lịch các nước Đông Nam Á… Những điều tưởng nhỏ nhưng giúp nuôi dưỡng cảm xúc và hiểu biết văn hóa.

Khi được hỏi một năm thành công được đo bằng điều gì, Hân không nhắc tới danh hiệu. Cô nàng chia sẻ: “Với mình, thành công không nằm ở danh hiệu, mà ở mức độ mình trưởng thành sau một năm. Nếu cuối năm mình có thể mỉm cười và nói rằng mình đã tốt hơn phiên bản của ngày hôm qua, thì đó đã là một năm trọn vẹn”.