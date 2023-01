Những lý do mà bạn trẻ dành thời gian đi du lịch trong dịp tết là gì?

Một số người trẻ sẽ được gì khi họ dùng ngày nghỉ tết để đi du lịch. Những điều lưu ý cho hành trình này.

Đi du lịch 10 năm liên tục vào dịp tết vì muốn tránh... hàng xóm

Liên tục từ năm 2012-2022, Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi), quê ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đều sử dụng tất cả các ngày nghỉ tết của mình để đi du lịch đó đây.

Hầu như năm nào cũng vậy, từ ngày 27-28.12 (âm lịch) là chàng trai 34 tuổi này bắt đầu xin nghỉ phép (làm việc ở TP.HCM) về quê ăn tết. Tuy nhiên, anh chỉ dành 2 đến 3 ngày ở nhà. “Sau khi hoàn thành nghĩa vụ dọn dẹp nhà cửa là tôi có thể đi đâu, làm gì cũng được, miễn sao đảm bảo sức khỏe, vui vẻ thôi”, anh Tuấn nói.

Thanh Tuấn kể gần nhất là xuân 2022, anh dùng hơn 10 ngày nghỉ tết để đi du lịch cắm trại từ quê nhà đến tỉnh Thừa Thiên Huế, mỗi ngày bản thân di chuyển xe gắn máy khoảng 200km. “Tôi dừng chân tại các địa điểm đẹp rồi cắm trại ngủ qua đêm chứ bản thân không nghỉ ở khách sạn. Chi phí trung bình của tôi là khoảng 500.000 - 700.000 đồng/ngày”, chàng trai 34 tuổi cho hay.

Anh Tuấn cho biết thêm đi du lịch dịp tết, các hàng quán dọc đường thường sẽ nghỉ bán từ 30 đến mùng 2 tết, vì vậy bản thân phải chuẩn bị mua thức ăn dự trữ.

“Thường sáng 30 tết tôi sẽ mua giò chả, bánh tét, bánh chưng, củ kiệu, trái cây, trứng. Khi đi tôi sử dụng quần áo thoải mái, che nắng tốt, hành lý chỉ mang theo những thứ thật cần thiết, gọn nhẹ, đơn giản. Hạn chế chạy vào ban đêm, khi trời mưa và giữa trưa nắng. Đi chơi những ngày tết, điều thuận lợi là đường xá, địa điểm du lịch rất vắng vẻ, các loại hoa cũng vào mùa nở rộ, cảnh quan cũng đẹp hơn bình thường”, anh Tuấn thông tin.

Rồi anh Tuấn thừa nhận việc đi du lịch vào những ngày tết hơn 10 năm qua là vì bản thân muốn tránh... hàng xóm.

“Tôi ám ảnh mùng 1 tết mấy cô, chú hàng xóm đã qua hỏi lương tháng bao nhiêu, thưởng tết mấy triệu hay chừng nào có vợ, mua nhà... Rồi họ nhậu nhẹt, nấu nướng, trong khi tôi phải đứng phục vụ, thật sự bản thân rất mệt mỏi”, anh Tuấn nói.





Anh Tuấn nói: “Ở nhà dịp tết, tôi phải chịu tra tấn âm thanh karaoke của hàng xóm. Họ hát liên tục mấy ngày. Cho nên, thay vì chịu đựng, thì tại sao chúng ta lại không tận hưởng thời gian nghỉ tết bằng một chuyến du lịch vui vẻ đầu năm".

Với những lý do trên đã khiến anh Tuấn đi du lịch tết 10 năm liên tục. "Thời khắc đầu năm được làm việc mình thích thì còn gì bằng, đặc biệt nhất vẫn là cảm giác được tự do, được ngắm nhìn muôn vàn cảnh đẹp quê hương, được khám phá những điều mới, đón tết với những người bạn mới trên mọi hành trình... thì cuộc sống càng thêm ý nghĩa", anh Tuấn tâm sự.

Tận hưởng không khí dịp tết khi đất trời chuyển mùa, trăm hoa đua nở

Giống như anh Tuấn, Trần Thị Diễm My (31 tuổi), ngụ tại 36, đường 41, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM cũng từng dành 5 ngày nghỉ tết vào năm 2022 của mình để đi phượt đến các tỉnh thành miền Trung. "Công việc bản thân cứ chồng chất ngày qua ngày, chỉ có dịp tết mới được nghỉ. Trong khi đó, tôi đã từng ước mơ đến những chuyến phượt, du lịch dài ngày, nhưng bản thân không bao giờ thực hiện được. Và đến tết 2022 tôi đã quyết định... một chuyến đi".

Diễm My kể: "Hành trình bằng xe gắn máy của tôi đã qua các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Nha Trang… Trên đường, tôi có ghé địa điểm du lịch nổi tiếng Gành Đá Đĩa và Tháp Ninh Phong (Phú Yên), nghỉ đêm tại Nha Trang, rồi tôi tiếp tục chạy lên Đà Lạt, trưa mùng 8 tết thì về lại TP.HCM".

Cô nàng 31 tuổi nói: “Đây là đầu tiên tôi có cái tết xa nhà nên sẽ có nhiều cảm xúc lẫn lộn, có cả sự áy náy vì bản thân dành thời gian cho gia đình quá ngắn. Nhưng với tôi, đó là một hành trình vui và ý nghĩa. Bản thân phải tự lo liệu hết mọi thứ từ ăn uống, đi lại...".

Trên hành trình đi du lịch vào những ngày tết, đôi khi những hình ảnh nhà nhà sum họp, hoa nở ngập phố, bánh mứt, trái cây tết bán đầy đường, khiến Diễm My cũng thấy chạnh lòng, ganh tị, ước mơ có được một cái tết gia đình sum họp như người ta.

Nhưng với Diễm My, dịp tết cũng là khoảnh khắc đất trời chuyển mùa, trăm hoa đua nở, khí hậu mát mẻ, rất thích hợp cho một chuyến đi dài ngày, tuy nhiên với truyền thống, thì hầu như tất cả mọi người đều bận chuẩn bị tết mà không có thời gian tận hưởng khoảnh khắc này.

"Chuyến đi du lịch vào ngày tết, tôi nhìn được sự háo hức, nhộn nhịp, người người đông đúc ở mọi nẻo đường, trong khi bản thân mình chỉ có việc đi chơi, cảm giác rất tự do. Thay vì ở nhà, mua sắm rất nhiều để đón tết, cho việc ăn uống, chơi bời, có khi ảnh hưởng sức khỏe, thì một chuyến đi lành mạnh sẽ giúp mình tiết kiệm chi phí rất nhiều. Trong khi bản thân lại được thỏa thích ngắm cảnh dọc đường, chụp được ảnh tết đẹp, in dấu chân lên nơi mà không phải ai cũng đến”, Diễm My tâm sự.