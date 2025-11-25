Những lỗi thường gặp của người mới dùng iPhone

Người dùng iPhone mới có thể gặp khó khăn trong việc làm quen với cách mà iOS xử lý đa nhiệm, quản lý pin và cập nhật phần mềm. Một số giải pháp hiệu quả trên Android có thể không mang lại kết quả tương tự trên iPhone, thậm chí có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng.

Nhiều hiểu biết sai về iPhone khiến người dùng mới làm quen gặp phải sai lầm ẢNH: REUTERS

Chẳng hạn, việc ép đóng ứng dụng có thể làm hao pin nhanh hơn so với việc để chúng chạy ngầm. Hơn nữa, việc xóa ảnh và video khỏi thư viện ảnh của iPhone để giải phóng bộ nhớ có thể dẫn đến việc mất dữ liệu trên iCloud mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Việc trì hoãn cập nhật phần mềm để tránh lỗi cũng có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất và rủi ro bảo mật.

Dưới đây là một số lỗi thường gặp mà người dùng iPhone lần đầu có thể gặp, cùng với cách khắc phục để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng thiết bị.

Sử dụng bộ sạc iPhone kém chất lượng

Apple không cung cấp bộ sạc kèm theo iPhone mới mà chỉ có cáp USB-C khiến người dùng phải chi thêm tiền cho bộ sạc. Nhiều người vì tiếc tiền nên chọn các bộ sạc bên thứ ba với giá rẻ hơn, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bộ sạc không được chứng nhận có thể gây quá nhiệt hoặc hỏng pin.

Do đó, người dùng nên đầu tư vào phụ kiện chính hãng của Apple hoặc các thương hiệu bên thứ ba được chứng nhận bởi Apple.

iPhone không kèm bộ sạc trong hộp buộc người dùng phải mua riêng ẢNH: THE NEW YORK TIMES

Xóa ảnh để giải phóng dung lượng

iPhone có dung lượng lưu trữ hạn chế, do đó nhiều người dùng mới thường xóa ảnh và video khi tin rằng chúng đã được sao lưu an toàn trên iCloud. Tuy nhiên, iCloud hoạt động như một dịch vụ đồng bộ hóa theo thời gian thực, có nghĩa khi người dùng xóa ảnh trên một thiết bị, chúng cũng sẽ bị xóa trên tất cả thiết bị khác.

Để tránh mất dữ liệu, người dùng nên bật tính năng Tối ưu hóa Dung lượng iPhone trong phần Cài đặt > Ảnh nhằm lưu trữ các phiên bản nén trên thiết bị trong khi bản gốc được lưu trên iCloud.

Sử dụng thủ thuật tiết kiệm pin sai

Khi tải thêm ứng dụng và lướt mạng xã hội, pin iPhone có thể cạn kiệt nhanh chóng. Nhiều người nghĩ rằng việc vuốt lên để đóng tất cả ứng dụng sẽ giúp tiết kiệm pin. Tuy nhiên, điều này không đúng với iOS. Việc buộc đóng ứng dụng có thể tiêu tốn nhiều pin hơn, vì iOS tự động quản lý ứng dụng nền và chỉ giữ những ứng dụng cần thiết ở trạng thái tạm dừng. Do đó, tốt nhất là để các ứng dụng mở trừ khi gặp sự cố.

Cập nhật iOS thường xuyên giúp người dùng iPhone an tâm hơn ẢNH: CYBERSCOOP

Trì hoãn cập nhật phần mềm

Nhiều người thường chờ đợi trước khi cài đặt bản cập nhật phần mềm mới vì lo ngại về hiệu suất. Tuy nhiên, Apple phát hành các bản cập nhật iOS cho tất cả thiết bị tương thích, thường bao gồm các bản vá bảo mật quan trọng. Việc bỏ qua các bản cập nhật có thể khiến điện thoại dễ bị tấn công. Mặc dù các bản cập nhật ban đầu có thể gây ra một số vấn đề về pin, nhưng hiệu suất của iPhone sẽ trở lại bình thường sau vài ngày.

Bỏ qua các tính năng hữu ích

Người dùng iPhone mới thường không tận dụng các tính năng như Find My, Siri và AirDrop. Find My giúp định vị thiết bị bị mất, trong khi Siri có thể thực hiện nhiều tác vụ nhanh chóng bằng lệnh thoại, còn AirDrop cho phép chia sẻ tệp giữa các thiết bị Apple một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Việc hiểu rõ cách thức hoạt động của iOS sẽ giúp người dùng mới có thể tận dụng tối đa thiết bị của mình, từ đó tránh tình trạng mất dữ liệu và bỏ lỡ những tính năng hữu ích.