Những người trẻ chọn nơi khó nhất để làm điều đẹp nhất

Một trong rất nhiều người trẻ ấy là anh Hoàng Minh Thành và câu lạc bộ (CLB) Pickup & SUV Quảng Bình của anh. Nơi vốn dĩ xuất phát điểm ban đầu là tập hợp những người có niềm đam mê "xế cưng", nhưng lại phát huy được điểm mạnh của niềm đam mê ấy và hơn hết là nhiệt huyết của thanh niên để cứu người, giúp đời.

Suốt nhiều năm qua, các thành viên CLB Pickup & SUV Quảng Bình không màng hiểm nguy lái ca nô vào trong tâm lũ cứu giúp người dân ẢNH: NVCC

Trong nhiều năm qua, họ không quản ngại gian nguy để lái ca nô lao mình vào tâm lũ cứu nạn, cứu hộ. Hàng trăm hộ dân đã thoát được cơn nguy hiểm nhờ có sự gan dạ ấy của các thành viên trong câu lạc bộ.

Ở đâu người dân cần là các anh có mặt

Trên sân khấu giao lưu tại chương trình trao Giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia" năm 2025, anh Hoàng Minh Thành, là một trong những thanh niên tiêu biểu được T.Ư Đoàn trao giải thưởng cao quý này, gây ấn tượng với chất giọng đặc trưng người con Quảng Bình (nay là Quảng Trị), dù mộc mạc, chân chất nhưng ẩn chứa bên trong là nhiệt huyết của một người thanh niên luôn nghĩ về cộng đồng.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung khắc nghiệt, hơn ai hết, những thành viên của câu lạc bộ hiểu được nỗi khổ của người dân quê mình mỗi mùa mưa bão. Chính vì thế, tận dụng thế mạnh của CLB, với lợi thế xe gầm cao, hai cầu, các thành viên thường dẫn đầu trong các đợt cứu hộ, cứu nạn mùa lũ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng sâu vùng xa hoặc tham gia các chương trình thiện nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo… Hình ảnh những đoàn xe bán tải nối đuôi nhau chở hàng cứu trợ đã trở thành biểu tượng quen thuộc của CLB.

Anh Thành cho biết những năm gần đây, Quảng Bình (cũ) và các địa phương khác ở khu vực miền Trung thường xuyên phải gánh chịu thiên tai, bão lũ nghiêm trọng, nên ngoài những phương tiện đang có để phục vụ việc cứu hộ cứu nạn và chở hàng hóa cứu trợ, các thành viên cùng nhau đóng góp và kêu gọi những anh em khác có điều kiện mua thêm các phương tiện dưới nước. Hiện nay CLB đang có 6 phương tiện thủy nội địa gồm: 1 ca nô sắt lớn, 3 thuyền phao có động cơ, 1 thuyền composite gắn động cơ và 1 mô tô nước Zacky luôn sẵn sàng để cùng chính quyền, cơ quan chức năng hỗ trợ bà con khi cần thiết.

Không chỉ ở Quảng Trị, bất cứ nơi đâu người dân vùng lũ cần, anh Thành và các thành viên của CLB đều có mặt. Năm 2024, CLB đã đưa ca nô và hàng hóa ra cứu trợ các tỉnh Yên Bái (cũ), Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng… bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi; hỗ trợ huyện Tương Dương (cũ), Nghệ An trong cơn lũ vào tháng 7.2025; và cơn lũ lịch sử tại TP.Huế, Đắk Lắk… gần cuối năm 2025.

Anh Thành cùng các thành viên CLB trong lần vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ ẢNH: NVCC

Chỉ riêng trong năm 2025, anh Thành và các thành viên trong CLB đã phối hợp di chuyển và cứu nạn kịp thời hơn 500 bà con mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm do mưa lũ ngay trong đêm. Đồng thời, CLB đã vận động được hơn 423 triệu đồng và hơn 7 tấn hàng hóa cứu trợ (nhu yếu phẩm cần thiết, thức ăn, nước uống) để tiếp ứng cho bà con nhân dân, hỗ trợ tiền mặt một số nhà bị sập và những gia đình có người mất do bão, lũ…

Trong suốt những năm qua, điều khiến anh Thành và các anh em trong CLB ám ảnh nhất chính là tiếng kêu cứu của người dân vùng lũ; nhưng đó cũng là lời thúc giục khiến đôi chân của các anh cứ thế mà đi vào tâm lũ không một phút chần chừ.

Khoảnh khắc anh Thành nhớ nhất là trường hợp hỗ trợ một cụ ông tai biến bị mắc kẹt trong đêm tại Phong Điền (TP.Huế) trong đợt lũ vào tháng 10.2025. Nghe anh kể, tôi cảm nhận rõ được tinh thần quyết liệt chẳng màng hiểm nguy của cả đội.

Theo anh Thành, khi đoàn vừa mang ca nô vào tới Phong Điền, nước lúc đó đã ngập nửa xe bán tải, một thanh niên tha thiết xin đoàn dừng lại để hạ ca nô ra cứu ông của bạn ấy. Do lúc chiều được vận động sơ tán nhưng ông không nghe nên khi đêm xuống nước lên nhanh bị mắc kẹt mà người nhà không liên lạc được nữa. Cả đoàn nhìn ra xa tối mịt không thấy gì, dưới chân thì nước đang tràn qua đường chảy xiết; thêm nữa là lạ địa bàn nên có thể rất nguy hiểm và phải đánh đổi nhiều thứ, thậm chí là cả tính mạng. Tuy nhiên, anh em thảo luận rất nhanh và đồng lòng thả ca nô xuống và nhờ bạn thanh niên làm hoa tiêu để lao vào đêm tối trong cơn lũ, kịp đưa cụ ông đang ở một mình giữa căn nhà cấp 4 đến nơi an toàn.

Anh Thành nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2025 ẢNH: NHẬT THU

Tất cả vì hai tiếng đồng bào thân thương

Chọn những công việc này là chấp nhận gian khổ, hiểm nguy và cả những đánh đổi. Nhưng với anh Thành và các thành viên trong CLB đều tâm niệm: "Mặc dù nguy hiểm nhưng với sự nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ, tình yêu thương đồng bào và sự đoàn kết, đồng lòng của các thành viên nên chúng tôi có thể vượt qua mọi khó khăn để lao vào tâm lũ giúp đỡ bà con.

Với suy nghĩ đơn giản là "mình không làm thì đợi ai làm" và sự ám ảnh bởi những tiếng kêu cứu trong đêm của bà con khi nước lên mà tất cả anh em cùng bảo nhau tiến lên. Và hầu như mỗi chuyến đi vào tâm lũ, mỗi lần thả ca nô xuống đón được bà con về đến nơi cao ráo, an toàn là mỗi lần sự hạnh phúc và vui mừng lại thôi thúc chúng tôi nhiều hơn".

Những việc làm của các anh luôn phải đối diện với hiểm nguy bất cứ lúc nào, nên tất cả thành viên đều phải học qua các lớp về điều khiển phương tiện thủy nội địa và các lớp tập huấn về cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn trong nội bộ CLB để anh em nắm vững và có đủ kỹ năng cần thiết trong việc giữ gìn an toàn cho bản thân và tham gia cứu nạn, cứu hộ đồng bào.

Anh Thành từng chia sẻ về nghĩa cử quên mình để cứu người của các thành viên CLB tại chương trình trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2025 khiến nhiều người xúc động ẢNH: NHẬT THU

Các anh tiên phong và tự nguyện nhưng không tự phát mà hoạt động cứu hộ, cứu nạn của CLB luôn được liên hệ và phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng địa phương nơi các anh đến.

Ngoài cứu hộ, cứu nạn, trong hơn 12 năm thành lập đến nay, CLB đã tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng. Trong đại dịch Covid-19, CLB đã thành lập đội phản ứng nhanh, gồm 21 người và 22 xe bán tải để hỗ trợ chính quyền thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. 21 anh em thời điểm đó xin phép gia đình ra ngoài ở tập trung cùng nhau gần 3 tháng để phụ trách đưa cơm cho các khu cách ly trong địa bàn TP.Đồng Hới (cũ); vận chuyển và phát đồ dùng cần thiết cho bà con ở các nơi cách ly mà người nhà gửi; đưa đón đội ngũ y tế…

Với anh Thành, anh luôn tâm niệm rằng những ai đã và đang làm được điều gì đó để giúp đỡ người yếu thế, khó khăn hơn mình là một điều thật tử tế và đáng được trân trọng. Và điều đó mang lại ý nghĩa thực sự hơn nữa khi nó được làm đúng cách, bằng sự hiểu biết và trái tim trong sáng, không chỉ giúp đỡ được cho những người cần mà còn truyền động lực để những người đang muốn góp sức càng thêm quyết tâm hơn.

Hỏi anh Thành về dự định trong năm mới, anh nói vẫn rất tâm huyết về các hoạt động hướng đến cộng đồng. Không chỉ duy trì các hoạt động thiện nguyện thường niên, và sẵn sàng cùng chính quyền, cơ quan chức năng ứng cứu các tình huống khẩn cấp, mà anh cùng CLB tìm thêm ý tưởng cho các hoạt động thiện nguyện mang tính bền vững để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa cho cộng đồng.

Mỗi mùa mưa bão qua đi, mùa xuân sẽ lại về. Và nhờ có những người trẻ như anh Thành và các thành viên trong CLB Pickup & SUV Quảng Bình, mùa xuân của những người dân ở các vùng gánh chịu thiên tai, bão lũ sẽ ấm hơn, tươi vui hơn…