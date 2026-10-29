Những MC nào sẽ dẫn truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026?

Theo đó, 4 MC sẽ dẫn tại 4 điểm cầu để tiếp thêm sức mạnh cho hành trình chinh phục vòng nguyệt quế của 4 "nhà leo núi" trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã được hé lộ.



Cụ thể gồm MC Thái Trang (tại điểm cầu Khánh Hoà), MC Minh Tân (tại điểm cầu Phú Thọ), MC Châu Khang (tại điểm cầu Hưng Yên) và MC Sơn Lâm (tại điểm cầu Hà Nội).

Ban tổ chức công bố 4 MC tại 4 điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Nam MC "mát tay" dẫn tại điểm cầu Phú Thọ

Sở dĩ gọi MC Sơn Lâm "mát tay" vì nam MC điển trai này đã từng để lại ấn tượng khi có 2 năm liên tiếp dẫn ở điểm cầu có thí sinh giành ngôi vô địch.

Cụ thể, tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023, MC Sơn Lâm đã đồng hành cùng thầy trò và người dân Thanh hóa tại điểm cầu Thanh Hoá, thì Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hoá) đã giành vòng nguyệt quế.

Một năm sau đó, tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024, MC Sơn Lâm dẫn ở điểm cầu Huế. Kết quả là Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế) lên ngôi vô địch.

Không chỉ "mát tay", MC Sơn Lâm còn thu hút người xem bởi lối dẫn hài hước, dí dỏm, sự hoạt náo tự nhiên, khả năng tương tác linh hoạt.

Chính vì vậy, khi biết thông tin MC Sơn Lâm sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt tại điểm cầu Hà Nội, đặt ở Bảo tàng Hà Nội, cổ vũ cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam), nhiều người mong sẽ đem lại sự may mắn cho thí sinh người Hà Nội trong việc chinh phục vòng nguyệt quế.

MC Sơn Lâm ẢNH: NVCC

Sau khi có thông tin sẽ dẫn ở điểm cầu Hà Nội, MC Sơn Lâm hài hước: "Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, hãy đợi tôi", đồng thời hy vọng "nhà leo núi" người Hà Nội tỏa sáng, giành được ngôi vị quán quân giống như Lê Xuân Mạnh và Võ Quang Phú Đức.

Trong 4 MC đảm nhiệm việc dẫn điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, MC Châu Khang là trẻ tuổi nhất khi sinh năm 2001.

MC gen Z này chia sẻ cảm xúc: "Mình được dẫn ở điểm cầu Hưng Yên. Rất biết ơn và trân trọng cơ hội này. Bản thân mình rất hồi hộp và háo hức".

MC Châu Khang hiện đang đảm trách dẫn dắt các chương trình như: Sao 24h, Đẹp +84, góp mặt trong chương trình Vũ trụ đồng tiền cùng một số nội dung khác trên VTV3.

Với ngoại hình sáng, phong thái hiện đại và lối dẫn năng động, nam MC từng học lớp chuyên văn của Trường THPT chuyên Bến Tre (Bến Tre, nay là Vĩnh Long) được kỳ vọng sẽ đón nhận niềm vui khi dẫn điểm cầu có thí sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia.

Bản thân MC Châu Khang cũng hy vọng sẽ cùng người dân địa phương, thầy và trò của Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên) "tiếp lửa" cho Nguyễn Huy Quang Minh vượt qua những câu hỏi một cách xuất sắc và về đích sớm nhất.

MC Châu Khang ẢNH: NVCC

Nữ MC dẫn điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

MC Thái Trang là nữ MC sẽ dẫn điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Cụ thể, MC xinh đẹp này sẽ tiếp thêm động lực cho Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế danh giá.

Bên cạnh gương mặt khả ái, vẻ ngoài trẻ trung, MC Thái Trang còn để lại ấn tượng sau khi ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia công bố 4 MC tại 4 điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, bằng cách kêu gọi các học sinh ở Khánh Hoà cổ vũ nhiệt tình vào ngày 1.11 tới.

Nữ MC này hài hước chia sẻ: "Sau khi thông tin từ ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia công bố, nhiều người chúc các điểm cầu khác vô địch. Nhưng tôi ở điểm cầu Khánh Hòa. Mọi người hãy chúc lại tôi may mắn".



MC Thái Trang từng giành ngôi á quân cuộc thi Cầu vồng năm 2014. Trong hành trình làm nghề, nữ MC này thử sức ở nhiều chương trình thuộc các thể loại khác nhau, trong đó có Cất cánh, một trong những chương trình chính luận gây ấn tượng với khán giả. Ngoài ra, MC Thái Trang từng đảm nhận vai trò MC tại Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2019, chương trình Đại lộ di sản trong khuôn khổ Đại lễ Vesak…

MC Thái Trang ẢNH: NVCC

Còn tại điểm cầu Phú Thọ, quê của Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), người đảm trách vai trò dẫn điểm cầu là MC Minh Tân.

MC này là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt chương trình nổi bật như: Chuyển động 24H, 360 độ Thể thao, Lướt trên VTV Go (Phát sóng trên VTV3), Chuyện Đáng Nói… Anh cũng ghi dấu ấn qua vai trò MC tại các sự kiện thể thao tầm cỡ như: FIFA World Cup 2022, SEA Games 31, UEFA Euro 2024…

MC nổi tiếng với những chương trình thể thao này hy vọng sẽ có cái duyên may mắn trong lần đảm trách nhiệm vụ tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Nhiều fan của Lý Thái Dương đã và đang "gọi tên" MC Minh Tân, không chỉ mong anh sẽ dẫn dắt không khí cổ vũ sôi nổi tại Phú Thọ, mà mong lần đầu tiên dẫn điểm cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ có cái kết như ý là vòng nguyệt quế sẽ thuộc về Lý Thái Dương.

MC Minh Tân ẢNH: NVCC

Tại trường quay S14 là 2 MC nào?

Theo công bố từ ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia, tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 phút ngày 1.11 (chủ nhật), 2 MC đảm trách vai trò dẫn chính tại nơi thi là trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam, chính là biên tập viên, MC Ngọc Huy và MC Khánh Vy.

Cả 2 MC này đã quen thuộc với khán giả Đường lên đỉnh Olympia suốt nhiều năm qua, từng đồng hành trong các trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Trong đó, MC Khánh Vy đã dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia được 5 năm, từ 2021 đến nay. Còn biên tập viên, MC Ngọc Huy đã đồng hành cùng chương trình quen thuộc của học sinh THPT cả nước này từ năm 2012 đến nay.

Khán giả của chương trình này ấn tượng và yêu mến cũng như dành nhiều bình luận tích cực với lối dẫn tự nhiên, thông minh, trẻ trung và giàu năng lượng của "cặp MC" đều xuất thân từ Học viện Ngoại giao.

MC Khánh Vy và biên tập viên, MC Ngọc Huy sẽ đảm trách vai trò dẫn chính tại nơi thi là trường quay S14 ẢNH: MC NGỌC HUY CUNG CẤP

Vị trí thi đấu của 4 thí sinh tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 Trưa 29.10 đã diễn ra chương trình bốc thăm số thứ tự xuất phát trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Nguyễn Huy Quang Minh (học sinh chuyên sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, nhất quý 3) sẽ xuất phát ở vị trí 1. Đoàn Lê Anh Đức (học sinh chuyên sử, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhất quý 4), vị trí 2. Trần Võ Gia Bảo (học sinh chuyên hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải, Khánh Hòa, nhất quý 1), vị trí 3. Lý Thái Dương (học sinh chuyên hoá, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất quý 2), vị trí 4.



