Những giọt máu hồng thắm tình quân dân của chiến sĩ 'sao vuông' ở Quảng Ngãi

Chiếc túi máu dần đầy lên, Tiểu đội trưởng dân quân Võ Ngọc Thảo (thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) nở nụ cười nhẹ nhõm. Đây là lần thứ 11 anh tham gia hiến máu tình nguyện.

Với anh, mỗi lần cho đi một phần máu của mình cũng là thêm một cơ hội sống dành cho người bệnh đang chờ truyền máu. "Nếu còn đủ sức khỏe, tôi sẽ còn tiếp tục hiến", anh nói.

Cùng nhau lưu lại tấm hình kỷ niệm khi đã hoàn thành nhiệm vụ hiến máu ẢNH: THÁI TÂN

Câu chuyện của anh Võ Ngọc Thảo cũng là hình ảnh đẹp của nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cơ sở Quảng Ngãi tại Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026, diễn ra ngày 2.8 tại sân UBND xã Bình Sơn.

Trong dòng người đến đăng ký hiến máu từ sáng sớm, màu áo xanh của những chiến sĩ "sao vuông" (cách gọi thân thuộc của lực lượng dân quân tự vệ) nổi bật bởi tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng sẻ chia.

Đây là lần thứ 11 Tiểu đội trưởng dân quân Võ Ngọc Thảo (bên trái) tham gia hiến máu tình nguyện ẢNH: NGUYỄN ĐỨC MINH

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tiếp nhận đã đông kín người. Sau khi hoàn thành các bước khai báo y tế, khám sức khỏe, xét nghiệm và sàng lọc, từng người lần lượt bước vào khu vực hiến máu.

Trong số những người tham gia có 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự các xã Bình Sơn, Đông Sơn, Bình Minh. Với họ, hiến máu không phải là phong trào mang tính thời điểm mà đã trở thành việc làm quen thuộc mỗi khi địa phương phát động.

Đoàn viên, dân quân xã Đông Sơn tiến hành thủ tục đăng ký hiến máu ẢNH: NGUYỄN ĐỨC MINH

Sau khi hoàn thành việc hiến máu, anh Võ Ngọc Thảo chia sẻ không nhớ chính xác mình bắt đầu hiến máu từ năm nào. Chỉ biết rằng từ lần đầu tiên tham gia, anh nhận ra việc làm nhỏ bé ấy có thể mang lại hy vọng cho người khác.

"Tôi luôn nghĩ ở đâu đó đang có một bệnh nhân cần máu để giành lại sự sống. Mình còn khỏe thì nên chia sẻ. Sau mỗi lần hiến máu, tôi lại thấy vui vì đã làm được một việc có ích. Tôi cũng thường vận động người thân, bạn bè và đồng đội cùng tham gia để có thêm nhiều người bệnh được giúp đỡ", anh Thảo nói.

Tham gia hiến máu tình nguyện đã trở thành nghĩa cử đẹp của lực lượng dân quân tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: NGUYỄN ĐỨC MINH

Không riêng anh Võ Ngọc Thảo, nhiều cán bộ, chiến sĩ dân quân xem việc hiến máu cũng là trách nhiệm của người lính trong thời bình.

Theo trung tá Nguyễn Đức Thắng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Sơn, thời gian qua đơn vị luôn duy trì việc tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần giáo dục tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức phục vụ nhân dân cho lực lượng dân quân.

Cựu chiến binh xã Vạn Tường cũng là lực lượng nòng cốt trong tham gia và vận động hiến máu tình nguyện ẢNH: NGUYỄN ĐỨC MINH

"Chúng tôi luôn khuyến khích cán bộ, chiến sĩ đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Hiến máu tình nguyện không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh đẹp của người quân nhân gần dân, vì dân", trung tá Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 715 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Riêng lực lượng vũ trang cơ sở đóng góp 77 đơn vị máu, chiếm hơn 10% tổng lượng máu tiếp nhận trong ngày hội.

Chiến sĩ dân quân Nguyễn Thành Tâm thực hiện thủ tục khám sàng lọc trước khi hiến máu ẢNH: NGUYỄN ĐỨC MINH

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Ngân (Khoa Huyết học, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi), nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị luôn ở mức cao, trong khi nguồn máu dự trữ có thời điểm chưa đáp ứng đủ. Vì vậy, sự tham gia tích cực của các lực lượng, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm nguồn máu cho người bệnh.

Có mặt từ rất sớm, thiếu tá Lê Quang Trinh (Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Sơn) tham gia hiến máu tình nguyện ẢNH: NGUYỄN ĐỨC MINH

"Nhiều năm qua, lực lượng vũ trang địa phương luôn gương mẫu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Sự tiên phong ấy tạo sức lan tỏa tích cực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tham gia", bác sĩ Huyền Ngân nhận xét.