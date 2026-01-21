Những nghệ sĩ nỗ lực tìm lại hào quang

Với Quách Ngọc Ngoan, sự trở lại trong Thiên đường máu được xem là dấu mốc quan trọng. Anh đảm nhận vai Phú - nhân vật phản diện giữ vai trò chính trong đường dây lừa đảo lao động xuyên biên giới. Hình ảnh và ánh nhìn sắc lạnh của nhân vật giúp Quách Ngọc Ngoan gây ấn tượng mạnh, đồng thời khơi lại dấu ấn diễn xuất nội lực từng làm nên tên tuổi anh trên màn ảnh rộng. Trước đó, sự nghiệp từng chững lại trong thời gian dài bởi những ồn ào đời tư và khó khăn tài chính, khiến nam diễn viên Người bất tử gần như vắng bóng khỏi các dự án lớn. Sắp tới Quách Ngọc Ngoan sẽ tiếp tục vào vai phản diện trong Báu vật trời cho, phim chiếu tết Bính Ngọ của đạo diễn Lê Thanh Sơn, hứa hẹn tiếp tục bùng nổ trên màn ảnh.

Kiều Minh Tuấn trong Con kể ba nghe ẢNH: NSX CUNG CẤP

Cùng xuất hiện trong Thiên đường máu, Hoài Lâm có màn tái xuất được dư luận chú ý sau 7 năm không xuất hiện trên màn ảnh sau phim Yêu em bất chấp (2018). Vào vai Thành - một người lao động bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo, Hoài Lâm mang đến hình ảnh khác biệt so với những gì khán giả từng thấy anh thể hiện. Nhân vật của Hoài Lâm phải đối diện những tình huống bạo lực, áp lực tâm lý nặng nề, buộc nam nghệ sĩ phải lăn xả cả về thể lực lẫn cảm xúc. Sau giai đoạn sự nghiệp ca hát và diễn xuất bị ảnh hưởng bởi đời sống cá nhân, vai diễn này được xem là nỗ lực rõ rệt của Hoài Lâm trong việc quay lại với nghệ thuật một cách nghiêm túc và thận trọng.

Quách Ngọc Ngoan và Hoài Lâm trong Thiên đường máu ẢNH: NSX CUNG CẤP

Kiều Minh Tuấn cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai chính trong Con kể ba nghe. Để vào vai một nghệ sĩ xiếc đi dây và là người cha đơn thân, Kiều Minh Tuấn đã giảm hơn 25 kg, tự thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm và đầu tư sâu cho tâm lý nhân vật. Tại sự kiện ra mắt phim, những chia sẻ xúc động của anh về quá trình chuẩn bị cho vai diễn cho thấy quyết tâm làm mới hình ảnh và tìm lại niềm tin của khán giả. Trước đó, Kiều Minh Tuấn từng là gương mặt ăn khách của phòng vé Việt, nhưng những ồn ào đời tư và việc lặp lại hình ảnh trong một số dự án khiến sức hút của anh suy giảm. Việc lựa chọn vai diễn đòi hỏi sự dấn thân cả về thể chất lẫn cảm xúc trong Con kể ba nghe được xem là bước chuyển cần thiết để nam diễn viên khẳng định lại vị trí của mình.

Điểm chung của Quách Ngọc Ngoan, Hoài Lâm và Kiều Minh Tuấn là họ không chọn con đường an toàn khi trở lại. Thay vào đó, cả ba đều thử sức với những vai diễn nặng ký, gai góc hoặc giàu chiều sâu tâm lý, đòi hỏi sự nghiêm túc và trách nhiệm với nghề. Những nỗ lực ấy bước đầu được khán giả và giới chuyên môn ghi nhận, không chỉ qua phản hồi tích cực trên mạng xã hội mà còn qua hiệu ứng phòng vé của các tác phẩm.